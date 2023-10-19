group information
Chainsaw man L'arc de Reze : De la bombe !
AnimLand


3 ans après la saison 1 de Chainsaw man, Mappa délivre sa suite en film d'animation qui adapte l'arc de Reze, un format parfait pour ce qu'il y a à raconter.

L'arc de Reze n'est ni trop court ni trop long, son rythme est réussi avec une première partie calme et une autre bourré d'action. Le long-métrage dépasse le cadre d'une simple histoire d'action et offre un mélange captivant de romance et de suspense.

Mappa a mis les bouchées doubles pour ce projet, avec une mise en scène impressionnante et un sens du détail remarquable, son animation est totalement incroyable, et gagne en intensité. La bande son, quant à elle, est magnifique et ajoute une dimension supplémentaire à cette folie visuelle.

L'arc de Reze est une véritable bombe atomique, une claque à la fois poétique et sanglante.


    posted the 10/25/2025 at 01:40 PM by yanssou
    comments (4)
    qntoast posted the 10/25/2025 at 01:47 PM
    J'ai étais le voir hier, et aussi aujourd'hui les deux séances en Imax en un seul mot majestueux, ceux qui suivent l'animes un conseil n'attendez pas plus longtemps foncez!!
    akinen posted the 10/25/2025 at 02:02 PM
    Dommage que le niveau de spoil avant visionnage soit si élevé (j’ai tout lu).
    playstation2008 posted the 10/25/2025 at 02:08 PM
    Une vraie claque ! J'ai kiffé
    zanpa posted the 10/25/2025 at 02:11 PM
    j'ai été déçu perso (spoil : reze se fait défoncer en deux seconde à la toute fin alors qu'elle passe sont temps à défoncer tous le monde pendant 1h ... ça n'a aucun putain de sens ... Le démon ange était à deux doigts de se laisser mourir et c'est lui qui la dérouille avec deux lances à la toute fin comme ça hop ...)

    bref c’était pas nul mais j'ai pas été sur le cul
