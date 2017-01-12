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Je sais que Link49 en a déjà parlé et m'a donc volé mon job, mais je trouve le concept de poster des tweets avec les images au lieu des image directement, c'est "conceptuel"Donc en effet Nintendo et Monolith Soft ont révélé cette nuit les contenus ajoutés à la version NS2 de Xenoblade Chronicles 2, dont l'upscale 4K (ça n'est pas natif pour rappel), le nouveau mode qui permet de jouer les Lames durant les missions mercenaires ou encore la nouvelle Lame M.O.M.O. elle aussi originaire de Xenosaga avec KOS-MOS et T-elos.Bref concentrons nous sur le dernier contenu attendu par les fans : les nouvelles apparences pour Pyra et pour Mythra.J'appréhendais une approche "retenue" et ça n'a pas manqué. Si l'idée d'un bodysuit pour Pyra reste cool (et c'est un de mes kiff haha) malgré des couleurs chargés (le blanc est de trop je trouve, ça aurait été mieux un ensemble unis rouge/cosmique), Mythra est en revanche désolé de le dire censurée. C'est quasiment son costume censuré que Monolith a conçu pour Super Smash Bros. Ultimate, réarrangé. La partie des jambe aurait pu être avec l'effet cosmique, mais ça reprend la texture des collants de la version censurée, ce qui veut dire que cette partie aurait dû être nue.En tout cas l'effet cosmique est mieux réussi chez Pyra, et au moins Mythra à un ensemble unis argenté à défaut d'être suggestif. A voir si Pneuma aurait également une apparence exclusive.Dernier point sur ces apparences : Contrairement aux maillots de bain et le "Massive Melee" de Mythra (la version censurée) qui s'équipent via les objets, ces apparences sont à activer via un menu dans les options du jeu.Certains s'imaginent que le costume pour Pyra s'inspire d'un de ces concept-arts à l'origine (ci-dessous), mais je ne trouve pas, le résultat est suffisamment différent. Grosse spéculation évidemment et comme c'est Waifukyo je ne vais pas le développer ici, mais on peut supposer en revanche que c'est en lien indirect avec Xenoblade Genesis, si les choses ne sont pas faites au hasard. Réponse en 2027.