description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Depuis le State of Play de mardi dernier c'est le concours au plus con sur Internet, et Gamekyo n'est pas épargné. De l'apparence de Laufay dans God of War Laufey (GOWL) jusqu'au fait qu'elle est la protagoniste d'un jeu, faut le souligner, dérivé ici (donc OSEF que ça ne soit pas Kratos en fait...), on peut lire de tout et du n'importe quoi. Comme par exemple "on a toujours eu des personnages masculins et dès qu'il y a UNE femme sa gueule !!!" alors qu'on a +40 ans de ""diversité"" déjà et que des Samus Aran et Lara Croft pour ne citer que les plus connues ne sont pas arrivées après l'an 2020, et on va prochainement avoir Gwendolyn dans Tides of Annihilation, personnellement le jeu que j'attends le plus pour elle et le gameplay du jeu (mais je vois venir le "mais c'est un jeu asiatique"...).
Ou encore par exemple "les gens qui disent que l'actrice Deborah Ann Woll est moche sont misogynes !!!" alors qu'on parle déjà de visuel in-game et qu'il y a pourtant bien un comportement qu'on peut critiquer chez les studios occidentaux a enlaidir les personnages féminins dans le média pour ne pas montrer la véritable apparence des actrices parce que ça casserait toute la procédure "DEI" à ne plus mettre en avant la beauté physique dans la culture qu'on subit déjà dans l'audio-visuel (film, séries, court métrage, etc...).
Vous prenez Death Stranding, l'image des actrices n'est pas altérée après qu'elles aient été scannées. Puisqu'on prend des personnes réelles au lieu de créer soit même des modèles, il n'y a pas d'enlaidissement ni de vieillissement, les acteurs et actrices jouent les rôles avec leur propre apparences et tout le monde est content. Oh bah ça alors c'est Kojima Production ce sont des japonais ! Vous prenez Capcom et les Resident Evil, même constat avec Jill, Ada, Alcina Dimitrescu et récemment Grace.
Bref c'est un problème occidental, et on en a déjà parlé ici notamment avec Kay Vess (Star Wars Outlaws). Il y a un public, je veux bien que tous les gouts soient dans la nature et perso ça dépend des fois (j'avais bien aimé Joanna Dark en mode quarantenaire ...) et c'est tranquille tant qu'on ne me censure pas le reste et les jeux asiatiques. Et s'il y a des gens qui font oui malheureusement de la misogynie, faut arrêter d'invectiver et raconter n'importe quoi à toute critique. Ne pas aimer ou soutenir ça n'est pas être misogyne.
C'est un peu avec du retard et un manque de motivation que je fais cet article. Pas de sondage cette fois, pas le temps haha.
Marvel's Wolverine (Sony Interactive Entertainment / MARVEL)
Jean Grey (Phenix)
Raven Darkhölme (Mystique)
On ne la voit que quelques secondes seulement.
Marvel Tokon: Fighting Souls (Arc System Work / Sony Interactive Entertainment / MARVEL)
Xirena Awhina (The Promoter)
Ororo Munroe (Tornade)
Rayman Legend Retold (Ubisoft)
Barbara
Barbara qui a subit une réduction mammaire (et si en effet on a encore des boobshots, certains autres plans on ne voit plus sa poitrine hein), certains diront que ça n'est pas de la censure mais on en reparlera en détail à l'avenir.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis (Crystal Dynamics / Amazon Game Studios)
Lara Croft
Ace Combat 8: Wings of Theve (Bandai Namco)
Tasha Seversky
Katherine Evans
Jessica Spike
Adelina Santos
???
Until Dawn 2
On n'a pas encore les noms des miss ci-dessus, mais honnêtement pour l'instant je préfère le casting du premier jeu (en même temps, je suis assez fan de Hayden Panettiere et de la série Heroes ). A voir quand on aura plus d'informations.
God of War Laufey
Laufey
Sekhmet
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Rendez-vous samedi pour les waifus du Summer Game Fest (Tifa Copium MAX).
Mais...