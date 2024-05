BeatTesteur 9/10

GAC 9/10

Millenium 80%

JDG 8/10

Gameblog 8/10

JV 15/20

ActuGaming 7/10

En conclusion, que vous soyez un vétéran de la première heure ou un nouveau venu curieux, Paper Mario: The Thousand-Year Door offrira une aventure mémorable. Certes, c’est encore un remake, mais ça donne le goût de retrouver Paper Mario sur Nintendo 64, Super Paper Mario sur la Wii, Paper Mario: Sticker Star sur la Nintendo 3DS ainsi que Paper Mario: Color Splash de la Wii U pour les rejouer.En terminant, Paper Mario : La Porte Millénaire est encore et toujours mon coup de cœur de la série. C’est non seulement le meilleur titre, mais c’est aussi le plus complet notamment grâce à des personnages très attachants. J’espère que Nintendo va continuer dans cette direction un peu plus puriste pour les fans de JRPG. C’est le genre d’expérience qui en offre beaucoup pour l’investissement et cette réédition est très réussie.Nintendo continue de se la jouer force tranquille sur la fin de vie de la Switch, en proposant le remake solide d'un épisode de Paper Mario considéré comme l'un des meilleurs de la saga. Un jeu qui va forcément résonner dans le cœur de nombreux joueurs biberonnés à la Gamecube, grâce à sa restauration graphique impeccable et à des options de confort bienvenues. La Porte Millénaire conserve cependant les tares de l'original, avec des allers-retours incessants surlignant les faiblesses du level-design (hors donjon) et des chapitres souvent trop étirés en longueur.Avec l'arrivée de Paper Mario : La Porte Millénaire, la Switch est assurément la console Nintendo avec le plus de jeux Mario iconiques. Rares sont les jeux qui sont toujours aussi charmants 20 ans après leur sortie initiale, et pourtant, ce jeu de rôle est aujourd'hui encore une référence du genre. À (re)découvrir sans hésitation !Mario Paper La Porte Millénaire est assurément un très bon jeu. Il ravira à coup sûr les fans de la licence et fera grandement plaisir aux vieux briscards qui ont déjà parcourru le jeu d’origine il y a 20 ans sur Gamecube. Les nouveaux venus, quant à eux, pourront découvrir l’un des meilleurs spin-offs du célèbre moustachu. Prenant, amusant, drôle et charmant à l’œil, le jeu a tout pour plaire. On pestera simplement sur une difficulté qui n’est toujours pas au rendez-vous, même si les non-initiés au genre pourront avoir un peu de mal à se lancer au départ. L’avantage, c’est que ce Mario Paper est, comme tous les jeux de la licence, archi-accessible et bien fichu. Une porte d'entrée idéale pour les jeunes joueurs qui souhaitent d’ailleurs découvrir les bases du RPG tour par tour. Dans tous les cas, peu importe votre profil, à moins d’être totalement allergique à la licence ou hermétique au genre, ce Mario Paper La Porte Millénaire est un excellent jeu qu’il serait dommage de louper sur Nintendo Switch.Comme prévu, Paper Mario : La Porte Millénaire HD suit le même chemin que la version originale de 2004. Cette version remastérisée garde l’excellence de sa plume avec un casting de personnages tout aussi marquants les uns que les autres avec un système de combat qui a déjà fait ses preuves. La direction artistique modernisée fait des merveilles, tant sur le plan visuel qu’auditif. Mais la forme ne fait pas tout. La structure du jeu peut vite peser pour quiconque est allergique aux multiples allers-retours forcés, d’autant que les fonctionnalités pour soulager cette architecture archaïque sont trop peu impactantes pour en soulager la lourdeur. En bref, Paper Mario : La Porte Millénaire HD reste la meilleure manière de découvrir le meilleur des RPG Mario dès sa sortie le 23 mai 2024 sur Nintendo Switch. Mais il faut garder en tête qu'il risque aussi de ternir le merveilleux souvenir que certains s’en font.Toujours très sympathique vingt ans après sa sortie initiale, Paper Mario : La Porte Millénaire n’a pris que quelques rides, particulièrement visibles dès que l’on se penche sur sa structure à base d’aller-retours un peu trop réguliers, et de combats récurrents. Cela étant dit, il demeure une expérience solide et agréable, s’armant par ailleurs d’un copieux contenu, à qui le traitement accordé aux graphismes et à la bande sonore fait beaucoup de bien. Un titre à recommander en priorité aux nostalgiques et aux jeunes joueurs.