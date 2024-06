Le manga Gachiakuta de Kei Urana sera adapté en anime en 2025 , et le studio Bones ce chargera de cette adaptation. Fumihiko Suganuma réalisera le projet, tandis que Hiroshi Seko (Mob Psycho 100, Jujutsu Kaisen) sera a la composition de la série. Un message de la mangaka Kei Urana a été partagé pour cette annonce :



« Quand j’étais enfant, j’avais l’habitude de m’asseoir devant la télévision et d’attendre que mon anime préféré apparaisse à l’écran. À cette époque, mon principal rêve pour l’avenir était que mon manga soit un jour adapté en anime et que ce soit le studio BONES qui s’en occupe. Apprécions ensemble l’anime Gachiakuta ! »

La saison 2 de Shy s’offre un nouveau trailer pour une diffusion le 1er juillet prochain au Japon et en simulcast Crunchyroll en France.

Yugo Kobayashi, auteur du célèbre manga de football Ao Ashi sera présent au cotés de Mangetsu a la Japan Expo 2024.

Le tome 34 de Fire Force aura une version collector au prix de 10,95 €, et sera disponible a partir du 12 juillet prochain.

La saison 3 de Re:ZERO obtient un nouveau visuel et un nouveau trailer , sa diffusion est prévu pour octobre prochain au Japon et en France chez Crunchyroll. Le lancement de la saison 3 sera mis en avant avec un premier épisode d’1h 30.

Netflix va diffuser le film Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos le 22 août prochain sur sa plate-forme , ce film fait suite des événements du film Pretty Guardian Sailor Moon Eternal.

Netflix annonce la production de l’anime Leviathan pour 2025, adapté de la série de romans de Scott Westerfeld. L’anime sera réalisé par Christophe Ferreira du studio d’animation Orange ( Trigun Stampede ) , les musiques seront composées par Nobuko Toda et Kazuma Jinnouchi. Trois premiers visuels ont été partagées pour son annonce.

L’anime Fairy Tail 100 Years Quest dévoile son trailer principal pour une diffusion le 7 juillet prochain au Japon et en France.

Nouveau trailer pour le remake de l’anime Goldorak qui sera diffusé le 5 juillet prochain au Japon.

Nouveau trailer pour l’anime The Elusive Samurai dont sa diffusion commencera a partir du 6 juillet prochain au Japon.

La saison 3 de Spy x Family a été confirmée a travers ce premier visuel.

Nouveau trailer pour le film Mononoke Karakasa qui sortira le 26 juillet prochain au Japon.

Ankama Animations et FranceTV annoncent officiellement la production d’une saison 5 pour la série Wakfu.

Netflix annonce une saison 2 pour l’anime Gloutons & Dragons , plus d’informations prochainement.

Tower of gods saison 2 sera diffusé le 7 juillet prochain sur Crunchyroll

Yoshihiro Togashi continue d’avancer sur Hunter x Hunter et d’après son dernier tweet :



- Le chapitre 405 a son dialogue qui est terminé, et le dessin de fond est en cours de réalisation.

- Pour le chapitre 406 , le dialogue n'est toujours pas terminé, même après six heures de travail , le chapitre 410 a son encrage qui est terminé et le chapitre 411 va avoir son dessin au trait.

Watchmen aura une adaptation en animé qui tiendra sur deux films d’animations , la première partie est prévu pour fin 2024 et l’autre arrivera en 2025 , ils débarqueront tout deux directement en DVD / Blu-ray.

Après la série d’animation Arcane qui revient ce mois de novembre pour sa saison 2 , Fortiche Production dévoile un nouveau projet original sous le nom de « Penelope of Sparta » Dans ce nouveau film d’animation , on suivra la jeune Pénélope ,une adolescente qui évolue dans un univers mi science fiction mi Grèce antique.