Cowboy Bebop, une série d’animation culte qui ne se présente plus est créé par Shinichiro Watanabe , un autre génie de l’animation de la même trempe que d’autres. Il met souvent en avant la musique dans ces œuvres comme avec Samurai Champloo et son Hip-hop ou encore avec Space Dandy et son coté Funk. Il n’hésite pas a concevoir quelque chose d’original qui n’a jamais été fait auparavant. En travaillant et en collaborant avec la compositrice Yōko Kanno, Cowboy Bebop a le Jazz dans le sang, se mélangeant parfaitement avec son univers de science-fiction. Shinichiro Watanabe a eu une révélation en écoutant la bande originale de Ghost in the Shell : Stand Alone Complex composé par Yōko Kanno , des personnages comme Faye ou Jet[/g) ont été inspiré par les chansons [g]My Funny Valentine et Black Dog de Led Zeppelin. Et Spike, fait référence à une superstar du cinéma d'action japonais du nom de Yusaku Matsuda.



Avec 26 épisodes, seulement, la série rend hommage à de nombreuses icônes de la Pop culture, passant d'Alien à Taxi Driver à Desperado. À bord du Bebop, Shinichiro Watanabe réussis avec brio de croiser et de mélanger le genre science fiction avec le mythe du cow-boy dans une ambiance très jazz blues des années 1940.

« Lors de la création de Cowboy Bebop , je pensais qu'il serait intéressant d'ajouter différents éléments disparates pour créer quelque chose d'entièrement nouveau. »



« Pour Samurai Champloo, nous envisagions d'écouter de la musique hip hop, et de regarder un paquet de dramas japonais traditionnels - des dramas à l'ancienne - c'était le genre d'image que j'avais en tête lorsque je rassemblais ces idées. Space Dandy était quant à lui très inspiré par la SF et la musique des années 80, c'est d'ailleurs en mélangeant ces deux thèmes que j'ai créé cette œuvre. »

« L'anime qui m'a le plus inspiré et qui a probablement eu une forte influence sur mon travail est Lupin III, plus particulièrement ses premières séries » précise Watanabe, en comparant Lupin à Spike. « Sans oublier Opération Dragon, Dirty Harry et bien sûr Blade Runner. Ces films m'ont définitivement inspiré. »

« Beaucoup de gens m'ont dit que Space Dandy était assez proche des Gardiens de la Galaxie », ajoute-t-il. « Ils ont cependant été crées sensiblement à la même époque, et c'est seulement après avoir terminé Dandy que j'ai réellement pris conscience de leurs similitudes : ah ouais c'est vrai qu'ils ont une approche et un univers très similaires.»