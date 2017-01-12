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Xenoblade Chronicles 2
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name : Xenoblade Chronicles 2
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
multiplayer : non
european release date : 12/01/2017
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 07/30/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Xenoblade 2 - Un artwork de Pyra par le chara-designer pour la sortie numérique
Jeux
Afin de célébrer la sortie numérique de Xenoblade Chronicles 2 - Nintendo Switch 2 Edition, le character-design Masatsugu Saito a réalisé un dessin de Pyra avec sa nouvelle apparence.



Félicitations pour la sortie de la version téléchargeable et du pass de mise à niveau de « Xenoblade Chronicles 2 Nintendo Switch 2 Edition » !


J'en profite pour partager quelques captures d'écran pris par-ci par-là sur le web mettant en avant Pyra et sa nouvelle tenue. Pour ceux qui n'ont pas joué à Xenoblade 2, il y aura du spoiler pour les 2-3 dernières. Le site japonais Game*Spark en a fait un article à lire ici, alors Waifukyo aussi aura cet article . J'ai déjà donné mon avis, vous pouvez relire mon avis ici.

















Cette tenue rend vraiment bien, surtout avec la V2 de Rex. Personnellement j'attendrais la sortie physique en octobre pour découvrir tout ça, et en playthrough j'activerais cette tenue au début du chapitre 8.

Autant Mythra je reste toujours mitigé, pour Pyra avec son nouveau design elle est assurée d'être dans mon top de fin d'année .
ex-Twitter - https://x.com/_saitomasatsugu/status/2082795932949836280
    tags : nintendo monolith soft xenoblade 2
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    posted the 07/30/2026 at 08:34 PM by masharu
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