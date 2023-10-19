group information
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 09/19/2025
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 361
visites since opening : 645265
subscribers : 16
bloggers : 7
Les animes de cet automne 2025
Animation Land


Cat’s Eye / 26 septembre






Towa no Yugure / 25 septembre




Yano-kun’s Ordinary Days / 30 septembre




Sanda / 3 octobre




Princesse Puncheuse / 3 octobre




Shabake / 3 octobre




Spy X family saison 3 / 4 octobre




Kingdom saison 6 / 4 octobre




My Hero Academia saison final / 4 octobre




Ranma saison 2 / 4 octobre




To Your Eternity saison 3 / 4 octobre




One Punch Man saison 3 / 5 octobre




Digimon Beatbreak / 5 octobre




3-Nen Z-Gumi Ginpachi Sensei / 6 octobre




Ninja to Gokudou / 7 octobre




Gnosia / 11 octobre




Golden Kamuy épisode spécial / 17 octobre (Japon)




Chainsaw Man L’arc de Reze / 22 octobre au cinéma




Zombie Land Saga : Yumeginga Paradise / 24 octobre (Japon)




Disney Twisted-Wonderland Episode of Heartslabyul / 29 octobre




Star Wars : Visions Saison 3 / 29 octobre




Toritsukare Otoko / 7 novembre (Japon)




Tatsuki Fujimoto Anthologie 17-26 / 8 novembre




Lupin III : La lignée Immortelle / 12 novembre au cinéma
    posted the 09/19/2025 at 06:39 PM by yanssou
    comments (6)
    skk posted the 09/19/2025 at 07:07 PM
    Lupin ??? Et one punch man saison 3 ! En espérant qu ils l ont mieux géree
    onsentapedequijesuis posted the 09/19/2025 at 07:38 PM
    Bon et bien je vais devoir aller au ciné après 2 ans d'abstention pour Lupin.
    malroth posted the 09/19/2025 at 09:10 PM
    c'est bien l'animé Spy x family ? j'ai pas lu le manga, donc j y connais rien ^^

    juste ya le mot spy donc je suppose ya de l'espionnage

    bref, ça vaut le coup de regarder les 2 premieres saisons ?
    sdkios posted the 09/19/2025 at 09:12 PM
    malroth de l'espionnage vraiment vite fait. Les premiers episodes c est sympa car c'est justement avec des espions, mais des que la gamine arrive, je trouves que ca devient trop ridicule et redondant. (En gros on suit plus les tribulations de la gamine a l'ecole qu'autre chose). Enfin moi j'ai pas accroché a ce delire la, mais y en a plein qui aiment beaucoup apparement. Mais c'est clairement un anime plus humour qu'espionnage lol
    malroth posted the 09/19/2025 at 09:16 PM
    sdkios ah dommage, je pense pas que ça va me plaire alors. j'aurai aimé un truc tres axé espionnage et serieux.
    kikoo31 posted the 09/19/2025 at 10:01 PM
    skk non,apparemment ça parle de même qualité que la saison 2 mais en a peine mieux..
    La production a été lancé il y a moins d'un an
    la débandade si tu as cru comme moi que la production a commencer il y a + d 1 an
