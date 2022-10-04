Vos jeux de la semaine ?
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title : Vos jeux de la semaine ?
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creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 05/10/2026
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
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Vos jeux de la semaine ?
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    posted the 05/10/2026 at 10:14 AM by kevisiano
    comments (9)
    rupinsansei3 posted the 05/10/2026 at 10:17 AM
    Ff 16(chef-d'œuvre) et horizon zero dawn remastered (sympa le travaille sur le rendu)
    pcverso posted the 05/10/2026 at 10:39 AM
    Squad , sparking zero avec le mod fr c'est tellement bon . Et biensure l'excellent pragmata.
    icebergbrulant posted the 05/10/2026 at 10:41 AM
    Je vais attaquer le run Lunatique sur Pragmata, j’espère ne pas trop souffrir

    Vivement Pragmata 2, cette nouvelle licence a du potentiel
    cyr posted the 05/10/2026 at 10:42 AM
    Resident evil 7.....bientôt fini..
    jf17 posted the 05/10/2026 at 10:46 AM
    Je me refais l'intégralité des resident evil
    ratchet posted the 05/10/2026 at 10:52 AM
    J’ai fini Stella Blade lundi.
    Et du coup pas de Saros pour l’instant je me suis achetée Final Fantasy 10/10-2 HD Remaster que je compte platiné ! De quoi faire jusqu’à la sortie de Starfox du coup
    jaysennnin posted the 05/10/2026 at 11:02 AM
    Absolum, Replaced, et Hades 2
    zanpa posted the 05/10/2026 at 11:06 AM
    diablo 4 l'extention (bof) et le endgame pu toujours la merde même si c'est mieux qu'au début (en même temps c'était cata) et Saros je suis au 4eme biom et vraiment sympa
    adamjensen posted the 05/10/2026 at 11:13 AM
    Ground Zero
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