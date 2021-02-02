Gamekult 9/10

IGNFrance 9/10

GamingBolt 9/10

Absolum est vivement recommandé aux fans de beat 'em up grâce au pedigree de ses développeurs. C'est également un rogue-lite étonnamment profond, doté d'un univers riche, et dont la présentation est tout simplement incroyable.

PCGamer 83%

Absolum est donc un beat 'em up qui offre un peu plus de profondeur et de progression que les jeux de ce style, si réfractaires au changement depuis leur apparition dans les salles d'arcade. Absolum manque de la variété d'un véritable roguelike, mais offre suffisamment de complexité pour faire évoluer le genre vers un espace plus intéressant qu'il n'a jamais occupé.

Dans une année 2025 déjà encombrée, Absolum arrive malgré tout à s'imposer sur le podium comme une évidence. Guard Crush Games, Dotemu et Supamonks livrent une expérience virtuose où les faux pas sont très rares. De la sublime bande-son aux visuels maîtrisés, de la boucle roguelite parfaitement huilée à la qualité premium des mécaniques de combat, il n'y a vraiment que la narration qui se retrouve un peu mise de côté, et cela tombe bien, puisque c'est finalement le moins important dans un beat 'em up en règle générale. Autant dire qu'on a trimé pour trouver des défauts à signaler. Après Streets of Rage 4, Dotemu place la barre encore plus haut, réussissant avec un brio rare le lancement de sa première franchise interne. Est-ce que cela va provoquer un second sursaut du genre ? Si oui, les cinq prochaines années vont être absolument lunaires, dans le meilleur sens du terme.Il va falloir que je l'écrive à nouveau cette année : j'ai eu un véritable coup de cœur pour cet Absolum. Ce titre brille de mille feux. Avec son esthétique de comics animé du plus bel effet, sa bande originale somptueuse, ses personnages cool et grisants à maîtriser, son gameplay de beat'em up arcade associé à une mécanique de roguelite décuplant la sensation de puissance à mesure que vous améliorez et maîtrisez les actions de votre héros, les mouvements de vos adversaires et les différentes possibilités de combo, vous arriverez à la sensation jouissive de casser le jeu - voire même un peu trop, car c'est aussi là que le défi peut être amoindri en fonction de vos propres bonus, dont certains sont peut-être un peu trop puissants, au risque de créer quelques déséquilibres. Il existe une multitude de possibilités de jeu, réparties entre les six compétences associées aux quatre personnages. Nous aurions pu espérer davantage, mais nous savons déjà nous contenter de la qualité de la proposition (qui plus est à ce prix). Certes, Absolum ne révolutionne pas tous les codes esthétiques, techniques ou de gameplay qu'il emprunte ici et là entre l'animation et le jeu vidéo. Toutefois, il sublime chacune de ces parties tout en se les appropriant pour se créer une véritable identité - que j'espère revoir très vite d'ailleurs. Il ne nous reste donc plus qu'à espérer un véritable succès pour Absolum, afin de voir arriver, dans un futur plus ou moins lointain, du contenu supplémentaire pour enrichir encore cette aventure absolument fabuleuse.