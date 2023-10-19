3 ans après la saison 1 de Chainsaw man, Mappa délivre sa suite en film d'animation qui adapte l'arc de Reze, un format parfait pour ce qu'il y a à raconter.



L'arc de Reze n'est ni trop court ni trop long, son rythme est réussi avec une première partie calme et une autre bourré d'action. Le long-métrage dépasse le cadre d'une simple histoire d'action et offre un mélange captivant de romance et de suspense.



Mappa a mis les bouchées doubles pour ce projet, avec une mise en scène impressionnante et un sens du détail remarquable, son animation est totalement incroyable, et gagne en intensité. La bande son, quant à elle, est magnifique et ajoute une dimension supplémentaire à cette folie visuelle.



L'arc de Reze est une véritable bombe atomique, une claque à la fois poétique et sanglante.