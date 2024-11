JVMag 8/10

IGNUS 8/10

Metal Slug Tactics est à la hauteur de son homonyme classique de l'âge d'or de SNK, avec ses graphismes en pixels minutieusement détaillés, sa bande-son entraînante et sa structure rapide. Il transpose magnifiquement la série de run-n-gun dans son premier jeu de tactique au tour par tour, mais ne sacrifie pas non plus la substance pour une nostalgie bon marché.

GIAG 8/10

La courbe d'apprentissage est sacrément raide, mais une fois que vous avez appris les ficelles du métier, Metal Slug Tactics est un merveilleux jeu de tactique plein de nostalgie.

PCGamer 76%

Une adaptation intelligente et élégante qui réussit à capturer l'esprit de Metal Slug dans un autre genre, avec quelques bugs irritants.

XBogMag 7/10

Du haut de ses pyramides, presque 20 ans d’histoire du jeu vidéo les contemplaient. Et pourtant, Leikir n’a pas tremblé en essayant d’adapter un run & gun nerveux en un rogue-lite tactical. Les propositions de game design permettent de retranscrire le mouvement permanent et le die & retry si caractéristiques de la série. Les directions artistiques sonores et visuelles nous donnent l’illusion que ce jeu a toujours été là, dans la série, comme une évidence. En extrayant l’essence même des Metal Slug pour l’injecter dans ce nouveau jeu, Leikir a redémarré le moteur d’un tank qui s’était un peu encrassé avec l’âge. Nous serions bien tentés de leur dire “Repos !” après cette mission réussie, mais on est déjà prêt à remettre une pièce pour poncer le jeu, et pour en voir plus.Metal Slug Tactics lives up to its stone-cold classic namesake from SNK’s golden era with its painstakingly detailed pixel art, head-bopping soundtrack, and snappy structure. It magnificently translates the run-n-gun series into its first turn-based tactics game, but doesn’t sacrifice substance for cheap nostalgia, either.It's got a hell of a steep learning curve, but once you learn the ropes Metal Slug Tactics is a wonderful tactics game full of nostalgia.A smart, stylish adaptation that beats the odds to capture Metal Slug's spirit in another genre, with a few irritating bugs.C'est toujours un plaisir de replonger dans l'univers de Metal Slug, même lorsqu'il ne s'agit pas d'un run'n gun. Malgré tout, Metal Slug Tactics affiche rapidement ses limites, à peine masquées par son côté rogue-like qui vous forcera à recommencer encore et encore pour parvenir à progresser. Le titre de Leikir Studio possède pourtant d'excellentes bases, et le système de synchronisation pousse comme il faut le côté stratégique de l'ensemble, mais on reste tout de même assez loin des références du genre au niveau du plaisir de jeu. Un titre tout à fait correct, mais pas franchement indispensable, même pour les amateurs du genre.