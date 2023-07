le feeling des perso est excellent le shoot est perfectible cela dit , dezingué du dino l'aspect pve ET pvp est addictif ,j'ai terminé lhistoire et j'ai pas vu le temps passer ,certe c'est toujours un pretexte dans ce genre de jeu mais j'ai apprécié en skippant toutes les cartes "bleu"IGN a fait une bonne review et je rejoins leur avis passé les premieres heures tout le potentiel du jeu se devoile nouveaux dino ,nouveaux mode de jeux...les petits truc que j'ai relevé j'aimerai un peu plus de challenge dans le pve par exemple les fight a 10 on a droit a 30 respawn c'est tropaussi je trouve le jeu tres radin en ultimate et j'ai pas l'impression qu'il scale sur les degats infligé ou le heal donc que tu te branle ou que tu try hard c'est le meme projet pour la charge de l'ult et c'est dommage parceque du coup on l'utilise qu'une fois par gamele systeme de communication non vocal/textuel est a ameliorerbon 1er battlepassa leur place j'aurais lock les lvl d'exo quid de prochain modules debloqué instantanément ca fait un vecteur de progression en moinsj’espère vraiment que le jeu ne va pas clamser maintenant il sera agreable d'y revenir , capcom tient quelquechose avec exoprimal ce serait du gâchisils auraient du le lancer en F2Pou a 30/40€ et/ou AUSSI sur le ps+ extra ,le jeu n'a pas un seul avis sur amazon ( https://www.amazon.fr/s?k=exoprimal+jeu&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2SM7X6VVHN2OJ&sprefix=exoprimal+jeu%2Caps%2C67&ref=nb_sb_noss_1 )sans le gamepass il serait mort nébonne pioche pour le gamepass qui sauve ce mois de juillet (au niveau des ajouts) a mon sens78% d'avis positif sur steam https://store.steampowered.com/app/1286320/Exoprimal/#app_reviews_hash chiffre qui monte a 87% pour ceux qui dépassent 2H de jeuxquoi qu'il en soit un jeu qui restera dans mon ssd ca