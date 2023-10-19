accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
Actu anime / manga et bien plus !
profile
18
❤
Likers
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
,
amassous
,
nicolasgourry
,
roivas
,
minx
,
escobar
,
kali
,
calicot
,
greggy
,
vonkuru
,
boyd
,
sonilka
,
jackfrost
,
axlenz
,
pimoody
,
nindo64
,
djayce
,
biboufett
name :
Super Mario Bros. Wonder
platform :
Switch
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
plates-formes
read the reviews
add a review
add a press review
group information
10
Likes
Likers
Who likes this ?
hyoga57
,
davenor
,
shanks
,
misterwhite
,
almightybhunivelze
,
nindo64
,
mugimando
,
kevinmccallisterrr
,
kisukesan
,
nicolasgourry
name :
Manga - Verse
title :
Actu anime / manga et bien plus !
screen name :
mangacity
url :
http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website :
http://
creator :
yanssou
creation date :
10/19/2023
last update :
09/12/2025
description :
L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles :
356
visites since opening :
637763
subscribers :
16
bloggers :
7
yanssou
(creator)
rendan
(administrator)
kevisiano
(administrator)
hyoga57
(administrator)
opthomas
(administrator)
rbz
(administrator)
shirou
(administrator)
channel
all
Actu Manga / Anime
MangaTalk
JV
Vos openings / Ost d'animes préférés
Animation Land
La passion Dragon Ball
Voir ou revoir
Lire ou relire
Divers
Super Mario Galaxy Le Film : Annonce du titre officiel
JV
Super Mario Galaxy Le Film , en avril 2026 au cinéma.
https://www.youtube.com/watch?v=uYtO7TOjMNE&ab_channel=NintendoFrance
tags :
1
Like
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
posted the 09/12/2025 at 06:55 PM by
yanssou
comments (
3
)
51love
posted
the 09/12/2025 at 07:05 PM
Je voyais plutôt un Mario Galaxy 3
Pour le simple fait qu'avec Bananza ils viennent de sortir un nouveau plateforme / exploration, et ils veulent probablement pas trop proposer un Mario 3D similaire, sûrement sans destruction, ce qui pourrait à court terme sembler comme un régression.
Et ça fait longtemps qu'on a pas eu d'expérience à la Galaxy.
Donc voilà, c'est une quasi confirmation comme je my attendrais de Galaxy 3.
Mais il ne faut pas l'annoncer trop tôt, sinon personne n'achète les 1 et 2.
Probablement un reveal du 3 bientôt, peut être l'année prochaine, vers la sortie du film, et une sortie assez rapide.
W&S
masharu
posted
the 09/12/2025 at 07:44 PM
51love
On le dit depuis juillet qu'annoncer un Mario 3D c'est trop tôt.
Après oui Miyamoto ou je sais plus qui voulait un Galaxy 3 à l'époque.
bladagun
posted
the 09/12/2025 at 09:06 PM
Holala ça vas être genial !
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Pour le simple fait qu'avec Bananza ils viennent de sortir un nouveau plateforme / exploration, et ils veulent probablement pas trop proposer un Mario 3D similaire, sûrement sans destruction, ce qui pourrait à court terme sembler comme un régression.
Et ça fait longtemps qu'on a pas eu d'expérience à la Galaxy.
Donc voilà, c'est une quasi confirmation comme je my attendrais de Galaxy 3.
Mais il ne faut pas l'annoncer trop tôt, sinon personne n'achète les 1 et 2.
Probablement un reveal du 3 bientôt, peut être l'année prochaine, vers la sortie du film, et une sortie assez rapide.
W&S
Après oui Miyamoto ou je sais plus qui voulait un Galaxy 3 à l'époque.