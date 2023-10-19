Cat’s Eye / 26 septembre
Towa no Yugure / 25 septembre
Yano-kun’s Ordinary Days / 30 septembre
Sanda / 3 octobre
Princesse Puncheuse / 3 octobre
Shabake / 3 octobre
Spy X family saison 3 / 4 octobre
Kingdom saison 6 / 4 octobre
My Hero Academia saison final / 4 octobre
Ranma saison 2 / 4 octobre
To Your Eternity saison 3 / 4 octobre
One Punch Man saison 3 / 5 octobre
Digimon Beatbreak / 5 octobre
3-Nen Z-Gumi Ginpachi Sensei / 6 octobre
Ninja to Gokudou / 7 octobre
Gnosia / 11 octobre
Golden Kamuy épisode spécial / 17 octobre (Japon)
Chainsaw Man L’arc de Reze / 22 octobre au cinéma
Zombie Land Saga : Yumeginga Paradise / 24 octobre (Japon)
Disney Twisted-Wonderland Episode of Heartslabyul / 29 octobre
Star Wars : Visions Saison 3 / 29 octobre
Toritsukare Otoko / 7 novembre (Japon)
Tatsuki Fujimoto Anthologie 17-26 / 8 novembre
Lupin III : La lignée Immortelle / 12 novembre au cinéma
juste ya le mot spy donc je suppose ya de l'espionnage
bref, ça vaut le coup de regarder les 2 premieres saisons ?
La production a été lancé il y a moins d'un an
la débandade si tu as cru comme moi que la production a commencer il y a + d 1 an