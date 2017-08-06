Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
[Multi] Absolum / Lancement
Action





Éditeur : Dotemu
Développeur : Guard Crush Games / Supamonks
Genre : Action/RPG
Disponible sur PC/PS5/PS4/Switch
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Portugais/Russe/Chinois/Ukrainien.

Talamh a été ravagé par un cataclysme magique provoqué par des mages ambitieux, suscitant une méfiance envers la magie chez les gens ordinaires. Le Roi Soleil Azra, profitant de cette panique, a asservi les mages par l'intermédiaire de son Ordre pourpre et a placé des princes loyaux pour régner sur les royaumes conquis.
Alors que les forces d'Azra revendiquent toujours plus de terres, la grande enchanteresse Uchawi et un petit groupe de rebelles sortent de l'ombre, maniant une magie interdite pour s'opposer au régime oppressif d'Azra et défier sa toute-puissance magique.


Quelques tests :
OpenCritic 87%
https://www.youtube.com/watch?v=i0QWQ8L1HRg
    2
    Likes
    Who likes this ?
    malroth, kevinmccallisterrr
    posted the 10/09/2025 at 07:00 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    malroth posted the 10/09/2025 at 07:03 PM
    j'avais fait la démo cet été, c'est une BOMBE

    vraiment je vous le recommande, super fun, super beau, facile à prendre en main.

    c'est meme ideal pour ceux qui veulent decouvrir le genre en doucueur.

    possibilité de coop local ou en ligne si jamais ça vous branche.

    le prix est abordable (24,99€) prix officiel, et je crois ya une petite promo de lancement sur steam.
    jackfrost posted the 10/09/2025 at 07:47 PM
    malroth vraiment classe et le coop local en plus, c'est préco
