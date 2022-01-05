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Voici quelques images de Tomb Raider: Legacy of Atlantis repoussé à 2027, dont certaines avaient été diffusé sur le PS Store quelques heures avant le State of Play de Sony.On a également des précisions sur les précommandes. La précommande sur l'édition simple vous permettra d'obtenir la tenue "survivante" de Tomb Raider (2013) (autrement débloquable en jeu), alors que l'édition deluxe du jeu permettra d'obtenir en plus de cela la tenue "parisienne" de Tomb Raider VI (également débloquable en jeu) ainsi qu'un accès au DLC du jeu. Pour rappel, vous pouvez également obtenir la combinaison de plongé de Tomb Raider: Underworld en reliant votre compte Amazon Games.L'édition collector lui contiendra une figurine, un artbook, un steelbook, un porte-clé talisman et un pins blazon des Croft. Au doux prix de 200 ballesEnfin, le jeu est également prévu sur NS2 en plus du trio PS5/XS/Steam.RDV demain pour l'article dédié aux waifus du State of Play d'hier.