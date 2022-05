Tests

Héritier naturel de l’âge d’or du casual gaming sur console (ou âge sombre selon les avis) et d’un épisode Wii U que tout le monde a oublié,est donc la nouvelle tentative du constructeur d’attirer un certain public vers sa console tout en nous permettant de bouger un peu nos muscles, seul, entre potes dans la même pièce et, grande première dans la série, contre des inconnus sur la toile. On reviendra plus bas sur ce dernier point.Les choses se présentent simplement dans la grande tradition « grand public » avec la création de notre petit avatar sans sexe (les vêtements et la tronche détermineront à peu près son identité), avatar plutôt mignon dans la veine de la franchisequi pourrait nous faire oublier ENFIN ces odieux Mii si Nintendo n’avait pas eu l’idée de les inclure de manière facultative en utilisant celui enregistré dans la console. On choisit ensuite si l’on préfère jouer en ligne ou en local et c’est parti pour découvrir les 6 épreuves, dont l’indispensable bowling qui fait toujours son effet en soirée malgré sa grande facilité légèrement comblé par l’ajout d’un mode spécial avec obstacles (sous trois niveaux de difficulté), et bien entendu le tennis connu depuis Wii Sports et qui n’a pas vraiment évolué depuis. On joue obligatoirement en double (vous contrôler les 2 simultanément si vous êtes solo), le personnage se déplace automatiquement et l’unique changement vient de l’ajout d’effets visuels pour faire la différence entre un bon tir, un foiré ou par exemple un smash.La présence du badminton n’aurait pas fait soupirer si nous aurions eu au moins le double d’épreuves tant ça fait doublon avec le tennis : même gameplay, néanmoins plus rapide, et en 1V1. Le chanbara est lui tiré de, avec ajout d’attaques chargées en mode spécial, assez défoulant et toujours très précis même si bordélique en arme double, et les deux épreuves réellement inédites sont donc le volley-ball et le football. Pour ce dernier cas, ça ressemble à duen beaucoup plus mou, avec comme seule originalité le mode tir au but avec une sangle attachée à votre jambe (offerte si vous achetez le jeu en boîte). Le volley-ball est déjà mieux mais forcément très basique de par son gameplay, n’offrant qu’un cycle réception-passe-smash (et éventuellement contre) où l’unique talent viendra du timing pour chaque action. Ça a au moins le mérite d’être intense avec 4 joueurs qui maîtrisent la chose.C’est peu. Très peu. Mais c’est aussi le problème de bien des jeux à suivi qui démarrent avec pas grand-chose pour se garnir sur la longueur, chose qui est toujours impossible à vérifier au moment d’un test, encore plus ici quand les promesses se limitent pour l’heure au mode Ligue, à l’arrivée du golf quelque part cette année, et au renouvellement tous les x jours de la boutique d’objets, tous gratuits et à obtenir en jouant en ligne. Notez d’ailleurs que si vous jouez à 2 en online, seul le premier joueur a besoin de l’abonnement NSO, lui octroyant d’ailleurs davantage de choix dans la boutique. Mais bref, si le jeu occupe le temps de quelques soirées, son intérêt au fil du temps est très limité et Nintendo a tout intérêt à se retrousser les manches pour motiver les troupes à rester, et pas forcément uniquement avec des épreuves. Donnez-nous davantage de modes à obstacles dans le bowling, offrez enfin du 1V1 au tennis avec pourquoi pas l’ajout de coups spéciaux, revoyez la taille du terrain et la jauge de vitesse pour le foot, offrez une option de feinte dans le volley… Ce n’est pas non plus demander la lune…Et nous aurons le même avis concernant le online qui pour l’heure, est franchement limité sur de nombreux aspects. Alors ça fonctionne, sans lag et heureusement, mais en dehors du mode Ligue qui arrivera très vite, il faut pour commencer revoir le style de boutique et surtout la variété de l’offre quand on voit que pour le lancement, les deux boutiques (l’une reste 2 semaines, l’autre 3) n’offrent qu’une seule tenue à débloquer : une espèce de pyjama rose. Wahou. Bon y a aussi des accessoires et des smileys mais voilà quoi. Et l’autre problème assez chiant vient du matchmaking bricolé avec les pieds, où tout part pourtant de la bonne idée de faire remplacer une recherche infructueuse par un bot, sans impacter la récompense à la fin de l’épreuve. Sauf que les bots, ils sont réglés en mode Ultra Facile donc autant dire qu’on se fait un peu chier devant eux, et surtout que rien n’indique clairement que c’est une IA (on essaye de le déterminer avec le pseudo). Et comme le matchmaking fait n’importe quoi, il arrive des situations où lors du bowling (dans un mode inédit à 16 en simultané) que d’une partie à l’autre, on affronte l’élite mondial qui enchaîne Strike et Spar, et ensuite, 15 IA face à nous que vous pourrez déboîter assis dans le canapé les yeux fermés. Ah, et en parlant du Bowling Online, s’il-vous-plaît, enlevez le système de manches qui oublie de prendre en compte les bonus, faisant que vous pouvez être éliminés en plein milieu d’une partie après un strike parce qu’il n’a rapporté que 10 points. Merci d’avance.