Tests

On se demande souvent comment certaines choses pourraient bien foirer quand tous les voyants sont au vert, mais l’inverse arrive également quand une rance odeur du passé vient envahir nos narines à l’annonce d’un nouveau produit. Parce que concrètement, quel espoir était permis en alliant, éditeur de jeux à budget moindre qui ressort à peine de la catastrophe, et le développeur polonais, dont les résultats des adaptations de licences peuvent varier du très mauvais () au tout juste moyen (). Et du coup, qui aurait pu parier que cette alliance allait donner l’une des bonnes petites surprises de 2023…Et pourtant,ne propose absolument rien de révolutionnaire, mais se contente de mixer plusieurs choses qui fonctionnent pour un résultat satisfaisant qui parvient à accrocher, surtout les vieux fans tant on retrouve l’essence des années 80 autant par l’ambiance que les protagonistes et la petite touche d’humour (juste que, même si gore, ça aurait pu l’être davantage), en ajoutant en petite carotte le fait que le jeu est techniquement « canon » en situant son récit entre le deuxième et troisième film pour expliquer certaines choses. C’est même parfois joli et ça, c’est peut-être ce qui surprend le plus vu le budget assez serré, et là que l’on peut féliciter la qualité de l’quand bien exploité, avec certains décors franchement sympas et une bonne exploitation des reflets même en mode Performance, sans pour autant faire de miracles sur de nombreux points : résolution moyenne, quelques textures très en-deça et surtout des cinématiques d’une autre époque autant dans la mise en scène que les visages, en plus de cela sans doublage FR (mais la VO est heureusement de qualité).Cette nouvelle adaptation bienvenue, la première depuis 20 ans, aurait pu se présenter comme un bête jeu d’action de plus, maisa pris le risque de se tourner vers l’expérience en zones ouvertes donc en incluant de l’exploration et de petites quêtes annexes. Des zones ouvertes qui ne sont pas comparables à d’autres jeux du genre puisqu’on se contente cette fois d’un quartier, d’un commissariat ou genre une aciérie, mais il ne fallait surtout pas voir plus grand quand on connaît les déplacements du personnage expressément lents (mais moins qu’on l’imaginait). On ne peut du coup s’empêcher d’aller voir ailleurs surtout que tout cela est sujet à des gains d’expérience, à du lore et tout simplement le fait que certains passages annexes offrent des pans entiers de niveau que l’on n’aurait même pas vu en ligne droite. C’est carré, ça fonctionne bien, sauf quand certains annexes sont à dénicher sans aide sur la map, que tourner en rond est un peu chiant vu le protagoniste, et qu’on est obligé de tout boucler avant de passer à la suite car interdiction de revenir ensuite en arrière.Bien sûr, nous sommes RoboCop et nous n’allons pas passer la totalité de notre temps à dresser des PV ou résoudre un conflit entre deux clochards. A Detroit, le crime est constant et les gangs bien 80s pullulent, obligeant à faire exploser des têtes avec punch. Les affrontements ont une patate inattendue (hormis le pompe assez décevant) et les échanges de tirs sont efficaces, ce qui n’était pas gagné une fois encore vu la licence particulière : on joue quand même une espèce de tank qui ne peut ni courir, ni sauter, ni même s’accroupir. En gros, vous allez en bouffer des balles et il faut pour cela exploiter le décors (en partie destructibles), ne pas hésiter à envoyer des trucs à la gueule des opposants (surtout quand ça explose) et votre gun sera suffisamment efficace pour palier à l’essentiel des situations, avec ses balles infinies contrairement à ce que l’on ramasse (mitraillette, lance-grenades, etc). Gun que l’on pourra améliorer un des multiples circuits pour bénéficier d’un nouveau feeling (comme le tir infini sans recharge) mais le meilleur reste l’arbre de compétences qui peut changer bien des choses entre bullet-time, tirs ricochets et micro-dash pour foutre de grosses droites. D’où l’envie de faire un max d’annexes pour débloquer les choses au plus vite.La bonne surprise est bien là, mais nous ne sommes pas non plus au niveau du grand jeu, même en dehors des moyens techniques. La durée de vie est par exemple très loin des 30 heures promises (comptez plutôt la moitié en faisant l’essentiel), malheureusement sans New Game + alors que l’option aurait pu trouver son petit intérêt vu les succès/trophées pouvant être loupés et la simple envie de refaire le jeu avec d’autres choix pour le fun (selon les discussions, soit se montrer magnanime devant certaines erreurs des civils, soit vous la joueren imposant la loi et rien que la loi). Il est également dommage que l’expérience s’essouffle un peu quand le jeu nous fait parfois revenir dans des zones préalablement visitées, certes en fournissant de nouvelles annexes, mais vu le compteur d’heures, nous aurions vivement préféré un renouvellement constant jusqu’aux crédits de fin.