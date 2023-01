Découvrez l'histoire vraie de Joseph D. Pistone alias Donnie Brasco, un agent du FBI qui a infiltré la mafia américaine dans les années 70 et 80.Ce documentaire en français vous emmène au cœur de l'univers de la Cosa Nostra et vous présente les personnages clés de l'affaire, comme Lefty Ruggiero, Sonny Black et le redoutable Carmine Galante.Suivez le parcours de Donnie Brasco alors qu'il se fait passer pour un mafieux et se forge de solides liens avec les affranchis des familles Colombo et Bonanno.Le film "Donnie Brasco" avec Johnny Depp et Al Pacino en a popularisé l'histoire, mais c'est ici que vous découvrirez le vrai Donnie Brasco dans ce reportage exclusif. Ne manquez pas l'occasion de voir l'interview de Donnie Brasco lui-même dans cette vidéo.Ne ratez pas cette incroyable histoire d'un homme qui a risqué sa vie pour infiltrer la mafia et qui a montré un courage exceptionnel dans sa mission.Découvrez l’un des plus grands coups de filet de l'histoire du FBI.Alors, prêt à plonger au cœur de l'univers interdit de la mafia ?J'te raconte pas, tu vas adorer.