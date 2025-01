JV 17/10

Millenium 85%

JeuxActu 17/10

Gamekult 8/10

ActuGaming 8/10

Dynasty Warriors Origins réussit à faire oublier les erreurs du neuvième épisode pour faire entrer la saga dans une nouvelle ère sous le signe de la modernité. Grâce à un gameplay riche et nerveux, les combats n’ont jamais été aussi satisfaisants autant contre un ou plusieurs ennemis et profitent d’une grande variété à l'aide des huit types d'armes. Les batailles sont également plus spectaculaires et épiques que jamais face à des armées toujours plus nombreuses et vivantes. Pour autant, cela n'empêche pas l'expérience de souffrir de problèmes de lisibilité dans le coeur de l'action. En dehors des combats, le titre brille par son sympathique aspect RPG et sa façon linéaire de présenter l'histoire des Trois Royaumes pour la rendre plus accessible. Et même si on a droit à une rejouabilité et un post-game intéressant, l'absence d'un mode libre reste un manque, surtout pour les vétérans. Malgré cet écueil, Dynasty Warriors Origins nous en a mis plein la vue et augure un bel avenir pour la franchise qui a su rebondir.Dynasty Warriors Origins est une nouvelle formule qui ose, prend des risques et qui à notre sens va payer ! Pour toucher un public plus large, il fallait certainement trancher avec les codes qui faisaient que la série restait un peu bloquée dans le passé. Ici, les nouveaux joueurs auront l'occasion de découvrir l'univers des 3 Royaumes ainsi que les avantages d'un jeu de type "Musou" pendant que les fans y retrouveront ce qui faisait la force de la série à savoir son histoire, son gameplay satisfaisant et sa générosité. Techniquement le titre est très solide, bourré de contenu, beau par moment et surtout généreux. On regrettera l'absence du mode libre qui ne coûtait pas grand chose à mettre et le rendu graphique inégal. Origins est très bon nouveau point de départ pour Koei Tecmo et l'année 2025 commence fort avec un jeu qui sera sûrement un des meilleurs jeux d'action de l'année !On peut désormais le dire : Dynasty Warriors est une licence qui revient de loin, de très loin même. Après une décennie à tourner en rond, à multiplier les épisodes osef et des tentatives ratées de faire comme l'Occident avec ses open world mal branlés, la saga a fini par se perdre. Mais ni Koei Tecmo ni le studio Omega Force n'ont baissé les bras, et après une belle remise en question, les deux entités ont su repérer les choix à faire pour faire à nouveau briller cette saga qui a su renaître de ses cendres. Grâce au producteur Tomohiko Sho, Dynasty Warriors Origins a su prendre un virage à 180 degrés, sans pour autant renier ses fondamentaux. On a toujours affaire à un beat'em all massif, bourrin et jouissif en surface, mais qui a su affiner son gameplay afin de le rendre plus exigeant et encore plus satisfaisant. On continuer de balayer des centaines d'ennemis à l'écran avec des armes et des attaques toujours plus spectaculaires, mais les ennemis ont pris eux aussi en grade. Ils sont plus coriaces, plus résistants et surtout, ils sont constamment en supériorité numérique. Il n faut d'ailleurs jamais les sous-estimer, car non seulement la difficulté monte crescendo, mais on se fait rapidement déborder si on prend trop la confiance. En repiquant des éléments clefs des Souls-like, Dynasty Warriors Origins relance un certain intérêt pour des combats plus stratégiques, plus intéressants et plus gratifiants aussi, avec cette courbe de progression fort appréciable. Et s'il y a bien une chose que le jeu parvient à nous offrir, c'est ce sentiment de guerre totale, d'un guerrier face à une armée de 1000 soldats. D'ailleurs, le jeu ne souffre d'aucune chute de frame-rate, c'est archi solide, même sur une PS5 standard, ce qui prouve que Omega Force a su optimiser son jeu avec brio. Certes, le titre n'est pas le plus next gen dans son rendu visuel, mais il procure d'autres sensations satisfaisantes qui font de cette aventure l'une des plus explosives pour commencer 2025. Il y a peut-être une impression de répétitivité qui va s'installer après 20-30h de jeu, mais sachez que niveau générosité, les développeurs ont mis le paquet. On a mis près de 50h pour finir le jeu, et ça aussi, ça mérite d'être souligné.Addictif dans sa répétition, Dynasty Warriors : Origins apparaît simultanément comme une synthèse et un nouveau départ. Certes, la note paraîtra élevée pour les joueurs réfractaires à la formule muso, qui ne verront sans doute pas assez d'évolutions pour revoir leur jugement sur la franchise. Mais Omega Force corrige amplement le tir après un neuvième épisode catastrophique et rassure ses ouailles avec un contenu généreux, une évolution technique palpable et une nouvelle approche rafraîchissante malgré tout. Un très bon cru.Après un épisode plutôt moyennement accueilli malgré l’envie de proposer quelque chose de différent, Omega Force et Koei Tecmo nous livrent ici une nouvelle vision bien plus réussie. On oublie le monde ouvert triste et désert pour nous proposer l’exploration d’une carte en 3D à la manière des anciens JRPG. Le résultat en est bien plus maîtrisé et l’aspect social, via les relations à nouer avec les officiers, moins forcé que dans le jeu précédent. En revanche, d’aucuns pourront se montrer déçu de ne plus pouvoir incarner les personnages habituels au profit d’un tout nouveau protagoniste fictif créé pour l’occasion. De même, le scénario couvre moins d’événements que par le passé, en s’arrêtant juste après la bataille de Chi Bi. Heureusement, le plaisir manette en main avec un gameplay réussi et varié par de multiples options d’armes et attaques permet de profiter des batailles avec un nombre de troupes affiché simultanément très impressionnant. L’action est omniprésente, les hordes d’adversaires tombent sous nos coups et les officiers adverses viennent ajouter du piment avec des duels et des attaques bien senties. Un mélange savoureux pour un musou réussi.