God of War: Sons of Sparta est une entrée rafraîchissante dans la franchise. Moins sombre et plus humain que les autres épisodes, il explore la jeunesse de Kratos avec un ton familier et presque humoristique, tout en proposant un gameplay 2D solide et plaisant. C’est un Metroidvania correct, avec un système de combat satisfaisant, des boss réussis et une progression qui donne envie d’explorer chaque recoin.Ce n’est pas le jeu qui révolutionne le genre et certains choix artistiques ou narratifs pourront frustrer les puristes mais, pour 40$, c’est une belle expérience pour tout fan de la saga qui a envie d’un petit spin-off. Si Metroid peut se permettre d’être un action-aventure 3D, je ne vois pas pourquoi God of War n’aurait pas le droit à son spin-off en 2D.God of War Sons of Sparta n'est pas un mauvais jeu, mais quasiment rien ne permet de le distinguer positivement de la concurrence. Ce n'est pas très beau, les combats n'ont rien de vraiment unique et les maladresses s'enchaînent dans tous les domaines. Le comparer à Hollow Knight: Silksong ou à d'autres Medroidvania indépendants, qui sont moins chers, n'est pas en sa faveur. Son mode coopératif aurait pu faire la différence s'il n'était pas aussi mal pensé. On le conseillera davantage aux fans absolus de la licence God of War plutôt qu'aux experts du genre Metroidvania.Sons of Sparta était une proposition alléchante en tous points. Mais c’est aussi une première copie pour un studio. Malgré toute la bonne volonté, les idées, et l’huile de coude qu’il a reçues, on y retrouve des erreurs qu’on pourrait qualifier de débutantes. Les petits moments de l’histoire sont bons, mais son entièreté est plus branlante. Le gameplay a des bases solides, reprenant les traits de God of War, mais l’exécution pêche par endroits. L’aspect metroidvania nous a paru trop linéaire, même si incroyablement généreux en découvertes et contenu passé un certain cap. Sans oublier une légère impression d’inachevé héritée du shadow drop. En un sens, on peut voir dans ces défauts l’héritage très rétro de Mega Cat Studio. Sons of Sparta a ses moments de grâce, c’est certain, mais il ne s’élèvera pas au niveau d’autres du même genre.Bien qu’un bon cran en dessous de Prince of Persia: The Lost Crown, God of War: Sons of Sparta a tout de même le mérite de nous faire passer un bon moment dans un registre que Kratos n’avait encore jamais exploré. S’il lui manque quelques idées de gameplay et un level‑design réellement innovant, l’ensemble reste agréable à prendre en main, et parcourir cette aventure se révèle plaisant, avec une durée de vie très correcte au regard de son prix de vente. Si vous appréciez la franchise et que la direction artistique rétro ne vous rebute pas, le titre mérite qu’on lui laisse sa chance tant il se montre généreux dans son contenu et respectueux de l’univers qu’il explore.Ni sacrilège, ni monument, God of War : Sons of Sparta propose une belle aventure facultative dans les sandales du jeune Kratos. Mega Cat Studios s'inspire librement de Blasphemous dans ses qualités et ses défauts, livrant une copie ambitieuse, charnue, bourrée de contenu, mais qui porte aussi une difficulté en dents de scie, de nombreux problèmes techniques et une main très lourde sur les dégâts de collision. De fait, le résultat final est moins maîtrisé que ses racines spirituelles. Mais après quelques mises à jour, Sons of Sparta sera un épisode bonus des plus corrects pour qui veut sa dose de metroidvania ou retrouver son berserker-doudou sous un nouvel angle.Malgré toute ma bonne volonté, et mes espoirs pour ce titre qui avait tout pour me faire rêver, God of War Sons of Sparta me laisse un goût d'inachevé, dans tous les sens du terme. L'expérience au globale se révèle plutôt moyenne, ou en tous cas ni dans les standards actuels du genre, ni dans ceux de Santa Monica Studio qui nous avait habitués à un sens du perfectionnement. Tant au niveau de la technique, que de la direction créative, que de la cohérence générale du titre, Sons of Sparta manque de l'étincelle de la passion.Sorti de nulle part, ce spin-off de la série des God of War a le mérite d’étendre l’univers de la saga à la jeunesse de Kratos. Le jeu n’est pas inintéressant à parcourir pour les fans, qui découvriront tout un volet méconnu de la vie du héros. L’ennui, c’est que pad en main, il ne marque pas vraiment. Tout le gameplay est axé sur les combats, la difficulté n’est pas très élevée, certaines séquences de jeu sont moyennement réussies (en particulier les combats de boss) et visuellement, le titre n’est pas une claque monumentale. Son style graphique divisera assurément les publics. A 29,99€, l’addition est donc salée pour un metroidvania plutôt moyen, mais pas dépourvu d’intérêt pour les fans.