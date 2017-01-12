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Xenoblade Chronicles 2
76
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name : Xenoblade Chronicles 2
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
multiplayer : non
european release date : 12/01/2017
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Waifukyo
11
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 07/24/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Xenoblade Chronicles 2 NS2E - Retour sur la nouvelle apparence de Pyra et de Mythra
Jeux
Je sais que Link49 en a déjà parlé et m'a donc volé mon job, mais je trouve le concept de poster des tweets avec les images au lieu des image directement, c'est "conceptuel" .

Donc en effet Nintendo et Monolith Soft ont révélé cette nuit les contenus ajoutés à la version NS2 de Xenoblade Chronicles 2, dont l'upscale 4K (ça n'est pas natif pour rappel), le nouveau mode qui permet de jouer les Lames durant les missions mercenaires ou encore la nouvelle Lame M.O.M.O. elle aussi originaire de Xenosaga avec KOS-MOS et T-elos.

Bref concentrons nous sur le dernier contenu attendu par les fans : les nouvelles apparences pour Pyra et pour Mythra.



J'appréhendais une approche "retenue" et ça n'a pas manqué. Si l'idée d'un bodysuit pour Pyra reste cool (et c'est un de mes kiff haha) malgré des couleurs chargés (le blanc est de trop je trouve, ça aurait été mieux un ensemble unis rouge/cosmique), Mythra est en revanche désolé de le dire censurée. C'est quasiment son costume censuré que Monolith a conçu pour Super Smash Bros. Ultimate, réarrangé. La partie des jambe aurait pu être avec l'effet cosmique, mais ça reprend la texture des collants de la version censurée, ce qui veut dire que cette partie aurait dû être nue.

En tout cas l'effet cosmique est mieux réussi chez Pyra, et au moins Mythra à un ensemble unis argenté à défaut d'être suggestif. A voir si Pneuma aurait également une apparence exclusive.

Dernier point sur ces apparences : Contrairement aux maillots de bain et le "Massive Melee" de Mythra (la version censurée) qui s'équipent via les objets, ces apparences sont à activer via un menu dans les options du jeu.






Certains s'imaginent que le costume pour Pyra s'inspire d'un de ces concept-arts à l'origine (ci-dessous), mais je ne trouve pas, le résultat est suffisamment différent. Grosse spéculation évidemment et comme c'est Waifukyo je ne vais pas le développer ici, mais on peut supposer en revanche que c'est en lien indirect avec Xenoblade Genesis, si les choses ne sont pas faites au hasard. Réponse en 2027.

    tags : nintendo xenoblade monolith soft
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    burningcrimson
    posted the 07/24/2026 at 03:01 PM by masharu
    comments (1)
    burningcrimson posted the 07/24/2026 at 03:14 PM
    Je les trouve classes mais bon un peu trop de tissus à mon goût. Je compte pas les utiliser
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