On ne la voit que quelques secondes seulement.Barbara qui a subit une réduction mammaire (et si en effet on a encore des boobshots, certains autres plans on ne voit plus sa poitrine hein), certains diront que ça n'est pas de la censure mais on en reparlera en détail à l'avenir.On n'a pas encore les noms des miss ci-dessus, mais honnêtement pour l'instant je préfère le casting du premier jeu (en même temps, je suis assez fan de Hayden Panettiere et de la série Heroes). A voir quand on aura plus d'informations.-----