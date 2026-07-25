Selon les analyses d'version 2023 est le remake le plus vendu de la génération actuelle.Il devance même très largement d'autres grands remakes commeou, pour ne citer qu'eux, si l'on en croit le tableau ci-dessous.Toujours selon, le remake deaurait rapporté plus de 560 millions de dollars à. Une performance exceptionnelle qui aurait même surpris la firme japonaise, à l'instar de, sorti en ce début d'année, qui a atteint les 7 millions d'exemplaires vendus en seulement quelques jours, porté par une campagne marketing particulièrement efficace jouant habilement sur le mystère entourant le projet ainsi que sur la nostalgie du retour à Raccoon City.De très beaux chiffres pour la firme nippone. Reste désormais à voir si l'engouement autour depermettra à la licence de poursuivre cette impressionnante série de succès.