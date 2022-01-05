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Tomb Raider : Legacy of Atlantis
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name : Tomb Raider : Legacy of Atlantis
platform : Xbox Series X
editor : Amazon Game Studios
developer : Crystal Dynamics
genre : action-aventure
other versions : PC - Playstation 5
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 06/03/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Quelques images + bonus précommande et édition collector
Actualité
Voici quelques images de Tomb Raider: Legacy of Atlantis repoussé à 2027, dont certaines avaient été diffusé sur le PS Store quelques heures avant le State of Play de Sony.













On a également des précisions sur les précommandes. La précommande sur l'édition simple vous permettra d'obtenir la tenue "survivante" de Tomb Raider (2013) (autrement débloquable en jeu), alors que l'édition deluxe du jeu permettra d'obtenir en plus de cela la tenue "parisienne" de Tomb Raider VI (également débloquable en jeu) ainsi qu'un accès au DLC du jeu. Pour rappel, vous pouvez également obtenir la combinaison de plongé de Tomb Raider: Underworld en reliant votre compte Amazon Games.





L'édition collector lui contiendra une figurine, un artbook, un steelbook, un porte-clé talisman et un pins blazon des Croft. Au doux prix de 200 balles .

Enfin, le jeu est également prévu sur NS2 en plus du trio PS5/XS/Steam.

RDV demain pour l'article dédié aux waifus du State of Play d'hier.
Gematsu - https://www.gematsu.com/2026/06/tomb-raider-legacy-of-atlantis-adds-switch-2-version-delayed-to-february-10-2027
    tags : tomb raider crystal dynamics
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    posted the 06/03/2026 at 03:04 PM by masharu
    comments (1)
    magneto860 posted the 06/03/2026 at 03:11 PM
    Quand je vois ces visuels j'ai envie d'écrire une chanson à Lara.

    Mais quand je lis l'annonce d'un DLC scénarisé pour un remake de jeu PS1 j'ai juste envie de fermer la page...
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