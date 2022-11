Tests

Que le monde l’apprenne en me châtiant autant que nécessaire : je n’ai jamais été un grand fan de la franchise, ayant pourtant touché à la majorité des épisodes pour reconnaître la qualité quand elle fut présente, mais aussi les défauts loin de faire de la figuration. Un certain regard était pourtant présent envers, le J-RPG poursuivant ses révolutions maisons, avec déjàsans oublier les promesses de grands changements pouret pour en citer un de plus, et comme tous ces concernés, le nouveau tri-Ace entendait bien oublier les déboires du précédent épisode pour quelque chose de plus moderne et mieux travaillé. Ce ne sera malheureusement pas bien moderne, car peu travaillé, mais pas mauvais pour autant.A une certaine époque, on disait qu’un bon J-RPG se mesurait à la qualité de sa narration et son OST. On va peut-être oublier cette théorie avecvu que, s’il n’y a rien à redire du coté de la bande-son qui vient indiquer aprèsque Sakuraba reste toujours aussi inspiré, il en est tout autre du premier point cité. Le scénario a pourtant quelques onces d’intérêt apparaissant après un paquet d’heures, mais il va falloir sérieusement s’accrocher jusque-là face aux détails qui sont censés forger ce pilier d’importance. Rien que le chara-design signé Akiman est aussi classe en artwork que misérable à l’écran pour la grande majorité des représentants. Mention spéciale à Midas qui in-game à la tronche d’un PNJ de MMO. C’est méchant mais je ne suis pas responsable.Le casting est classique mais aurait pu dégager un truc si la mise en scène n’était pas vieille de 1000 ans, renvoyant à la génération 128 bits avec pour une bonne partie des « cinématiques » des persos tout droits et fixes avec deux animations de mouvements et une caméra qui se contente de tourner avec quelques zoom pour essayer de montrer qu’il y a du travail. Des dialogues d’ailleurs ennuyeux qui pour la plupart des cas ne donnent même pas la possibilité d’appuyer sur x quand on lit plus rapidement que le doublage afin d’aller un chouïa plus vite, véritable torture qui fait trembler le doigt à l’idée de zapper directement une bonne partie des scènes. Y perdrait-on réellement beaucoup ? Peut-être pas dans la première moitié du jeu tant tout paraît sans intérêt, sans même comprendre pourquoi Raymond (si vous l’avez choisi) s’attarde avec telle vigueur à trouver le moyen de soigner un mec qui a mal au bras alors qu’on l’a rencontré il y a quelques heures et que honnêtement, il pourrait clamser qu’on passerait aussi vite à autre chose en baillant.Dur constat pour un jeu du genre, et l’envie préalable d’oublier cette fumisterie si un élan de qualité ne déboulait pas du gameplay lui-même. L’exploration comme promis prend une autre dimension non pas avec un monde ouverte mais de larges zones à parcourir. Oui, il n’y a pas grand-chose à y trouver mais par la rapidité de déplacements (n’hésitez pas à éloigner la caméra dans les options pour mieux ressentir l’effet) et la possibilité de dasher en plein air sans restriction autre que la longueur de ce boost, on ne peut résister à regarder un maximum pour récupérer des choses qui ne surprennent jamais (orbes, coffres, bestioles à collectionner…), le tout dans des décors qui ont le mérite d’être dépaysant pour le plupart, à défaut d’être une claque graphique, non pas à cause du cross-gen, mais bien parce qu’on connaît le budget alloué pardans les licences autres que son trio principal.Une volonté d’exploration qu’on va jusqu’à ressentir dans les nombreuses villes, endroits où l’on se plaira à perdre du temps dans un simili jeu d’échecs/Go assez prenants, en tout cas davantage que les quêtes annexes aux objectifs très flous. En fait, sorti de son scénario mou,aurait pu être un modèle de rythme sin’enchaînait pas des conneries qui ne devrait pas exister à notre époque. Oui, on retrouve le coup classique et désormais impardonnable de l’impossibilité d’équiper une arme ou une armure directement après l’avoir acheté sans repasser par les menus (bon au moins, on a le comparo des stats). Mais surtout : qui a eu l’atroce idée de faire en sorte que les dialogues in-game, ceux qui se déclenchent automatiquement pendant qu’on se balade, bloquent l’accès au menu, à la fonction scan et à l’ouverture des coffres ? C’est juste relou, y a pas d’autres mots ! Et des dialogues du genre, il y a en a très souvent !Et c’est encore plus dommage de voir de telles erreurs quand le système de combat se montre lui aussi carré et plaisant, où l’on craignait quelque chose de mou au départ pour que les choses se mettent à décoller avec l’arrivée du robot D.U.N.A. et ses fonctions de dash. Petit à petit, et tout en faisant avec les nombreux tutos, les joutent gagnent en nervosité et en possibilités avec la volonté d’offrir du renouvellement même après plusieurs heures, par l’arrivée des compétences ultimes, de nouvelles fonctionnalités du robot et bien entendu l’apport des compagnons bien différents en termes de style (même si l’on privilégiera toujours notre principal). Indéniablement le point fort du jeu, et tant pis s’il faudra faire à coté avec d’innombrables allers-retours dans les menus entre arbres de compétences (pour tous les personnages), équipement (idem), compétences actives et passives à valider (idem), possibilité d’augmenter en puissance ces dernières (idem encore), boost des stats du robot, craft… Autant dire qu’entre les cinématiques inutiles, le blabla imposé et le temps passé dans les menus, on ne sait même plus trop de quel coté penche le ratio fun des combats/explorations sur environ 35h de jeu demandées pour atteindre les crédits de fin.