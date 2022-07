ActuGaming 8/10

Gameblog 8/10

IGNFrance 8/10

Millenium 75%

JVC 15/20

Numerama 7/10

Finalement, la ville servant de terrain de jeu à Stray est tout autant la star du titre que ne l’est le chat. Même si on ne va pas se mentir, on jouera avant tout pour cette boule de poils absolument craquante, mais on sera récompensé par un jeu d’aventure qui sait se renouveler et qui a droit à un level-design inventif avec des énigmes bien ficelées, bien qu’elles soient relativement simples. Ça ne sera peut-être pas au goût de tout le monde (comme les fans de doggos), étant donné que ce périple se termine bien vite et qu’il nous fait avancer sur des rails la majeure partie du temps, mais pour peu que l’on soit séduit par la proposition, il y a tout de même de belles choses à tirer de ce Stray, souvent très envoutant.Stray est une très bonne surprise. Il ne s'agit pas d'un simple jeu où l'on incarne un chat mais bel et bien d'une aventure poétique, touchante et enthousiasmante à bien des niveaux. Grosse réussite artistique et technique, le jeu dépeint avec brio un monde froid contrôlé par les machines dont le chat est le dernier être vivant encore présent. Difficile de passer à coté ou de ne pas le conseiller, c'est un superbe moment vidéoludique.Stray n'aura aucun mal à marquer les esprits. Non pas forcément pour son gameplay mais grâce à son monde mystérieusement captivant regorgeant de détails et à ses habitants étrangement charmants. Les énigmes se résolvent intelligemment mais sans grand effort, la difficulté reste donc assez faible. Au final, ce sont quatre petites heures qu'il nous a fallut pour terminer le jeu avec une partie finie à environ 65-70% (au nez). Autrement dit, c'est moitié moins que le temps de jeu vendu par le studio et son éditeur, et ce sans avoir particulièrement forcé sur la quête principale. Le jeu ne souffre pas d'un quelconque souci de rythme, au contraire, mais nous aurions-nous aimé un peu de contenu en plus pour pouvoir nous perdre plus longtemps aux côtés de nos amis androïdes.Être dans la peau d'un chat est une idée très originale qui fonctionne parfaitement. On aborde les obstacles d'une façon différente, malgré le fait que l'on soit privé volontairement de certaines libertés. Stray est un jeu très beau, surtout pour la morale qu'il véhicule et l'ambiance de son environnement. Les décors sont très bien exécutés, mais ne constituent pas une révolution technique. On aurait aimé voir plus de diversité dans les mondes, mais la cohérence de la direction artistique se comprend totalement avec l'univers proposé.Stray est un titre contemplatif qui mérite d'être essayé, grâce à son prix abordable, mais surtout pour l'aventure qu'il propose. Être dans la peau d'un chat est rafraîchissant et on vous conseille d'essayer que vous soyez féru ou non des félins.Les principales forces de Stray résident dans son adorable protagoniste et ses décors qui sont un bonheur à explorer. Ajoutons à cela un récit joliment mené et une ambiance mystique drapée de belles mélodies synthétisées. Reste les énigmes souvent trop sommaires et la frustration de ne pas pouvoir sauter où bon nous semble qui empêchent le jeu d'atteindre son plein potentiel. Stray n'en demeure pas moins une très jolie expérience, parfaite pour les plus jeunes et tout à fait attendrissante pour les grands.Comme on pouvait s’y attendre, Stray doit beaucoup à son héros atypique. Incarner un chat mignon est un argument en soi, d’autant que les développeurs, de vrais passionnés, ont imaginé plein d’interactions aussi craquantes qu’inutiles pour rendre l’expérience crédible. Déambuler à quatre pattes dans une ville cyberpunk est suffisamment grisant pour qu’on ait envie de lancer Stray. Surtout si on est fan des félins.Néanmoins, force est de reconnaître que BlueTwelve Studio a manqué d’un soupçon d’ambitions dans les puzzles, qui mériteraient d’être plus nombreux, et dans les finitions (il y a beaucoup de bugs de collision pour un jeu qui sort en 2022). Stray est donc rattrapé par la hype et ses quelques défauts de jeunesse, qu’on saura lui pardonner parce qu’on aime un peu trop les chats. Tout comme vous pardonnez à votre chat qui a sans doute annihilé votre canapé Ikea sitôt son installation dans votre salon.