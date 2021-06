Millenium 85%

GameInformer 8,25/10

Gameblog 8/10

Gamergen 15/20

JVC 14/20

Gamespot 7/10

IGN 6/10

Gamekult 5/10

En véritable jeu de sport, Mario Golf : Super Rush permettra aux débutants tout comme aux experts de s'amuser sur le fairway et le green. Avec une prise en main très simple et des modes de jeux tous plus funs les uns que les autres, ce nouveau Mario vous accompagnera sûrement pendant de longues heures cet été et ajoutera du piment au golf traditionnel.Despite the underwhelming nature of the story mode, Mario Golf: Super Rush delivers plenty of golfing greatness. With a strong foundation and multiple fun avenues of play, Mario Golf: Super Rush carries on the long-standing tradition of Nintendo sports games by being a good time regardless of your fandom of the actual sport.Derrière le classicisme apparent de son épopée solo façon RPG, Super Rush ne se repose pas sur la formule éprouvée de ses prédécesseurs, en tentant une approche plus véloce qui réduit les temps morts et s'oriente vers le jeu à plusieurs éventuellement en ligne. Cette vision se manifeste par un gameplay usant davantage des effets, qu'exploitent les architectures des parcours ingénieusement élaborés en conséquence. Les sprints bondissants du Speed Golf s'y inscrivent dans la même recherche de dynamisme, quitte à prendre des airs de "Mario Caddie", notamment au sein du trépidant mode Mêlée. Heureusement, les puristes n'en sont pas évincés au regard du traditionnel florilège de paramètres inclus, mais de telles expérimentations peuvent faire trembler le green jusqu'à susciter des clivages, notamment à cause de la tension constante ainsi générée. Camelot n'en affirme pas moins vigoureusement sa propre interprétation de la discipline, en somme de Mario Golf.Alors, que penser de ce Mario Golf: Super Rush ? Eh bien, le jeu de Nintendo est plutôt sympathique, mais à trop vouloir rajouter de commandes pour proposer un gameplay réaliste, le titre oublie parfois d'être totalement fun et décomplexé. Oui, c'est mignon et coloré, oui, c'est rigolo de voir Mario, Peach, Harmonie, Bowser ou encore Waluigi effectuer des coups spéciaux impressionnants et foncer sur le terrain avec des animations loufoques, mais le joueur doit rester constamment dans sa partie à visualiser le prochain coup, gérer la trajectoire et les effets pour atteindre le trou et remporter la victoire. Heureusement, cela ne vaut que pour le mode Aventure golfique, au scénario très banal et convenu, mais faisant office de longue introduction au jeu, car après ça, le joueur passe son temps dans les matchs libres entre amis ou en ligne pour s'amuser de temps en temps. C'est la recette Nintendo et elle est très bien appliquée dans Mario Golf: Super Rush.On aurait aimé adorer Mario Golf Super Rush, mais il faut bien avouer que le résultat est un poil décevant. En cause : la campagne solo, timide et répétitive malgré une bonne durée de vie (environ 10h de jeu) et la réalisation, faiblarde sur tout ce qui touche à la technique pure - pas mal d’aliasing -, les animations, ou bien la sensation de puissance avec les contrôles standards. Mais si vous êtes prêts à faire l’impasse sur ces défauts, vous vous retrouverez avec un gameplay solide, à la fois exigeant et accessible, qui réussit toujours aussi bien à créer de l’excitation au moment de signer un joli coup. De plus, la nouvelle version du mode Speed Golf, désormais étoffée avec une folle course entre deux balles, apporte une lecture plus fun du gameplay tout en obligeant le joueur à gérer sa précision et sa vitesse d’exécution. Mais rien qui ne donnera envie d'y revenir sans cesse. Au final, les passionnés du golf à la Mario s’y retrouveront, tout comme ceux à la recherche d’une expérience plus “casual” (surtout avec les contrôles en motion gaming). On en attendait toutefois plus.With three radically different styles of play and some seriously inventive courses, Mario Golf: Super Rush is a compellingly original sports game. Speed Golf and Battle Golf actively make you adapt to wildly different conditions while balancing technique and speediness. The three-click swing system still feels great, though if you desire an accurate motion-controlled golf game, this isn’t it. Golf Adventure curiously lacks a conventional tournament structure or record keeping, which actively dissuaded me from ever wanting to revisit it. Super Rush isn’t the best entry in the series, but it’s a worthy addition.Speed Golf is a fun addition, but a poor adventure mode, a slight selection of courses and low replayability results in Mario Golf: Super Rush being an underwhelming entry into the series.