profile
Resident Evil 4 Remake
8
Likers
name : Resident Evil 4 Remake
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
54
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 622
visites since opening : 3005334
marchand2sable > blog
Resident Evil 4 Remake est le remake le plus vendu de la génération


Selon les analyses d'Alinea Analytics, Resident Evil 4 version 2023 est le remake le plus vendu de la génération actuelle.

Il devance même très largement d'autres grands remakes comme The Last of Us Part I ou Dead Space Remake, pour ne citer qu'eux, si l'on en croit le tableau ci-dessous.

Toujours selon Alinea Analytics, le remake de Resident Evil 4 aurait rapporté plus de 560 millions de dollars à Capcom. Une performance exceptionnelle qui aurait même surpris la firme japonaise, à l'instar de Resident Evil Requiem, sorti en ce début d'année, qui a atteint les 7 millions d'exemplaires vendus en seulement quelques jours, porté par une campagne marketing particulièrement efficace jouant habilement sur le mystère entourant le projet ainsi que sur la nostalgie du retour à Raccoon City.

De très beaux chiffres pour la firme nippone. Reste désormais à voir si l'engouement autour de Resident Evil Veronica permettra à la licence de poursuivre cette impressionnante série de succès.


Alinea Analytics - https://alineaanalytics.substack.com/p/this-gens-top-remakes-and-remasters
    tags : resident evil capcom dead space silent hill the last of us resident evil 4 remake resident evil requiem capcom games 2026 resident evil news resident evil requiem dlc capcom games 2027 resident evil veronica resident evil new infos
    2
    Likes
    Who likes this ?
    legato, goldmen33
    posted the 07/25/2026 at 12:24 PM by marchand2sable
    comments (17)
    marchand2sable posted the 07/25/2026 at 12:31 PM
    4 millions pour Dead Space. Ils sont sérieux chez EA quand ils disent que c'est pas rentable ? C'est plus qu'excellent pour un jeu d'horreur. S'ils s'attendaient à des ventes comparables à celles de RE, ils rêvaient bien...

    Vraiment triste pour la licence.
    ootaniisensei posted the 07/25/2026 at 12:32 PM
    Normal, l'OG est déjà un mastodonte et il surclasse ce mastodonte en tout point
    Par contre bien triste de voir Silent Hill 2 si bas il mérite 6-7M tellement le taff à été exceptionnel, un des plus grand remake jamais réalisé
    altendorf posted the 07/25/2026 at 12:33 PM
    Alinea Analytics Allez next.
    bigsnake posted the 07/25/2026 at 12:41 PM
    marchand2sable
    Au lancement c'était 1,5 Millions je crois d'où le bide pour EA . C'est surtout que les boites devraient laisser du temps pour que le jeu soit rentable (ex: Cronos). Même Callisto protocol un jeu sous côté a fait 7,5M et pour Krafton c'est un bide WTF.
    marchand2sable posted the 07/25/2026 at 12:49 PM
    bigsnake

    Des malades avides d'argent, ils ont vraiment pas les pieds sur terre...

    altendorf

    C'est partagé un peu partout donc j'ai repris l'info, mais ils sont pas fiables ? Je te cache pas que je connais pas du tout.
    vyse posted the 07/25/2026 at 12:59 PM
    Le 4 est tellement un chef d'oeuvre intemporel ; même si j'aime pas le dernier acte dans la base militaire
    altendorf posted the 07/25/2026 at 01:03 PM
    marchand2sable Ils sont toujours à l'ouest dans les estimations (soit beaucoup trop bas, soit beaucoup trop haut). La dernière fois, Alinea Analytics avait dit que Ghost of Yōtei se vendait moins que Ghost of Tsushima avant que Sony affirme le contre avec des chiffres à l'appui.
    xynot posted the 07/25/2026 at 01:49 PM
    Le meilleur remake de la génération en même temps
    cyr posted the 07/25/2026 at 02:25 PM
    marchand2sable ben s'il a coûtait chère a faire, et si la campagne publicitaire a aussi coûtait chère...peut être que 4 millions sa couvre pas tous.

    Comme pour les film, on te donne le prix d'un film , genre 150 millions , et il a rapporté 240 millions, et tu entends que le film est pas rentré dans ses frais.......

    Tiens aussi, le avatar 3 a rapporter un plus de 2 milliards, mais c'est clairement pas assez pour disney. Les 2 prochains films risque de pas voir le jour apparemment. Et les extensions avatar dans les parc Disney serait suspendu....

    Money is money
    marchand2sable posted the 07/25/2026 at 03:03 PM
    cyr

    Bah ils ont super mal géré les dépenses alors, surtout pour un survival horror comme dead space.

    altendorf

    Ah ok. Après sans les défendre, Sony et les ventes, c'est un peu spécial... Tu n'as aucune info de ventes pendant des années, puis d'un coup ils t'annoncent 5 millions. On est loin de la transparence d'autres éditeurs avec eux.
    darkwii posted the 07/25/2026 at 03:07 PM
    Je comprends pas qu il est pas atterri sur Switch 2
    beyondgood074 posted the 07/25/2026 at 03:07 PM
    Tant mieux, c'est le meilleur remake de cette génération.
    snave posted the 07/25/2026 at 04:46 PM
    J'ai une rage de fou quand je vois que finalement Dead Space c'est vendu a plus de 4M, alors que EA avait stipuler que le jeu ne s'était pas assez vendu et qu'une suite n'était pas possible. 4M3 c'est très bon, ce studio de merde beaucoup trop gourmand.
    mrpopulus posted the 07/25/2026 at 05:56 PM
    snave C'est clair...

    Sinon mérite pour ce Remake incroyable même si j'ai quand même une préférence pour l'original ^^
    syoshu posted the 07/28/2026 at 10:38 AM
    Ah oui, je savais qu'il s'était bien vendu mais je voyais pas ARK:SA aussi haut, et il a pas encore eu de grosses promo il me semble

    darkwii je les vois pas, ne pas le faire.

    Je vois bien un pack avec les remake du 2, 3 et 4 pour accompagner la sortie de RE Veronica. Comme ils ont fait avec le 7 et 8 pour la sortie de Requiem
    schwarzie posted the 07/30/2026 at 09:11 AM
    4 millions pour Dead Space ? Les devs n'avaient pas parlé de 2 millions il y a peu (au lieu des 5 visés par EA) ?
    Et je pensais que Mafia Remake était à 4 millions aussi... A voir la fiabilité de cette source.
    22 posted the 07/30/2026 at 10:43 AM
    4 miyond Dead Space ???? Bah quand même j'ai vraiment cru un gros flop...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo