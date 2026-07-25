Selon les analyses d'Alinea Analytics
, Resident Evil 4
version 2023 est le remake le plus vendu de la génération actuelle.
Il devance même très largement d'autres grands remakes comme The Last of Us Part I
ou Dead Space Remake
, pour ne citer qu'eux, si l'on en croit le tableau ci-dessous.
Toujours selon Alinea Analytics
, le remake de Resident Evil 4
aurait rapporté plus de 560 millions de dollars à Capcom
. Une performance exceptionnelle qui aurait même surpris la firme japonaise, à l'instar de Resident Evil Requiem
, sorti en ce début d'année, qui a atteint les 7 millions d'exemplaires vendus en seulement quelques jours, porté par une campagne marketing particulièrement efficace jouant habilement sur le mystère entourant le projet ainsi que sur la nostalgie du retour à Raccoon City.
De très beaux chiffres pour la firme nippone. Reste désormais à voir si l'engouement autour de Resident Evil Veronica
permettra à la licence de poursuivre cette impressionnante série de succès.
Vraiment triste pour la licence.
Par contre bien triste de voir Silent Hill 2 si bas il mérite 6-7M tellement le taff à été exceptionnel, un des plus grand remake jamais réalisé
Au lancement c'était 1,5 Millions je crois d'où le bide pour EA . C'est surtout que les boites devraient laisser du temps pour que le jeu soit rentable (ex: Cronos). Même Callisto protocol un jeu sous côté a fait 7,5M et pour Krafton c'est un bide WTF.
Des malades avides d'argent, ils ont vraiment pas les pieds sur terre...
altendorf
C'est partagé un peu partout donc j'ai repris l'info, mais ils sont pas fiables ? Je te cache pas que je connais pas du tout.
Comme pour les film, on te donne le prix d'un film , genre 150 millions , et il a rapporté 240 millions, et tu entends que le film est pas rentré dans ses frais.......
Tiens aussi, le avatar 3 a rapporter un plus de 2 milliards, mais c'est clairement pas assez pour disney. Les 2 prochains films risque de pas voir le jour apparemment. Et les extensions avatar dans les parc Disney serait suspendu....
Money is money
Bah ils ont super mal géré les dépenses alors, surtout pour un survival horror comme dead space.
altendorf
Ah ok. Après sans les défendre, Sony et les ventes, c'est un peu spécial... Tu n'as aucune info de ventes pendant des années, puis d'un coup ils t'annoncent 5 millions. On est loin de la transparence d'autres éditeurs avec eux.
Sinon mérite pour ce Remake incroyable même si j'ai quand même une préférence pour l'original ^^
darkwii je les vois pas, ne pas le faire.
Je vois bien un pack avec les remake du 2, 3 et 4 pour accompagner la sortie de RE Veronica. Comme ils ont fait avec le 7 et 8 pour la sortie de Requiem
Et je pensais que Mafia Remake était à 4 millions aussi... A voir la fiabilité de cette source.