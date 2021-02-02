JV 17/20

GAC 8,5/10

GameWave 8,5/10

ActuGaming 8/10

Numerama 8/10

Millenium 80%

Gamekult 7/10

Jdg 6,5/10

Il est rare de changer d'avis entre la preview et du test. Pourtant, c'est ce qui est arrivé avec Splatoon Raiders. Plus qu'après 1h30 de jeu, c'est sur le long terme que ce premier épisode de la franchise exclusif à la Nintendo Switch 2 dévoile tout son potentiel. En s'appropriant les codes du shooter-looter à la Borderlands, Splatoon Raiders propose une aventure addictive portée par la variété de ses niveaux, sa sensation de montée en puissance et son gameplay plus grisant que jamais. Avec toutes ses options de personnalisation, chacun y trouvera son compte pour venir à bout des nombreux challenges relevés que propose cette expérience généreuse. Désormais, j'espère que Nintendo offrira un Splatoon Raiders le même suivi qu'a Splatoon 3 pour que cette excellente base continue à être régulièrement alimentée !Au final, Splatoon Raiders représente exactement le type de spin-off que j’espérais voir Nintendo réaliser. Depuis plusieurs années, Salmon Run est devenu mon mode préféré dans les jeux Splatoon, et j’ai été particulièrement heureux de constater que Nintendo en avait repris les fondations pour en faire une aventure complète, beaucoup plus ambitieuse et étonnamment profonde. Avec sa boucle de progression inspirée des meilleurs loot shooters, ses nombreuses possibilités de personnalisation et son contenu généreux, le jeu réussit à conserver l’identité unique de la franchise tout en proposant quelque chose de réellement nouveau. J’espère sincèrement que Nintendo ne considérera pas Splatoon Raiders comme une simple expérience, car le studio vient peut-être de mettre la main sur une nouvelle série capable de s’imposer dans le genre tout en conservant tout le charme propre à Splatoon.Splatoon Raiders ne bouleverse pas les codes de la licence, mais il réussit pleinement son pari en proposant une aventure solo plus ambitieuse que les précédents modes histoire.Accessible sans être simpliste, il constitue une excellente porte d'entrée pour découvrir l'univers de Splatoon, tout en offrant suffisamment de profondeur pour séduire les habitués grâce à sa personnalisation, sa rejouabilité et son mode coopératif convaincant.On aurait aimé que Nintendo prenne davantage de risques sur certains aspects de la formule, mais ce premier véritable spin-off pose des bases solides et prouve que la licence peut exister autrement que par son multijoueur compétitif.Une réussite qui donne naturellement envie de voir jusqu'où Nintendo pourra pousser le concept dans un futur épisode, confirmant tout le potentiel de cette nouvelle orientation.Splatoon Raiders parvient à transformer l’une des activités les plus appréciées de la licence en un spin-off suffisamment riche et approfondi pour fonctionner comme une expérience à part entière. Sa boucle de gameplay particulièrement addictive et la profondeur apportée par les réservoirs, les gadgets et les composants rendent chaque expédition aussi dynamique que gratifiante. La progression reste constante et donne perpétuellement envie d’optimiser son équipement pour affronter des défis toujours plus exigeants. Tout n’est cependant pas irréprochable. L’exploration manque parfois d’intérêt, les missions peinent à renouveler leurs objectifs et certains environnements auraient mérité davantage de personnalité. Ces défauts n’empêchent toutefois pas Splatoon Raiders de proposer une aventure généreuse et assez convaincante en coopération. Nintendo signe donc une véritable réussite qui sera capable de séduire aussi bien les habitués du Salmon Run que des possesseurs de Switch 2 à la recherche d’un bon défouloir PVE accessible.Avec Splatoon Raiders, Nintendo tient une vraie belle exclusivité pour la Switch 2 ! Proposé à un tarif plus abordable que bon nombre de ses exclusivités, le shooter céphalophode de la firme japonaise propose une expérience rafraîchissante, jouissive manette en mains, où le sentiment de progression constant est particulièrement satisfaisant. Jamais frustrant grâce à une structure intelligente qui sait se renouveler et proposer une belle variété de situations, Splatoon Raiders remplit son contrat en tant qu’opus pensé pour le jeu solo sans pour autant oublier une dimension coopérative facultative qui a pour seul tort de devenir quasiment nécessaire si l’on veut en débloquer l’intégralité du contenu et poncer un post-game plus généreux qu’il n’en a l’air. Reste à voir si vous adhérez à une formule de gameplay ultra fun mais dont il faut quand même appréhender l’univers, et si vous ne serez pas rebuté par cette direction artistique désespérément grisâtre que les explosions de couleur dans tous les sens, couplées à la solidité technique bluffante d’un titre sublimé par la Switch 2, font heureusement vite oublier. En ce qui nous concerne, le pari du jeu Splatoon solo est plus que réussi, et sa durée de vie très solide pour un titre vendu à petit prix lui confère peut-être le meilleur rapport qualité/prix de toutes les exclusivités de la console. De quoi chaudement le recommander comme le jeu de l’été annuel du côté de chez Nintendo !Place à l'action ! Avec Splatoon Raiders, Nintendo place ses inklings dans une nouvelle formule qui leur vont comme un gant : un TPS en arène au gameplay hyper-satisfaisant, grâce aux mécaniques habituelles de la série, couplée à une progression plus soignée, offrant des possibilités de build inédites pour la série. On est donc sur une belle exclusivité pour la Nintendo Switch 2, même si l'on en fait vite le tour et que la direction artistique typique de Salmon Run ne nous a pas franchement convaincue.Finalement, pour un premier spin-off, Splatoon Raiders arrive à faire le job en s'inspirant du mode Salmon Run tout en apportant sa petite touche au gameplay déjà excellent de la franchise, bien qu'on aurait peut-être aimé avoir une histoire qui tienne un peu plus sur la longueur. À défaut de cela, la rejouabilité reste assez présente avec les différents niveaux de difficulté qui serviront à remplir la collection à 100% ou à tester les nombreux builds possibles. Maintenant, reste à savoir si celui-ci vaut ses 50 euros. Tout dépend de ce que vous cherchez dans un jeu Splatoon. Si c'est l'aspect multijoueur compétitif, c'est possible que ce spin-off ne soit pas fait pour vous, mais si c'est une expérience solo ou coopérative qui vous intéresse, cet opus peut clairement valoir le coup.Splatoon Raiders est techniquement solide, riche en systèmes, bien écrit et porté par un trio toujours aussi sympa, mais plombé par une DA terne, une ambiance sonore ratée et une redondance qui finit par lasser. On n’a pas passé un excellent moment sur cet archipel, et venant d’une série qui d’habitude déborde de saveur, elle manque ici de goût.Les fans hardcore de Splatoon y trouveront de quoi s’occuper, et l’écriture mérite le détour. Mais pour un premier grand pas dans le solo, on aurait aimé un plat autrement plus relevé.