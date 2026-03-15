Tests

Au-delà de la collectionnite, le concept même de Pokémon et de ses multiples créatures aux compétences diverses ouvre à la franchise toutes les portes possibles. Et lan’a pas hésité à franchir la plupart. On a eu de la baston, du MOBA, du puzzle-game, du temps réel et même du jeu narratif comme du safari-like, et pendant que le peuple se demande pourquoi personne n’a proposé l’idée d’un Party Game dédié ou même du Kart, voilà qu’on nous pond un cosy-game. Presque logique tant le genre est populaire et totalement justifié scénaristiquement : pourquoi il y aurait encore des combats de pokémons sur un territoire où il n’y a plus d’humains pour les exploiter ? La PETA valide.Donc nous voilà catapulté sur une île à moitié déserte et surtout à moitié en ruine. Que s’est-il passé ? C’est secondaire mais néanmoins à découvrir au fil du temps majoritairement dans de simples documents pour bien montrer que la narration, même présente, n’est pas le cœur du jeu. Nous incarnons ici un simple Metamorph qui ne se souvient pas de grand-chose de son passé si ce n’est la gueule de son dresseur, lui permettant par souvenir de se métamorphoser en ce dernier (c’est là que vous créez votre avatar en gros). Quelques pas vous feront croiser la route d’un Bouldeneu en mode professeur, et la « collaboration » (en vrai, il ne va pas foutre grand-chose à part vous donner des conseils) va naître pour redonner vie aux différents biomes de cette île, attirer de nouveaux plein de bestioles et ainsi vivre en parfaite harmonie sans apprentis dresseurs pour faire chier le monde à beugler des ordres.est le jeu typique aux bases simples mais qui vont sans cesse gagner en profondeur à coups de possibilités. En vérité il n’y a jamais de grandes surprises, si ce n’est l’excellente exploitation de la franchise à partir des bases posées par unde la même équipe. On est loin d’un simple jeu d’exploration et de construction (même si c’est très présent, évidemment), car le jeu s’amuse constamment à ajouter des surcouches à la fois en vous prenant la main tout en laissant une liberté. L’un des points centraux reste la découverte de nouvelles bestioles en leur créant un style d’habitacle garantissant un meilleur taux de spawn, avec en exemple simple un banc à côté d’un sac de frappe qui va attirer un Tygnon. Et une nouvelle bestiole, c’est aussi l’ouverture de quêtes pour améliorer son confort à partir de quelques indices, mais aussi potentiellement une nouvelle compétence que Metamorph pourra copier pour exploiter les éléments, couper, détruire, construire, nager, etc.Très rapidement, on a à peine entrevu le premier biome que l’on se sent soudainement débordé par le nombre de choses à faire jusqu’à comprendre que cette pression, on se la met tout seul.est un jeu 100 % chill et il n’y a aucune difficulté. L’expérience invite à prendre son temps et à ne jamais se presser sur quoi que ce soit. Les défis se renouvellent constamment, le semblant de fil rouge peut tout à fait attendre et un copain sera tout aussi heureux si vous accomplissez sa requête dans les 5 minutes ou 2 semaines après. Vous choisissez votre façon de progresser, et que vous optiez pour des sessions allant de 15 ou 20 minutes à une soirée entière, rien ne gâchera l’expérience et rien ne sera frustrant, si ce n’est à la rigueur le besoin d’attendre plusieurs heures (temps réel) pour valider certaines constructions plus massifs que la moyenne, mais ce n’est pas comme s’il n’y avait pas une tonne de choses à faire en attendant.Ceux qui voudront se contenter d’une ligne plus ou moins droite en auront pour une trentaine d’heures, ce qui est déjà un bon investissement pour s’occuper en attendant les beaux jours, tandis qu’il est impossible d’estimer convenablement le temps que vous bouffera ce jeu si vous êtes fans du genre. Les services et défis sont majoritairement faciles à accomplir, mais rien ne vous empêche de pousser à fond les possibilités de construction et décorations avec toujours plus d’éléments à débloquer chaque jour, intérieurs comme extérieurs, et tout cela sans compter les Îles Rêves (spots à farm, avec créatures trèèèès rares, que l’on peut visiter quotidiennement), les Îles Nuages (équivalent du mode créatif à 4 joueurs en ligne) et même une simple zone toute vierge pour tout faire à votre convenance.Bref,trouvera sans mal son public, de toute façon c’est déjà le cas, et c’est assez mérité car encore une fois, sans révolutionner le genre lui-même, il répond aux principales attentes que l’on peut se faire du genre. Alors bien sûr, on pourrait dire que le jeu vivra dans l’ombre d’un Animal Crossing infiniment plus profond sur l’aspect social avec les PNJ, et il y aura toujours la team estimant qu’il était tout à fait possible d’offrir un peu d’action comme, mais plutôt que de reprocher au jeu ce qu’il ne comptait pas faire, on peut néanmoins pointer de vrais défauts, autant pour le genre (map pas très claire, des imprécisions sur certaines compétences, absence de vue à la première personne qui aurait pu être très pratique en construction…) que pour la licence elle-même : pourquoi pas de shiny les mecs ???