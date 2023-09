Tests

, c’est rigide. Ce fait ne date pas d’hier et est limite une marque de fabrique depuis les débuts de la franchise il y a maintenant plus de 30 ans, comme s’il fallait marquer une différence notable avec le jeu japonais etne dérogera pas à la règle, très éloigné dans son feeling d’unet de ce que l’on entrevoit déjà d’un. 30 piges à faire face à des animations évidemment plus travaillées mais toujours très brutales dans les enchaînements, un monde à part n’ayant jamais empêché un travail de fond lui permettant depuis quelques épisodes de placer une fesse sur la scène eSport. Ça n’atteindra jamais la popularité des rois de l’archipel, mais il y a des fans, et encore heureux quand on parle de la franchise la plus populaire du genre sur la précédente génération de consoles. Hors, on sait bien.Mais les efforts sont là et il suffit d’éviter de suite de se lancer dans l’un des nombreux modes et encore plus le online pour découvrir les améliorations de ce nouvel épisode à travers les diverses branches du tuto aussi obligatoire que bien fichu. C’est toujours rigide on ne le répétera jamais assez mais il y a de la profondeur et l’on tient même le meilleur système dans l’histoire des MK, où chaque personnage va demander une nouvelle maîtrise et encore plus par l’apport du système de Kameo, grande nouveauté se résumant par l’apport d’un striker en second plan que l’on appellera par une simple touche et une direction pour signifier une aide à l’attaque ou à la défense. Rien d’extraordinaire tant d’autres ont déjà fait mieux en la matière et depuis longtemps, mais ce simple fait modifie à haut level certaines approches et exécutions des combos.Le plus dur danssera de saisir les différentes possibilités de chacun, tant les combos sortent bien moins naturellement qu’ailleurs. Les personnages semblent disons plus lents, sauf quand l’enchaînement prend forme et on ne pourra que vous conseiller encore une fois la session du tuto pour apprendre les principales combinaisons, les petits trucs propres à chacun, parfois surprenants (Cindel qui peut bloquer l’utilisation du Kameo adverse) et le soudain besoin de saisir la nouvelle importance du jeu aérien habituellement en retrait dans la franchise. Le reste ne bouge que peu. L’uppercut fait toujours aussi mal par exemple, la jauge de Super permet contre un segment de booster une attaque spéciale (en appuyant cette fois simultanément, augmentant les risques de frappe dans le vide) et contre trois de casser un combo adverse en cours, le Fatal Blow remplace le X-Ray dans le style et n’intervient que lorsque vous êtes totalement dans le rouge, et le système de choppe fait déjà rager du monde par son rapport à la direction du stick (gauche/neutre/droit) : vous n’avez désormais qu’une chance sur trois de la contrer.L’une des forces en lien avec le succès de, c’est son travail poussé sur le solo, d’ailleurs un peu au détriment du multi qui propose l’essentiel sans vouloir faire plus que d’habitude. Oui ici, pas de petit hub social rigolo, on reste dans la vieille tradition sous plusieurs modes dont les tournois en privé, le tout avec un netcode au poil et des adversaires déjà bien nerveux à quelques noobs près, Quitality inclus. A contrario, en solo, on peut de nouveau féliciterpour le soin apporté au mode Histoire même si là encore, on ne change aucunement la formule. Qui rapporte oui. Jouer la carte du multivers aurait pu être l’occasion de tenter quelque chose au niveau de la non-linéarité de la narration mais c’est donc la même tambouille de routine : environ 7h (très très correct pour le mode Histoire d’un jeu de baston), majoritairement fait de cinématiques très travaillées avec au milieu plusieurs versus par chapitre (l’occasion de découvrir les différents persos du casting). Ça fait clairement l’affaire et encore plus pour les fans qui vont redécouvrir l’univers "rebooté" sous un tout autre aspect avec de nouveaux rôles pour les stars et le retour d’anciens plus méconnus, un paquet de clins d'oeil, de nouvelles alliances (mention spéciale pour Cage, rien que son intro, et sa relation avec Takahashi), et il est dommage que le doublage FR soit la moitié du temps totalement indigne.L’autre mode, c’est l’Invasion. La Krypte part à la poubelle pour à la place une foutue loterie gacha, et Invasion se résume comme on peut par une espèce de grand jeu de plateau où l’on se déplace de case en case, chacune offrant un combat et parfois un mini-jeu. Des combats qui peuvent être soumis à certaines règles et où ça s’amuse parfois à nous donner un petit coté RPG par le besoin de prendre en compte les éléments, d’où des accessoires à débloquer pour faire face à cela. Ce mode, qui sera renouvelé toutes les 6/7 semaines, fait passer le temps mais montre vite ses limites au niveau des intentions, et n’a pour but que de maintenir les joueurs pour y débloquer de la monnaie saisonnière. Le bon vieux principe du jeu à service et1 le valide à 100 % : trois types de monnaie (classique, saisonnière et contre votre carte-bleue), des persos DLC qu’il faudra payer alors qu’on en aperçoit une partie dans le mode Histoire, et Shang Tsung, élément central du scénario comme de l’univers, vendu 8€ si vous n’avez pas précommandé le jeu. Belle époque...