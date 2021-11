Tests

Quand (en tant qu’éditeur) tu vends un jeu à 16 millions d’unités et qu’il est susceptible d’accueillir une brouette de DLC, normalement, tu ne te fais pas prier. Même quand tu t’appelles Nintendo (surtout que…). Et pourtant, tel unqui avait lui l’excuse d’être déjà une édition GOTY,n’a jamais eu droit au moindre suivi autre qu’une MAJ fort tardive pour le online. Pourtant ça n’aurait pas été de refus d’avoir du contenu bonus, si possible gratuit quand on est un peu utopiste, tant le premier épisode Switch brillait par son manque d’effort avec seulement 4 plateaux principaux, un record dans le mauvais sens du terme. On a patienté, on s’est douté que Nintendo allait préférer nous pondre un autre épisode, et c’est ce qui est arrivé, même si l’on ne s’attendait pas à un best-of. Un de plus...Bon néanmoins la bonne nouvelle d’entrée, c’est que les responsables ont enfin compris qu’après des années à tenter des trucs pas toujours réussis pour transformer la formule, rien ne valait les règles de base, à savoir un vrai plateau avec ses étoiles à récolter, sa masse de pièges et ses mini-jeux à la fin de chaque tour. Et encore une fois, quand t’as vendu 16 millions d’exemplaires de ton retour aux sources, t’as bien capté que t’étais de nouveau sur de bons rails.va donc faire de même, ce qui est très facile quand on parle d’un « best-of remake » avec 5 plateaux issus de l’ère Nintendo 64, entièrement refaits visuellement et avec la bonne idée de nous mettre en préambule des visuels des versions d’origine pour montrer que les choses ont bien changé. La sélection est de qualité avec une bonne variété des situations faisant que la stratégie ne sera pas la même sur « l’île de Yoshi » que dans le « Pays de l’Horreur » (une stratégie qui devra de toute façon faire face au hasard).Même chose pour les mini-jeux au nombre d’une centaine qui vont cette fois ratisser dans toute la franchise avec néanmoins une priorité aux époques N64 et GameCube (les meilleures, surtout du 1 au 4), et encore une fois une masse de souvenirs qui vont ressurgir et surtout la preuve que plus de 20 ans plus tard, la plupart des épreuves fonctionnent toujours aussi bien. On pourra tout de même reprocher une belle solution de facilité vu qu’en plus d’être un best-of sans une once d’inédit, une partie des mini-jeux étaient déjà recyclés dans le dernier épisode 3DS qui LUI AUSSI était une sorte de compilation. Bon reste que l’on va s’amuser, encore heureux pour un, et qu’on pourra au moins se réjouir d’accueillir enfin du vrai online d’entrée, à la connexion stable (oh !) et ce aussi bien pour les parties de base que pour des défis quotidiens et quelques modes annexes se concentrant essentiellement sur les mini-jeux (ce qui est préférable avec des inconnus).Mais malgré de nombreux fous-rires quel que soit votre âge, il est indéniable que l’on va vite tourner en rond par le manque de contenu où rien n’est fait pour nous tenir sur la longueur, hormis cet habituel statut de « raclette », celui où l’on ressort le jeu toutes les quelques semaines (ou mois ?) quand la bonne occasion se présente. La première raison est déjà le manque de plateau (5 on rappelle) alors que la moyenne de la série tourne à 6 ou 7 et, bordel, à 60 balles la cartouche, il y avait quand même moyen de vraiment marquer la nostalgie en nous refourguant la totalité des plateaux de l’ère N64. Non ? Ou alors il faut attendreau même prix ? Sûrement. Et que dire des choses à débloquer dont l’intérêt est proche du néant, remettant justement en question le farming dans les affrontements en ligne. Des stickers émoticônes (qu’on ne peut pas désactiver en multi local et c’est CHIANT), des musiques à écouter dans un musée, des fiches de personnage… Voilà. Pourquoi pas un ou deux plateaux bonus ? Et pourquoi pas des personnages ne serait-ce que pour faire plaisir aux gosses ? Hein ?