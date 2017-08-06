Éditeur : Dotemu

Développeur : Guard Crush Games / Supamonks

Genre : Action/RPG

Disponible sur PC/PS5/PS4/Switch

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Portugais/Russe/Chinois/Ukrainien.

Talamh a été ravagé par un cataclysme magique provoqué par des mages ambitieux, suscitant une méfiance envers la magie chez les gens ordinaires. Le Roi Soleil Azra, profitant de cette panique, a asservi les mages par l'intermédiaire de son Ordre pourpre et a placé des princes loyaux pour régner sur les royaumes conquis.Alors que les forces d'Azra revendiquent toujours plus de terres, la grande enchanteresse Uchawi et un petit groupe de rebelles sortent de l'ombre, maniant une magie interdite pour s'opposer au régime oppressif d'Azra et défier sa toute-puissance magique.