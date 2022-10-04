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Vos jeux de la semaine ?
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name :
Vos jeux de la semaine ?
title :
Vos jeux de la semaine ?
screen name :
vosjeuxdelasemaine
url :
http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website :
http://
creator :
kevisiano
creation date :
04/10/2022
last update :
05/10/2026
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
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Vos jeux de la semaine ?
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posted the 05/10/2026 at 10:14 AM by
kevisiano
comments (
9
)
rupinsansei3
posted
the 05/10/2026 at 10:17 AM
Ff 16(chef-d'œuvre) et horizon zero dawn remastered (sympa le travaille sur le rendu)
pcverso
posted
the 05/10/2026 at 10:39 AM
Squad , sparking zero avec le mod fr c'est tellement bon . Et biensure l'excellent pragmata.
icebergbrulant
posted
the 05/10/2026 at 10:41 AM
Je vais attaquer le run Lunatique sur Pragmata, j’espère ne pas trop souffrir
Vivement Pragmata 2, cette nouvelle licence a du potentiel
cyr
posted
the 05/10/2026 at 10:42 AM
Resident evil 7.....bientôt fini..
jf17
posted
the 05/10/2026 at 10:46 AM
Je me refais l'intégralité des resident evil
ratchet
posted
the 05/10/2026 at 10:52 AM
J’ai fini Stella Blade lundi.
Et du coup pas de Saros pour l’instant je me suis achetée Final Fantasy 10/10-2 HD Remaster que je compte platiné ! De quoi faire jusqu’à la sortie de Starfox du coup
jaysennnin
posted
the 05/10/2026 at 11:02 AM
Absolum, Replaced, et Hades 2
zanpa
posted
the 05/10/2026 at 11:06 AM
diablo 4 l'extention (bof) et le endgame pu toujours la merde même si c'est mieux qu'au début (en même temps c'était cata) et Saros je suis au 4eme biom et vraiment sympa
adamjensen
posted
the 05/10/2026 at 11:13 AM
Ground Zero
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Vivement Pragmata 2, cette nouvelle licence a du potentiel
Et du coup pas de Saros pour l’instant je me suis achetée Final Fantasy 10/10-2 HD Remaster que je compte platiné ! De quoi faire jusqu’à la sortie de Starfox du coup