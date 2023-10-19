profile
Super Mario Bros. Wonder
18
Likers
name : Super Mario Bros. Wonder
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Manga - Verse
10
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 09/12/2025
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 356
visites since opening : 637763
subscribers : 16
bloggers : 7
channel
all
Super Mario Galaxy Le Film : Annonce du titre officiel
JV


Super Mario Galaxy Le Film , en avril 2026 au cinéma.
https://www.youtube.com/watch?v=uYtO7TOjMNE&ab_channel=NintendoFrance
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr
    posted the 09/12/2025 at 06:55 PM by yanssou
    comments (3)
    51love posted the 09/12/2025 at 07:05 PM
    Je voyais plutôt un Mario Galaxy 3

    Pour le simple fait qu'avec Bananza ils viennent de sortir un nouveau plateforme / exploration, et ils veulent probablement pas trop proposer un Mario 3D similaire, sûrement sans destruction, ce qui pourrait à court terme sembler comme un régression.


    Et ça fait longtemps qu'on a pas eu d'expérience à la Galaxy.

    Donc voilà, c'est une quasi confirmation comme je my attendrais de Galaxy 3.

    Mais il ne faut pas l'annoncer trop tôt, sinon personne n'achète les 1 et 2.

    Probablement un reveal du 3 bientôt, peut être l'année prochaine, vers la sortie du film, et une sortie assez rapide.

    W&S
    masharu posted the 09/12/2025 at 07:44 PM
    51love On le dit depuis juillet qu'annoncer un Mario 3D c'est trop tôt.

    Après oui Miyamoto ou je sais plus qui voulait un Galaxy 3 à l'époque.
    bladagun posted the 09/12/2025 at 09:06 PM
    Holala ça vas être genial !
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo