Tests

Le saviez-vous ? J’ai demandé un code review deafin de pouvoir effectuer un test pour le lancement, obtenu effectivement avec de l’avance pour finalement me rendre compte que les serveurs eux n’ouvriraient que Day One (et je suis abonné Game Pass donc admirez l’utilité de la démarche). Et comme bien souvent à notre époque, et encore plus dans le cas des jeux à service, l’avis et la note qui va avec ne seront valables qu’à l’instant T, le produit étant possiblement amené à évoluer au fil des mois même si on y croit peu devant l’audience en chute libre et la pauvreté du calendrier pour une expérience qui, disons le concrètement, est tout simplement honteuse en terme de contenu.J’ai pourtant fait partie de ceux qui y ont cru, souhaitant retrouver cette simplicité multi de l’époque Dreamcast mais avec ces pointes de modernité évidemment essentielles pour notre époque. Simplicité que l’on retrouve dans le système de jeu des plus limpides : 2 équipes de 5 joueurs se lancent dans une série d’affrontements contre des dinosaures, chacune dans leur coin (on voit de temps en temps les ghosts des opposants), le but étant d’aller plus vite que nos concurrents sur une demi-douzaine de manches jusqu’à l’étape finale où soit chaque équipe opère dans son coin sous un timer, soit les deux s’affrontent en tentant d’accomplir leurs propres objectifs. Et dans tous les cas, vers le final, un des joueurs pourra incarner un dino aléatoire pour foutre le bordel chez la team adverse (et inversement). Plusieurs classes sont disponibles (Attaque, Tank, Support), chacune répartie en différents exosquelettes aux compétences propres en plus de la possibilité de s’octroyer quelques modules à améliorer avec du pécule gagné in-game. Simple encore une fois.Mais le problème, c’est que tout cela n’est qu’une base et il ne reste plus ensuite qu’à la peaufiner, la soigner, la maquiller, et l’agrémenter de tout un tas de choses aussi bien en matière de contenu que de profondeur et enfin de motivation sur la longueur pour en faire, tenez-vous bien, un vrai jeu. Sauf quen’a rien d’un vrai jeu et son contenu s’avère plus proche de la démo infinie. Des F2P furent lancés dans un meilleur état.vaut lui 60 balles et ose se permettre dès sa sortie de balancer du pack payant de skins et un Battle Pass à se pisser dessus tellement il manque d’intérêt vu la tronche de la majorité des skins, et la superbe entourloupe : contrairement à bien des concurrents du marché (pour ne citer que lui), n’espérez pas obtenir dans ce pass de la monnaie spéciale pour permettre de vous procurer le suivant sans avoir à repasser à la caisse. Tu payes maintenant, tu paieras la prochaine fois, et même encore la fois d’après si ce truc est toujours en vie.s’est donc voulu moderne sur ce point, c’est vrai, et c’est d’ailleurs l’un des rares features de notre époque avec le total cross-play car sur le reste, on a surtout l’impression d’assister au résultat d’une team qui n’a pas touché à un jeu multi depuis belles lurettes pour ne pas dire jamais. Le matchmaking est éclaté et vous pouvez d’entrée de jeu faire face à des mecs qui ont des modules maxés, il n’y a aucune forme de punition pour les rage-quit et tant pis si ça laisse le reste de l’équipe dans la merde avec des bots, le lancement des parties est d’une longueur effarante… Ah et aussi, c’est le plus important, le jeu est conçu sur l’équilibre des trois classes, poussant donc à des team homogènes, mais les restrictions ne sont pas présentes. En gros, au lieu d’imposer par exemple au dernier arrivé de prendre un Tank s’il n’y en a pas, chacun fait ce qu’il veut, menant parfois à des parties avec 2 tanks et 3 soins (et la quasi-inéluctable défaite qui va avec).En mettant de coté des défauts qu’on ne saurait plus trop où placer (le système de transition aléatoire entre deux manches, la très imprécise prise en main des dinos…), on va donc s’attarder au vrai drame deévoqué plus haut, donc son manque de contenu, ou plutôt son contenu digne d’une bêta (et encore…). Car les développeurs, bien conscient qu’ils n’avaient quasiment RIEN du côté de la matière première, ont choisi d’étaler le peu qu’ils avaient. Mais genre étaler comme on l’a rarement vu. Prends 5 grammes de beurre et étale ça sur 10 baguettes. Même résultat. Du coup, vous obtenez un mode de jeu (celui décrit plus haut), très peu de dinos et une seule map. Mais y a des trucs à débloquer attention ! Et c’est là que l’on entre dans la tambouille improbable pourtant parti d’une bonne idée, celle de mettre un scénario au coeur d’un jeu multi. Un scénario sans intérêt bon, mais en bref, plus vous jouez, plus vous débloquez des documents et des cinématiques au coeur d’une espèce de sphère de l’enfer, et parfois, pop, une nouvelle race de dinosaures intègre les parties et parfois une map.Donc déjà c’est peu mais en plus, il faut enchaîner des TONNES de parties pour débloquer une pauvre nouveauté avant de recommencer, usé par la répétitivité de l’ensemble faute de profondeur dans le gameplay. C’est parfois fun et assez pêchu selon les moments, mais mêmese montrait hautement plus profond, et c’est pour ça que la licence a survécu aussi bien malgré ses débuts également faiblard en contenu. Ici, après quelques heures, vous maîtrisez parfaitement le jeu et vous ne ressentirez plus jamais de courbe de progression. Et il n’y a (à nouveau) RIEN pour nous motiver tant encore une fois les skins à débloquer sont moches et qu’en plus, les niveaux avancent lentement, sans que l’on nous offre à coté un truc connu de tous sauf chez les développeurs d’: pas de défis quotidiens, hebdos, mensuels… Le truc obligatoire quand on sait faire un jeu à suivi pourtant.Et pourtant, par bonté d’âme, j’ai progressé petit à petit chaque jour en coopération avec celle qui a le courage de partager ma vie, ce qui a permis de découvrir qu’à de rares instants, le jeu sait se montrer surprenant. En fait uniquement quand la phase du jeu change pour nous offrir des hordes de centaines de raptors (c’est impressionnant) ou un méga-combat de boss, instant où les deux équipes collaborent face à ce défi ultra relevé. Mais c’est rare, et j’ai croisé les doigts pour la première MAJ apportant enfin un deuxième mode de jeu (obligeant au préalable d’avoir tapé le 100 % dans le mode principal, bon courage)… qui m’a vite fait soupirer. Une seule équipe cette fois, car du full PVE, en difficulté max et le besoin de taper le meilleur chrono. Voilà. Si un ou deux alliés font figure de bras cassés, c’est foutu, si la team joue bien, la session est réglée en moins de 5 minutes, et aucune récompense vraiment notable à la clé. Si la Saison 2 en octobre ne transforme pas le jeu de fond en comble, c’est la mort assuré avant le premier anniversaire.