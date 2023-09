Lors de l’E3 en Mai 2006 , Shinji Hashimoto dévoile pour la première fois Final Fantasy Versus XIII aux côtés des deux autres projets, Final Fantasy XIII et Final Fantasy Agito XIII (renommé en Final Fantasy Type-0 en 2011). Développé en exclusivité sur la PlayStation 3, par Tetsuya Nomura, la programmation est assurée par l’équipe des développeurs des deux Kingdom Hearts tandis que les cinématiques sont conçues par l’équipe de Final Fantasy VII: Advent Children, menée par Takeshi Nozue.



Final Fantasy Versus XIII finira par disparaître des radars pour un bon moment . Malgré son retour fracassant en 2011 , cette absence totale de communication couplée à de nombreux rendez-vous manqués verra naître en conséquence de nombreuses rumeurs affirmant potentiellement l’annulation du développement.

Au cours de l’E3 2013, Tetsuya Nomura lèvera le voile sur le nouveau titre du jeu par une bande-annonce époustouflante. Par la même occasion, Square Enix officialisera l’utilisation de son tout nouveau moteur, le Luminous Studio Engine, le titre sortira finalement sur les deux nouvelles plate-formes : la PlayStation 4 et la Xbox One.



Une nouvelle année se sera écoulée avant d’entendre à nouveau parler du nouvel épisode. Alors que Tetsuya Nomura avait annoncé le retour de son projet en 2013, on apprendra qu’il a été totalement écarté du projet au profit de Hajime Tabata. La raison officielle est que Tetsuya Nomura ne peut réaliser deux jeux de l’ampleur de Final Fantasy XV et Kingdom Hearts III. Néanmoins, au vu des déclarations de Nomura, contraint au silence, il est clair que ce dernier a été forcé de quitter ses fonctions de réalisateur, une situation qui n’est pas sans rappeler celle de Yasumi Matsuno alors qu’il réalisait Final Fantasy XII en son temps.







De nombreuses modifications ont été opérées , là où Tetsuya Nomura prévoyait une véritable épopée , Hajime Tabata a promis que son équipe et lui-même ont tout fait pour conserver le plus possible les idées de Nomura. En tant qu’essence de cette nouvelle mythologie, Final Fantasy XV proposera une histoire et un univers entièrement séparés des deux autres projets de la compilation. Dans sa stratégie cross media, Final Fantasy XV comprend un film d’animation Final Fantasy XV: Kingsglaive, une série d’animation Final Fantasy XV: Brotherhood, une démo gratuite pour tous et enfin un jeu sur smartphone et Windows 10 Justice Monster Five.

L’histoire met en scène Noctis Lucis Caelum, prince héritier du royaume de Lucis, et ses camarades qui, à la suite d’une incursion de l’armée de Niflheim, se voient contraints de fuir leur demeure et de prendre part au conflit pour l’endiguer en plus de percer les mystères et les intrigues qui se jouent autour du dernier cristal. Pour ce faire, Noctis pourra compter sur le soutien indéfectible de ses compagnons et frères d’armes ainsi que sur son assurance insolente et son mystérieux pouvoir.



Square Enix prend toujours le temps de renouveler constamment la licence Final Fantasy. Et le quinzième épisode ne déroge pas à la règle en proposant un système de combat innovant orienté vers l’action. Le gameplay est dynamique, véloce et violent, les esquives habiles et les téléportations se marient plutôt bien.

Après plus de dix ans d’attente Final Fantasy XV sortira mondialement le 29 novembre 2016.