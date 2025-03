BetaTesteur 8,9/10

ActuGaming 8/10

Millenium 80%

XBoxMag 8/10

Gamekult 7/10

NoisyPixel 8,5/10



Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée prouve que la franchise ne cesse d’évoluer dans la bonne direction. Entre son monde plus ouvert, son système de combat affiné et son ambiance sonore captivante, il s’impose comme un incontournable pour les amateurs de JRPG et d’alchimie.Que vous soyez un vétéran de la série ou un néophyte, cet opus ne nécessite pas d’avoir joué les autres titres auparavant et saura vous charmer et vous entraîner dans une aventure inoubliable. Une véritable pépite à ne pas manquer!Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée réussit à conjuguer innovation et respect des traditions de la série. Grâce à son monde ouvert rafraîchissant, un système d’alchimie profond mais accessible, et un groupe de personnages attachant, le jeu parvient à offrir une expérience à la fois relaxante et prenante. Si certains défauts techniques et un équilibrage imparfait dans les combats peuvent parfois ternir l’aventure, ils ne suffisent pas à gâcher le plaisir global. Les fans de la saga tout comme les nouveaux venus y trouveront sans mal leur compte.Avec Atelier Yumia L'Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée, Gust nous montre que le choix de s'approprier une formule qui fonctionne ailleurs peut aussi être bénéfique pour une franchise comme celle qu'ils développent pour attirer de nouveaux joueurs tout en offrant une aventure qui plaira aux fans de la première heure. Certes, il n'est pas parfait, car il manque d'optimisation dans certains lieux, mais dans son ensemble, le voyage qui nous attend vaut largement le détour, que ce soit pour les combats, la synthèse ou l'exploration qui s'accompagnent d'une bande son de qualité.En changeant de cap sans jamais renier ses fondamentaux, la franchise Atelier réalise une première remarquable sur consoles Xbox. On regrette forcément un manque d'ambition et/ou de moyens sur la partie technique du jeu, et un manque d'ergonomie flagrant quand il s'agit de réaliser les synthèses d'équipements et d'armes, mais globalement on a pris beaucoup de plaisir à suivre les aventures de Yumia et ses amis. L'exploration est agréable, les animations sont fluides et détaillées, mais c'est surtout du côté du système de combat que les développeurs de Gust réussissent leur pari, en parvenant à créer un système qui donne un bon coup de plumeau à la saga, et même au genre du JRPG tout entier. Une excellente surprise, qui permettra aux joueurs Xbox de découvrir la licence dans les meilleures conditions possibles.Atelier Yumia est un appel à la perdition volontaire et contrôlée. Par sa science du secret disséminé aux quatre coins de l´immense carte ouverte, associée à une narration plus mature (quoique relativement simpliste), ce nouvel Atelier accepte son rôle de renouvellement de la série avec une verve inédite. Au sortir de sa longue expérience, Atelier Yumia s’apparente à l’épisode le plus complet, mais aussi le plus accessible de la série auprès des néophytes - ce qui était d’ailleurs probablement l’objectif principal de Gust. Par certains aspects, cette nouvelle aventure prend certes des allures de brouillon, notamment dans des combats chaotiques et un système d'alchimie beaucoup moins poussé que dans certains opus précédents, mais le pas franchi est si géant depuis les précédentes tentatives qu’on lui passera volontiers certaines de ses erreurs d’inattention.