Éditeur : Dotemu

Développeur : Tribute Games

Genre : Beat Them All

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch

Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Portugais / Italien / Chinois / Coréen / Japonais.

Salut les Tortues Ninja incroyablement géniales,

Aujourd’hui nous sommes plus qu’heureux de vous dévoiler le DLC de TMNT : Shredder’s Revenge, qui comprend de nouveaux personnages jouables, ainsi qu’un mode survie !







Pour rappel, le DLC TMNT : Shredder’s Revenge - Dimension Shellshock inclura :

● De nouveaux personnages jouables dont Usagi

● Un nouveau mode de jeu : SURVIE

● De nouvelles palettes de couleurs alternatives

● De nouveaux morceaux géniaux composés par le seul et l’unique Tee Lopes

● De nouvelles surprises à découvrir en jeu, et bien plus encore !



Date de sortie : 2023

Combattez tous azimuts pour vous frayer un chemin à travers de magnifiques environnements résolument pixel-art qui grouillent d’ennemis très méchants et affirmez votre suprématie en incarnant vos Tortues préférées !Accrochez-vous car elles possèdent toutes leurs propres techniques et compétences qui font de chaque run une expérience unique.Choisissez votre héros de prédilection, exécutez des combos dévastateurs pour terrasser vos adversaires et laissez-vous captiver par des escarmouches intenses où actions explosives et capacités ninja extravagantes se mêlent et s’entremêlent.Ouvrez l’œil (et le bon) et soyez au top de votre forme pour faire face en solo à Shredder et à son fidèle Clan des Foot... ou formez une équipe avec vos meilleurs copains pour jouer à six joueurs simultanément !