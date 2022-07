JVC 16/20

Près de vingt ans après sa sortie au Japon, Live A Live reste toujours un voyage à part, à travers le temps et les frontières, ici sublimé par le travail de remake de Square Enix. C'est simple, les différentes époques proposées par le titre (de la Préhistoire au Futur en passant par la Chine Impériale) n'ont jamais été aussi enivrantes, notamment grâce au moteur HD-2D du développeur japonais. En résulte des couleurs et des effets de profondeur qui font très souvent mouche. Un écrin de choix pour une écriture très prenante malgré les années, rendue encore plus immersive par des doublages anglais. En revanche, certains choix de design et mécaniques sont encore bloqués dans les années 1990, ce qui pourra heurter quelques fois le plaisir et le rythme de progression. On relève également des combats qui en avaient encore sous la pédale. Mais pas de quoi profondément entacher l'expérience. Que ce soit par nostalgie ou pour les nouveaux venus, Live A Live est un périple qui se déguste avec plaisir de bout en bout. Une belle aventure qu'il faut vraiment (re)découvrir !