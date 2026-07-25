1996 - 2026
profile
Resident Evil 4 Remake
7
Likers
name : Resident Evil 4 Remake
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
53
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 619
visites since opening : 2983161
marchand2sable > blog
Resident Evil 4 Remake est le remake le plus vendu de la génération


Selon les analyses d'Alinea Analytics, Resident Evil 4 version 2023 est le remake le plus vendu de la génération actuelle.

Il devance même très largement d'autres grands remakes comme The Last of Us Part I ou Dead Space Remake, pour ne citer qu'eux, si l'on en croit le tableau ci-dessous.

Toujours selon Alinea Analytics, le remake de Resident Evil 4 aurait rapporté plus de 560 millions de dollars à Capcom. Une performance exceptionnelle qui aurait même surpris la firme japonaise, à l'instar de Resident Evil Requiem, sorti en ce début d'année, qui a atteint les 7 millions d'exemplaires vendus en seulement quelques jours, porté par une campagne marketing particulièrement efficace jouant habilement sur le mystère entourant le projet ainsi que sur la nostalgie du retour à Raccoon City.

De très beaux chiffres pour la firme nippone. Reste désormais à voir si l'engouement autour de Resident Evil Veronica permettra à la licence de poursuivre cette impressionnante série de succès.


Alinea Analytics - https://alineaanalytics.substack.com/p/this-gens-top-remakes-and-remasters
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 07/25/2026 at 12:24 PM by marchand2sable
    comments (3)
    marchand2sable posted the 07/25/2026 at 12:31 PM
    4 millions pour Dead Space. Ils sont sérieux chez EA quand ils disent que c'est pas rentable ? C'est plus qu'excellent pour un jeu d'horreur. S'ils s'attendaient à des ventes comparables à celles de RE, ils rêvaient bien...

    Vraiment triste pour la licence.
    ootaniisensei posted the 07/25/2026 at 12:32 PM
    Normal, l'OG est déjà un mastodonte et il surclasse ce mastodonte en tout point
    Par contre bien triste de voir Silent Hill 2 si bas il mérite 6-7M tellement le taff à été exceptionnel, un des plus grand remake jamais réalisé
    altendorf posted the 07/25/2026 at 12:33 PM
    Alinea Analytics Allez next.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo