Metal Gear Solid Δ: Snake Eater est une œuvre paradoxale. À la fois figé dans son époque et modernisé pour séduire de nouvelles générations, elle se vit comme un hommage fidèle mais parfois trop conservateur au génie de Kojima. Virtuos n’a pas osé repenser certaines limites structurelles du jeu original — ces zones cloisonnées, ces animations datées ou cette caméra trop collée — là où l’exercice du remake aurait permis de transcender l’expérience. Pourtant, malgré ces rigidités et une technique pas toujours impeccable, Snake Eater conserve cette puissance rare, ce mélange de mécanique, de narration et de philosophie qui en fait un jalon incontournable de l’histoire vidéoludique. Plus qu’un simple lifting, Delta agit comme un rappel de ce que le jeu vidéo peut atteindre lorsqu’il ose être plus qu’un divertissement : un questionnement, une mémoire, un héritage. En ce sens, il demeure un chef-d’œuvre intemporel, mais peut-être pas le remake définitif qu’il aurait pu être.Metal Gear Solid Delta réussit son pari de remettre au goût du jour un jeu légendaire. 21 ans après sa sortie, MGS 3 reste toujours un chef d'oeuvre par son incroyable scénario, ses personnages mémorables et son aventure au rythme soutenu où on ne s'ennuie jamais. Pour les nouveaux joueurs, sa refonte visuelle en 4K dans un rendu réaliste et ses options de confort en font un excellent point d'entrée, tandis que les fans seront ravis de retrouver tout le contenu autour de cet épisode dans un même jeu. Mais par peur de dénaturer l'oeuvre originale, Konami en a gardé certains défauts comme une intelligence artificielle en dents de scie, mais surtout un gameplay marqué d'une certaine lourdeur qui en découragera plus d'un. Dans tous les cas, difficile de bouder son plaisir de voir MGS revenir sur le devant de scène, en espérant que cela débouche sur une aventure inédite la prochaine fois.Konami se la joue force tranquille avec ce remake de Metal Gear Solid 3, l'un des épisodes les plus appréciés de la série, proposé ici dans un écrin luxueux. Le travail de l'éditeur japonais et de Virtuos offrent une belle cure de jouvence à Snake sous Unreal Engine 5, tout en conservant ce qui faisait le sel de la proposition de 2004. Très court et trop facile en mode de difficulté normal, MGS Delta est un titre qui doit être exploré plusieurs fois pour en apprécier pleinement le gameplay, bien plus profond et intéressant qu'il n'y parait de prime abord.Metal Gear Solid Delta: Snake Eater est un peu ce remake qu’on s’est construit nous-mêmes dans notre esprit au fil des ans, par les yeux de la nostalgie. Et en tant que refonte essentiellement graphique, qui reprend à la virgule près le script, le level design ou encore la mise en scène de base, on a donc l’impression d’y avoir déjà joué. Bien sûr, la redécouverte de ce monument du jeu vidéo est savoureuse, pour les yeux et les oreilles, avec les frissons que cela implique. Et puis, grâce aux quelques nouveautés et améliorations de qualité de vie, le voyage se veut plus agréable pour les néophytes, sans faire de miracle. Mais coincé dans une démarche extrêmement fidèle, que ce soit pleinement par choix ou aussi un peu par contrainte, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater peine à nous marquer en tant que remake. Rien de surprenant toutefois pour une refonte qui n’a jamais envisagé proposer plus, ce qu’on peut regretter. Un mirage au milieu d’une licence dont l’avenir déjà nébuleux dépend justement, en partie, du succès de ce projet.Alors, finalement ? Eh bien Metal Gear Solid Delta: Snake Eater est un remake qui assume son rôle de témoin fidèle plutôt que de réinventeur audacieux. Il n’efface pas toutes les aspérités, mais il offre un écrin solide et généreux pour redécouvrir ce monument. Pour les nouveaux venus, il s’agit du meilleur moyen de plonger dans l’univers culte de Kojima ; pour les anciens, d’une redécouverte rassurante, parfois trop sage, mais toujours savoureuse. Snake reprend du service, et si le remake n’atteint pas toujours les sommets espérés (surtout à la lumière des récentes refontes), il offre malgré tout une expérience pleinement satisfaisante.Metal Gear Solid Delta est un très bon remake qui arrivera aussi bien à séduire les fans de la première heure que les nouveaux joueurs. Sa refonte visuelle et la modernisation de son gameplay lui font un pied fou et relancent la licence dans une bonne direction comme a pu le faire Silent Hill 2 Remake. À la différence de ce dernier en revanche, il n'y a ici aucune prise de risque. Metal Gear Solid Delta est un remake à l’échelle 1:1 parsemé de fan service. S’il permet aux joueurs de découvrir ce chef-d'œuvre, il ne lui apportera rien de plus. Le jeu conserve toute sa saveur, sa qualité et ses défauts qui concernent surtout ses imprécisions de gameplay ou ses faiblesses d’IA d’une autre époque. À ne vouloir froisser personne en proposant un jeu sans aucune prise de risque, Konami inflige parfois une étrange sensation de dissonance entre nostalgie et modernité. On retrouve alors des problèmes de gameplay qui n'existaient pas à l’époque ou encore des mécaniques qui ne paraissent plus aussi cohérentes qu’autrefois. Cela étant, difficile de bouder son plaisir et de ne pas le recommander tant c’est à l’heure actuelle la meilleure façon de découvrir ce jeu incroyable.Metal Gear Solid Delta ne vient pas changer la donne : il fait plutôt le strict minimum pour se remettre au goût du jour. Heureusement pour lui, MGS 3 est un jeu formidable, au charme indéniable et à la créativité riche, toujours aujourd'hui. C'est une aventure que l'on termine avec plaisir et que l'on s'amuse à recommencer encore et encore, pour en maîtriser tous les rouages, en faisant un investissement rentable. D'un autre côté, on ne peut pas s'empêcher de penser que Metal Gear Solid 3 méritait mieux. Ne pas vouloir esquinter le travail légendaire de Kojima est louable, mais faire un remake, c'est déjà un risque en soi qu'il est parfois nécessaire de prendre jusqu'au bout. Silent Hill 2 en est un merveilleux exemple, lui qui a bénéficié d'un traitement de refonte autrement différent, mais qui parvient à magnifier une expérience déjà transcendante à l'époque. Le résultat, ici, c'est que MGS 3 est un soldat très efficace, toujours costaud, mais bloqué dans un corps qui n'a de jeune que son esthétique. À vous de voir ce que vous en attendez réellement.Est-ce la peur de froisser monseigneur Hideo Kojima ? Est-ce la crainte d’égratigner ce qui est considéré par beaucoup comme un monument ? Qu’importe la raison, le constat est douloureux. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater se rêve en remake cinq étoiles d’un jeu d’espionnage formidable, il se heurte à sa fidélité aveugle envers l’œuvre originale. Tant et si bien qu’on se retrouve avec un jeu beau comme un jeu de 2025, mais vieux comme un jeu de 2005. Metal Gear Solid 3: Snake Eater mériterait une réinvention bien plus importante, notamment dans ses mécaniques et son gameplay. La déception est d’autant plus immense que le titre d’Hideo Kojima peut toujours s’appuyer sur une immense force : son histoire captivante, vécue par un casting de personnages incroyablement charismatiques.