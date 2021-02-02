IGNFrance 9/10

JRPGFR 9/10

JVMag 9/10

JV 17/20

Il y a des remakes ou des revisites dont on doute parfois de l’utilité, tant le titre d’origine est encore solide le plan visuel et technique, restant parfois timide voir perçu sous forme de « patch » adoucissant les performances. Ce qui n’est clairement pas le cas de Trails in the Sky 1st Chapter, qui nous propose limite l’équivalent d’un nouveau jeu. L’histoire et la narration sont restées les mêmes qu’à l’époque, mais l’ensemble a bénéficié de modernisations visant les standard actuels . On ne pouvait espérer mieux que ce remake de qualité pour un titre qui est le point de départ d’une saga iconique du JRPG, avec enfin la possibilité pour le plus grand nombre de s’y frotter grâce à la localisation des sous-titres dans notre langue. Espérons maintenant que le reste de l’arc suive avec la même qualité, et je serai ravi.Au final, ce remake de Trails in the Sky First Chapter réussit ce qu’on attendait sans trop oser l’espérer : redonner vie à une aventure culte sans trahir son identité. On retrouve la chaleur des personnages, l’écriture généreuse et un système de jeu toujours aussi solide, mais porté par des ajouts modernes qui rendent l’expérience beaucoup plus accessible. C’est à la fois un retour aux sources pour les fans et une vraie porte d’entrée pour ceux qui découvrent Liberl pour la première fois. On sent que Falcom a misé sur la sincérité plutôt que sur le tape-à-l’œil, et c’est peut-être ça qui fait le plus de bien. En quittant l’écran, on a surtout l’impression d’avoir partagé un moment avec Estelle, Joshua et les autres, comme si ce monde avait toujours attendu qu’on y revienne. Même si l’aventure reste plaisante et solide, je dois avouer qu’elle ne m’a pas paru aussi mémorable que ce que les fans assidus laissaient entendre dans leurs retours. C'est un excellent JRPG, oui, est-ce qu'il me restera en mémoire durant des années, il faudra sans doute que je fasse la trilogie au complet pour m'en assurer.En conclusion, ayant joué au jeu original, je découvre ici un tout nouveau jeu, mais en même temps si familier… Pour rappel, le jeu original avait une durée de vie de 40 heures contre 80 heures pour le remake. Cela s’explique par plus de mini-jeux, de quêtes secondaires et de dialogues.Si vous aimez les RPG solo comme Final Fantasy, Grandia ou Clair Obscur expédition 33, vous aimerez en tout cas le gameplay de ce « nouveau » Trails in the Sky 1st Chapter. C’est un remake réussi, tout à fait dans la tendance actuelle qui saura toucher un large public. Un nouveau jeu coup de cœur pour moi !Opération réussie pour Falcom avec Trails in the Sky 1st Chapter ! En se donnant les moyens de ses ambitions, le studio japonais livre un remake idéal pour découvrir sa licence phare. Grâce à un excellent système de combat, des graphismes soignés et surtout une traduction française réussie, les premières aventures d'Estelle et Joshua sont plus captivantes et accessibles que jamais. Et si l'histoire est portée par un univers fascinant et des personnages attachants, on reprochera tout de même qu'elle mette du temps à démarrer et qu'elle souffre de certaines longueurs. Désormais, on a qu'une seule hâte : découvrir le remake du prochain épisode qui est considéré comme l'un des meilleurs opus de la saga et qui est déjà dans les tuyaux...