Art of Vengeance est un sacré coup de peinture fraîche sur une licence emblématique du jeu vidéo, sans pour autant oublier ses racines et son ADN. Sa direction artistique léchée, son gameplay incroyablement satisfaisant et nerveux qui ne fait que s'approfondir pendant la douzaine d'heures de jeu, et sa structure mélangeant old-school et nouveaux standards en font indubitablement l’un, si ce n’est le meilleur jeu de ninja de l’année. Enfin, jusqu’à ce que le titre soit remis en jeu quand Hayabusa et Yakumo débarqueront dans l’arène.Shinobi: Art of Vengeance est une claque visuelle quand on en prend peu dans sa vie de joueuse ou de joueur. Le jeu d’action en 2D développé par le studio français Lizardcube est un empilement de niveaux plus beaux, détaillés et incroyables les uns que les autres. On en prend plein les yeux, et on a envie de s’arrêter pour contempler, alors que le titre nous encourage à avancer rapidement. Mieux, cette forme généreuse ne s’impose pas au détriment du fond. Shinobi: Art of Vengeance s’appuie sur un gameplay qui garantit de belles sensations, grâce à sa précision et sa profondeur. Pour terminer, le contenu est largement à la hauteur, avec des modes additionnels qui se débloquent quand l’aventure est pliée.Shinobi revit de la plus belle des façons grâce au travail accompli par Lizardcube. Joe Musashi n’a jamais semblé aussi redoutable. Malgré son sérieux et son mutisme, l’aura du maître se dégage et habite ce nouvel opus qui transpire la passion. Traçant son propre game design tout en modernité, Shinobi : Art of Vengeance n’en demeure pas moins implacable d’efficacité, jouissif aussi, à l’image de ses illustres aînés. Toujours porté par une action frénétique, le soft étend maintenant le terrain de jeu avec davantage de plateforme et d’exploration, mais aussi bien plus de contenus et de combat grisants. Au détriment d’un challenge et d’un level design que l’on estime en deçà des attentes. Une évolution logique pour la licence dont l’identité et l’essence demeurent intactes, bien que sublimées sous un nouvel éclat. La légende est de retour.Comme un katana poli avec amour, Shinobi Art of Vengeance tranche fort. Agréable à prendre en main et fun à jouer grâce à ses multiples mouvements, il est un jeu d’action tellement robuste que la dimension plates-formes paraît plus timorée à côté. Certes, l’aspect Metroidvania-lite offre de grands niveaux à explorer, mais il ne transcende pas l’expérience. On sent en tout cas la rigueur d’un entraînement intensif derrière de nombreuses mécaniques de gameplay, à la manière d’un shinobi qui perfectionne son art, même si toutes les techniques observées ont déjà été vues ailleurs.Shinobi Art of Vengeance est dans l’ensemble un magnifique retour en force d’une licence légendaire de SEGA, une fois encore courtoisie du talentueux studio français Lizardcube. Ce nouvel opus est une superbe lettre d’amour à la franchise, avec une touche metroidvania plutôt bien amenée, mais qui gonfle cependant artificiellement une durée de vie autrement un peu chiche en se limitant à l’histoire principale, et ajoute certaines des phases les plus inutilement frustrantes du titre. Si vous avez adoré les jeux originaux ou si vous aimez le genre d’action-plateforme en 2D avec une direction artistique qui déboîte, on ne peut malgré tout que très chaudement vous recommander cette somptueuse œuvre d’arts martiaux qu’est la nouvelle aventure moderne du mythique Joe Musashi.Après Streets of Rage IV, Lizardcube nous livre un autre excellent revival avec ce Shinobi: Art of Vengeance, qui conserve l’ADN de la franchise tout en rafraichissant la formule. Ce nouvel épisode ce sera fait attendre. Visuellement, c’est une masterclass intégrale. Le jeu est superbe. Pad en main, on s’amuse aussi beaucoup dessus, malgré l’abondance de séquences de plates-formes et un level-design trop vertical, qui lorgne du côté des metroidvania. On aurait aimé une formule plus simple, plus proche de celle de Ninja Gaiden: Ragebound. Reste que pour les fans de la série comme pour les nouveaux venus, Shinobi: Art of Vengeance est une excellente surprise et incontestablement un très bon retour pour la franchise culte de Sega.Pour sa première excursion en solitaire, Lizardcube réalise un travail d'une grande dignité, mais qui exprime encore le besoin de gagner en maturité et cohésion pour revenir à l'excellence de Streets of Rage 4. C'est un peu cruel de juger Shinobi : Art of Vengeance à l'aune de son grand frère, mais la comparaison est, hélas, inévitable. Reste que Joe Musashi revient en grande forme, avec une belle palette de mouvements et de techniques ninja pour trousser une aventure épique, bourrée de secrets, même si le level design et les fioritures viennent parfois à flancher. Sa patte visuelle inégalée arrive à sublimer des niveaux relativement classiques avec le savoir-faire français qui caractérise Lizardcube. Typiquement le genre de projet que l'on imagine s'envoler au septième ciel avec une suite. Vous savez donc ce qu'il reste à faire.