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Félicitations pour la sortie de la version téléchargeable et du pass de mise à niveau de « Xenoblade Chronicles 2 Nintendo Switch 2 Edition » !

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Afin de célébrer la sortie numérique de Xenoblade Chronicles 2 - Nintendo Switch 2 Edition, le character-design Masatsugu Saito a réalisé un dessin de Pyra avec sa nouvelle apparence.J'en profite pour partager quelques captures d'écran pris par-ci par-là sur le web mettant en avant Pyra et sa nouvelle tenue. Pour ceux qui n'ont pas joué à Xenoblade 2, il y aura dupour les 2-3 dernières., alors Waifukyo aussi aura cet article. J'ai déjà donné mon avis,Cette tenue rend vraiment bien, surtout avec la V2 de Rex. Personnellement j'attendrais la sortie physique en octobre pour découvrir tout ça, et en playthrough j'activerais cette tenue au début du chapitre 8.Autant Mythra je reste toujours mitigé, pour Pyra avec son nouveau design elle est assurée d'être dans mon top de fin d'année