accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
Vos jeux de la semaine ?
group information
8
Likes
Likers
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
,
negan
,
nicolasgourry
,
moijuliefr
,
bourbon
,
torotoro59
,
opthomas
,
burningcrimson
name :
Vos jeux de la semaine ?
title :
Vos jeux de la semaine ?
screen name :
vosjeuxdelasemaine
url :
http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website :
http://
creator :
kevisiano
creation date :
04/10/2022
last update :
09/07/2025
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
tags :
articles :
174
visites since opening :
524898
subscribers :
3
bloggers :
1
kevisiano
(creator)
channel
members (3)
lt93
kevinmcca
kevisiano
more members
Vos jeux de la semaine ?
Je suppose ?
tags :
2
Likes
Who likes this ?
torotoro59
,
kevinmccallisterrr
posted the 09/07/2025 at 12:47 PM by
kevisiano
comments (
39
)
fdestroyer
posted
the 09/07/2025 at 12:52 PM
Goemon 64, j'arrive gentiment au bout!
pcsw2
posted
the 09/07/2025 at 12:56 PM
Pour ma part kingdom come deliverance 2 sur pc et hollow knight 2 sur switch2.
adamjensen
posted
the 09/07/2025 at 12:57 PM
Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
biboufett
posted
the 09/07/2025 at 12:58 PM
DK Bananza, Death Stranding 2 et Snake Eater
yanssou
posted
the 09/07/2025 at 01:04 PM
Fini epic Mickey et fini metal gear solid delta un must have !
Sinon demo trials in the sky, une exellente surprise je ne ne connaissais pas, ça part sur un Day one. Pas compliqué au final de mettre en place un système mix tour par tour / action temps. réel
killia
posted
the 09/07/2025 at 01:07 PM
Lost Soul Aside
Et j’ai relancé sur Switch 2 Hollow Knight.
Je vais essayer de le finir cette fois-ci (surtout avec 22h de jeu au compteur).
ravyxxs
posted
the 09/07/2025 at 01:25 PM
Hollow Knight
KDC2
Hell is US
CRONOS
toru
posted
the 09/07/2025 at 01:38 PM
Hell is us. Il y a eu différentes améliorations depuis la démo. Je n'ai pas encore atteint la fin de la première zone.
Fantasy Life i
ioop
posted
the 09/07/2025 at 01:39 PM
hollow kinght bien sur meme si j'y ai joué que 30min ... j'arrive plus trop à trouver le temps de jouer
zekk
posted
the 09/07/2025 at 01:43 PM
Hollow knight 1
Et Tales of Legendia
ouken
posted
the 09/07/2025 at 01:57 PM
Testé lost bouse aside no comment , jouer au dernier dragon age et au final vraiment bien écrit et loin d'être moche et là je suis sur la méga bombe hell of us putain quel jeux !!
battossai
posted
the 09/07/2025 at 02:23 PM
Chrono Cross que je découvre pour la première fois avec la version remastered.
Le système de combat est original mais à voir si pas trop contraignant ou chiant sur la longueur (quand tu rates tes coups systématiquement alors que t'es à 85% de réussite...)
Quand au scénario il se dévoile à peine (juste fini Tormina)
Bref j'espère qu'il est à la hauteur de sa réputation.
sonilka
posted
the 09/07/2025 at 02:38 PM
Silksong, Clair Obscur et Gears. Ca faisait bien longtemps que je n'avais pas jonglé avec 3 jeux en meme temps.
playshtayshen
posted
the 09/07/2025 at 02:40 PM
Rogue prince of persia, death stranding 2, sword of the sea
tlj
posted
the 09/07/2025 at 02:59 PM
sonilka
Qu'est-ce que tu penses de clair obscur ? Il mérite vraiment sa réputation ?
sonilka
posted
the 09/07/2025 at 03:04 PM
tlj
je n'aime pas trop me prononcer avant d'avoir bouclé un jeu et laissé quelques semaines pour avoir du recul. La je dois avoir un peu plus de 10h de jeu. La seule chose que je peux te dire c'est qu'en l'état c'est plutôt plaisant à jouer.
clivekunn
posted
the 09/07/2025 at 03:04 PM
Silksong principalement un vrai plaisir
torotoro59
posted
the 09/07/2025 at 03:06 PM
The Witcher 3
Baldur's Gate 3
Ghost of tsushima
yanssou
posted
the 09/07/2025 at 03:17 PM
tlj
oui
flom
posted
the 09/07/2025 at 03:30 PM
Fdestroyer
le jeu qui a changé ma vie !!!! Imagine moi à 14 ans quand je l'ai decouvert en 1996 !!!!
Sinon je suis sur Silksong ????
walterwhite
posted
the 09/07/2025 at 03:33 PM
Gears
geneon
posted
the 09/07/2025 at 03:39 PM
J'ai terminé
Shinobi Art of Vengeance
Là, j'attaque
Cronos The New Dawn
et il me reste à faire
Node
et
Bad Cheese
fan2jeux
posted
the 09/07/2025 at 03:41 PM
sword of the sea, que j'ai fini. Pas mal, ça fait le taf qu'on attend.
pimoody
posted
the 09/07/2025 at 03:57 PM
Hollow Knight / Silksong
churos45
posted
the 09/07/2025 at 04:10 PM
J'essaie de finir DK Bananza avant la reprise du boulot
sdkios
posted
the 09/07/2025 at 04:11 PM
Lost soul aside, puis je commencerai MGs Delta. J'espere trouver le temps de finir tout ca avant l'arrivée de Silten Hill f
magneto860
posted
the 09/07/2025 at 04:33 PM
Road 96 (pépite qui quitte le Ps Plus Extra dans 10 jours)
Sword of the Sea (plus que deux trophées et je le désinstalle pour toujours)
wazaaabi
posted
the 09/07/2025 at 05:02 PM
Je rush pour finir Zelda Echoes of wisdom et après j’attaque Silksong
kevinmccallisterrr
posted
the 09/07/2025 at 05:19 PM
Exo One
Angry Birds
Doodle Jump
Alien : Isolation
Crash Bandicoot
Stardew Valley (coop)
504 Gateway Time-out
3D Pinball Space Cadet
Bendy and the Ink Machine
tlj
posted
the 09/07/2025 at 05:26 PM
sonilka
Oui je comprends. Merci pour tes impressions
hatefield
posted
the 09/07/2025 at 05:27 PM
Fait un 2ème run de MGS Delta en difficile, et j'ai bien plus apprécié qu'en normal. #kojima#génie
Refait Silent Hill 2 Remake.
Commencé Cronos The New Dawn, que dire à part que ce jeu c'est juste la mort du fun.
tlj
posted
the 09/07/2025 at 05:32 PM
Je suis sur gears reloaded en ce moment (début du chapitre 4 et j'accroche plutôt bien, ce qui était loin d'être sûr)
Et j'ai abandonné lost records bloom and rage que j'ai trouvé affreusement soporifique. Je n'ai pas eu le courage d'aller au bout alors je me suis renseigné pour avoir la suite de l'histoire et la fin, ce qui semblait intéressant mais trop rebuté par le rythme et le gameplay...
tlj
posted
the 09/07/2025 at 05:37 PM
kevinmccallisterrr
Crash bandicoot
. Le premier ? Pas simple à finir celui-là
killia
posted
the 09/07/2025 at 05:38 PM
magneto860
un jeu indé trop peu mis en avant, et pourtant qui exploite vraiment bien la génération procédurale pour alimenter et varier son scénario.
Juste dommage que techniquement le jeu soit un peu broke mais outre cela, je le trouve vraiment malin dans son concept.
fdestroyer
posted
the 09/07/2025 at 06:00 PM
flom
Héhé je viens de le finir, c'était vraiment une sympathique expérience de bout en bout, pour moi il est difficile de trouver des jeux N64 bons, et que je n'ai jamais fait, maintenant je vais pouvoir me lancer dans le 2ème!
kevinmccallisterrr
posted
the 09/07/2025 at 06:52 PM
Tlj
Oui ! Bien corsé en effet...
idd
posted
the 09/07/2025 at 09:27 PM
J'ai platiné Alien Isolation, la série m'a donné envie de me remettre dans le jeu et tout finir. Et bien 10 ans après sa sortie il est toujours aussi bien, très bonne ambiance visuelle et sonore.
Puis sinon j'ai commencé Crono que j'adore, la DA est fantastique.
bigsnake
posted
the 09/07/2025 at 09:43 PM
Hell is us et Cronos
badeuh
posted
the 09/08/2025 at 05:43 AM
Comme la semaine dernière : Children of morta, Hadès et Shinobi.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Sinon demo trials in the sky, une exellente surprise je ne ne connaissais pas, ça part sur un Day one. Pas compliqué au final de mettre en place un système mix tour par tour / action temps. réel
Et j’ai relancé sur Switch 2 Hollow Knight.
Je vais essayer de le finir cette fois-ci (surtout avec 22h de jeu au compteur).
KDC2
Hell is US
CRONOS
Fantasy Life i
Et Tales of Legendia
Le système de combat est original mais à voir si pas trop contraignant ou chiant sur la longueur (quand tu rates tes coups systématiquement alors que t'es à 85% de réussite...)
Quand au scénario il se dévoile à peine (juste fini Tormina)
Bref j'espère qu'il est à la hauteur de sa réputation.
Baldur's Gate 3
Ghost of tsushima
Sinon je suis sur Silksong ????
Là, j'attaque Cronos The New Dawn et il me reste à faire Node et Bad Cheese
Sword of the Sea (plus que deux trophées et je le désinstalle pour toujours)
Angry Birds
Doodle Jump
Alien : Isolation
Crash Bandicoot
Stardew Valley (coop)
504 Gateway Time-out
3D Pinball Space Cadet
Bendy and the Ink Machine
Refait Silent Hill 2 Remake.
Commencé Cronos The New Dawn, que dire à part que ce jeu c'est juste la mort du fun.
Et j'ai abandonné lost records bloom and rage que j'ai trouvé affreusement soporifique. Je n'ai pas eu le courage d'aller au bout alors je me suis renseigné pour avoir la suite de l'histoire et la fin, ce qui semblait intéressant mais trop rebuté par le rythme et le gameplay...
Juste dommage que techniquement le jeu soit un peu broke mais outre cela, je le trouve vraiment malin dans son concept.
Puis sinon j'ai commencé Crono que j'adore, la DA est fantastique.