Gamekult 7/10

JVLive 12/20

ActuGaming 6/10

IGNFrance 5/10

On attendait rien et on est quand même déçu. Avec un studio au palmarès plutôt sympa et une licence aussi forte, gavée d'opportunités, comment est-il possible d’avoir un jeu aussi classique, peu surprenant, à l’histoire bordélique et à la technique tout simplement dépassée? Pourquoi Team Ninja n’a pas été jusqu’au bout de son concept de souls-like à la Nioh ou au contraire au pur beat'em all à la Ninja Gaiden? Et ma parole pourquoi s’enliser à faire de la narration si c’est pour nous en servir que des brides coupées à la hache? Malgré ça, le jeu reste vraiment sympa à jouer, mais la technique et le sound design viennent nous achever. Au moins ça, ça pourra être corrigé avec un patch…Faire le bilan de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins est plus compliqué qu’il n’y parait. Il semble presque impossible d’en comprendre ses qualités sans avoir la manette entre les mains. Si le jeu est un désastre dans tout ce qu’il entreprend de narration de caractérisation de personnage, de direction artistique, et de gestion de son moteur, il se rattrape d’une belle manière avec son gameplay. On comprend ainsi parfaitement qu’il est possible de passer un bon moment sur le jeu si on ne s’intéresse qu’à ce dernier point, et on est sûr que pas mal de monde y trouvera son compte, et c’est sans doute pour cela que l’on sera indulgent, quand bien même il faut avoir conscience de tout le reste. Mais quel immense gâchis de voir cette proposition, si belle sur le papier, en être réduit à ce constat.Avec une histoire qui peine à captiver en se présentant avec une plastique et une structure de jeu toutes deux archaïques Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est un spin off manqué. C’est d’autant plus dommage que le système de combat reste intéressant et que le jeu saura probablement trouver un certain intérêt en multi en tentant de se faire des raids, missions par missions, entre amis.