God of War : Sons of Sparta
0
Likers
God of War : Sons of Sparta
Playstation 5
Sony Interactive Entertainment
developer : N.C
action
[PS5] God of War : Sons of Sparta / Quelques tests...
PS5


Metacritic 68% -Pour l'instant-
( 7 Positives / 14 Mitigées / 0 Négative)
OpenCritic 71% -Pour l'instant-

BetaTesteur 7,5/10
God of War: Sons of Sparta est une entrée rafraîchissante dans la franchise. Moins sombre et plus humain que les autres épisodes, il explore la jeunesse de Kratos avec un ton familier et presque humoristique, tout en proposant un gameplay 2D solide et plaisant. C’est un Metroidvania correct, avec un système de combat satisfaisant, des boss réussis et une progression qui donne envie d’explorer chaque recoin.
Ce n’est pas le jeu qui révolutionne le genre et certains choix artistiques ou narratifs pourront frustrer les puristes mais, pour 40$, c’est une belle expérience pour tout fan de la saga qui a envie d’un petit spin-off. Si Metroid peut se permettre d’être un action-aventure 3D, je ne vois pas pourquoi God of War n’aurait pas le droit à son spin-off en 2D.

Millenium 70%
God of War Sons of Sparta n'est pas un mauvais jeu, mais quasiment rien ne permet de le distinguer positivement de la concurrence. Ce n'est pas très beau, les combats n'ont rien de vraiment unique et les maladresses s'enchaînent dans tous les domaines. Le comparer à Hollow Knight: Silksong ou à d'autres Medroidvania indépendants, qui sont moins chers, n'est pas en sa faveur. Son mode coopératif aurait pu faire la différence s'il n'était pas aussi mal pensé. On le conseillera davantage aux fans absolus de la licence God of War plutôt qu'aux experts du genre Metroidvania.

IGNFrance 7/10
Sons of Sparta était une proposition alléchante en tous points. Mais c’est aussi une première copie pour un studio. Malgré toute la bonne volonté, les idées, et l’huile de coude qu’il a reçues, on y retrouve des erreurs qu’on pourrait qualifier de débutantes. Les petits moments de l’histoire sont bons, mais son entièreté est plus branlante. Le gameplay a des bases solides, reprenant les traits de God of War, mais l’exécution pêche par endroits. L’aspect metroidvania nous a paru trop linéaire, même si incroyablement généreux en découvertes et contenu passé un certain cap. Sans oublier une légère impression d’inachevé héritée du shadow drop. En un sens, on peut voir dans ces défauts l’héritage très rétro de Mega Cat Studio. Sons of Sparta a ses moments de grâce, c’est certain, mais il ne s’élèvera pas au niveau d’autres du même genre.

JVFrance 65%
Bien qu’un bon cran en dessous de Prince of Persia: The Lost Crown, God of War: Sons of Sparta a tout de même le mérite de nous faire passer un bon moment dans un registre que Kratos n’avait encore jamais exploré. S’il lui manque quelques idées de gameplay et un level‑design réellement innovant, l’ensemble reste agréable à prendre en main, et parcourir cette aventure se révèle plaisant, avec une durée de vie très correcte au regard de son prix de vente. Si vous appréciez la franchise et que la direction artistique rétro ne vous rebute pas, le titre mérite qu’on lui laisse sa chance tant il se montre généreux dans son contenu et respectueux de l’univers qu’il explore.

Gamekult 6/10
Ni sacrilège, ni monument, God of War : Sons of Sparta propose une belle aventure facultative dans les sandales du jeune Kratos. Mega Cat Studios s'inspire librement de Blasphemous dans ses qualités et ses défauts, livrant une copie ambitieuse, charnue, bourrée de contenu, mais qui porte aussi une difficulté en dents de scie, de nombreux problèmes techniques et une main très lourde sur les dégâts de collision. De fait, le résultat final est moins maîtrisé que ses racines spirituelles. Mais après quelques mises à jour, Sons of Sparta sera un épisode bonus des plus corrects pour qui veut sa dose de metroidvania ou retrouver son berserker-doudou sous un nouvel angle.

Jdg 6/10
Malgré toute ma bonne volonté, et mes espoirs pour ce titre qui avait tout pour me faire rêver, God of War Sons of Sparta me laisse un goût d'inachevé, dans tous les sens du terme. L'expérience au globale se révèle plutôt moyenne, ou en tous cas ni dans les standards actuels du genre, ni dans ceux de Santa Monica Studio qui nous avait habitués à un sens du perfectionnement. Tant au niveau de la technique, que de la direction créative, que de la cohérence générale du titre, Sons of Sparta manque de l'étincelle de la passion.

Geeko 5,9/10
Sorti de nulle part, ce spin-off de la série des God of War a le mérite d’étendre l’univers de la saga à la jeunesse de Kratos. Le jeu n’est pas inintéressant à parcourir pour les fans, qui découvriront tout un volet méconnu de la vie du héros. L’ennui, c’est que pad en main, il ne marque pas vraiment. Tout le gameplay est axé sur les combats, la difficulté n’est pas très élevée, certaines séquences de jeu sont moyennement réussies (en particulier les combats de boss) et visuellement, le titre n’est pas une claque monumentale. Son style graphique divisera assurément les publics. A 29,99€, l’addition est donc salée pour un metroidvania plutôt moyen, mais pas dépourvu d’intérêt pour les fans.

GamingBolt 9/10

PS : Je rajouterais des tests au fur et à mesure
https://www.youtube.com/watch?v=U52IoQjkQLQ
    ducknsexe posted the 02/18/2026 at 07:10 PM
    https://youtu.be/mT3M-EwaFXM?si=tlXmgoxmjGAUo1RT
    jaysennnin posted the 02/18/2026 at 07:15 PM
    c'est parce que la franchise god of war, sinon ça dépasse pas 3/10
    51love posted the 02/18/2026 at 07:20 PM
    Le genre de jeux avec quelques minutes de gameplay en vidéo tu te doutes que ça va pas voler très haut. Pas de bonne surprise ici non plus visiblement, on s'en doutait...

    Merci Sony pour ce one last thing

    Au moins ça coûte moins cher et ça fait perdre moins de temps aux équipes que tous leurs GaaS annulés...
    abookhouseboy posted the 02/18/2026 at 07:24 PM
    Bizarre d'"affaiblir" sa franchise phare avec un projet pareil...
    yanssou posted the 02/18/2026 at 07:26 PM
    Le titre du jeu n'a aucun sens..
    shambala93 posted the 02/18/2026 at 07:31 PM
    jaysennnin
    Exactement, j’ai lu deux trois tests, j’ai vu la note, aucune adéquation entre le texte et la note. C’est l’école des fans version JV.
    « Cory, dis-moi, ils font quoi tes parents dans la vie »…
    ducknsexe posted the 02/18/2026 at 07:35 PM
    Un méta jaune, bon, après, ça reste un projet mineur. Les vrais vont plutôt attendre le remake de la trilogie..
    xynot posted the 02/18/2026 at 07:45 PM
    yanssou Son* of Sparta
    edgar posted the 02/18/2026 at 07:48 PM
    J’aime bien le test de Gamekult.

    - Ça rame sur PS5
    - Beaucoup trop de bugs

    Ça par contre c’est impardonnable en plus d’être totalement honteux, surtout pour une licence avec un tel prestige.

    Et le prix bordel, comment Sony justifie une telle somme avec une durée de vie aussi ridicule (10 heures) ?

    Alors que Hollow Knight et Silksong ont été lancés à 15 et 20€, avec une durée de vie phénoménale pour le genre, entre 50 et 100 heures pour les finir à 100% la première fois.

    Bref à tester mais à petit prix, 15€ max.

    C’est vraiment dommage que Sony n’a pas mis un peu plus de moyens pour nous pondre un jeu qui fracasse tout pour un premier run, surtout que l’univers de God of War s’y prête à merveille au genre Metroidvania 2D-2.5D.
    mercure7 posted the 02/18/2026 at 07:58 PM
    Ah ben merde, c'est pas un 19/20 alors ?

    Etonnant, pourtant les joueurs PSN mettaient 19/20 30min après la sortie du jeu !

    C'est un jeu moyen, on en a là la confirmation, quiconque l'avait torché à la sortie, l'a vu direct : aucun génie, aucune patate, ça fait le taff, ça montre Kratos sous un jour un peu nouveau, le level design est ok, mais sans le nom "God of War", ça aurait été simplement noyé dans la masse des metroidvania qui sortent, et pour beaucoup, mieux foutus et moins chers.

    Si on aime la licence, je le conseille en solde à 10€-15€ max. On passe pas un mauvais moment, mais c'est décevant car le jeu avait du potentiel, y a juste un gigantesque manque d'ambition, et c'est vraiment mou du fion.
    yanssou posted the 02/18/2026 at 08:03 PM
    xynot
    51love posted the 02/18/2026 at 08:08 PM
    shambala93 la clémence habituelle de la presse, que veux tu...

    Evidemment, des qu'il y a un gros editeur ou gros studio derriere, vu qu'ils vivent d'eux, on prend encore plus de pincette sur la note finale

    mercure7

    Etonnant, pourtant les joueurs PSN mettaient 19/20 30min après la sortie du jeu !


    Quelle crédibilité tu pouvais bien accorder a ce type de notes, sincèrement?
    mercure7 posted the 02/18/2026 at 08:13 PM
    51love C'était justement ce que j'ai dit sur l'article en question : les notes PSN n'ont aucune valeur pour juger de la qualité d'un jeu, et on en a ici la démonstration parfaite.
    51love posted the 02/18/2026 at 08:21 PM
    mercure7 ah d'accord. Je pensais que tu avais espoir que les notes users aient la moindre valeur..

    Sur le PSN la plupart des jeux ont entre 4.5 et 4.8 / 5 et une bonne partie dans ce range sont tout de même pas si ouf que ça, a priori nouvel exemple ici.

    Alors c'est bien de ne laisser voter que ceux qui achetent, ça evite le bashing des trolls, mais bon, laisser noter quelques milliers de fanboys juste apres achat, ça fausse aussi completement les evaluations.
    sdkios posted the 02/18/2026 at 08:25 PM
    jaysennnin pas vraiment au final. Ca marche dans les deux sens de nos jours. Un studio independant inconnu fait ce genre de jeu = incroyable ! 9/10 et grosse hype. (J'ai pas joué a ce gow, je sais pas ce qu'il vaut vraiment, mais c'est plus pour illustrer l'idee)
    Au final, les gens se plaignent quoiqu'il arrive
    mercure7 posted the 02/18/2026 at 08:29 PM
    51love
    grundbeld posted the 02/18/2026 at 08:49 PM
    51love Tu n’as pas tort mais quid de l’autre côté des types qui lâchent un avis au vitriol en ayant même pas acheté le jeu ?

    C’est très courant également. Le jeu de loin m’a l’air parfaitement anecdotique je vais pas mentir. Mais vu la violence de certains avis, je pense que le minimum de l’honnêteté ce serait de l’avoir acheté en amont. Et suffisamment testé.
