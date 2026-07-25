Selon les analyses d'Alinea Analytics
, Resident Evil 4
version 2023 est le remake le plus vendu de la génération actuelle.
Il devance même très largement d'autres grands remakes comme The Last of Us Part I
ou Dead Space Remake
, pour ne citer qu'eux, si l'on en croit le tableau ci-dessous.
Toujours selon Alinea Analytics
, le remake de Resident Evil 4
aurait rapporté plus de 560 millions de dollars à Capcom
. Une performance exceptionnelle qui aurait même surpris la firme japonaise, à l'instar de Resident Evil Requiem
, sorti en ce début d'année, qui a atteint les 7 millions d'exemplaires vendus en seulement quelques jours, porté par une campagne marketing particulièrement efficace jouant habilement sur le mystère entourant le projet ainsi que sur la nostalgie du retour à Raccoon City.
De très beaux chiffres pour la firme nippone. Reste désormais à voir si l'engouement autour de Resident Evil Veronica
permettra à la licence de poursuivre cette impressionnante série de succès.
Vraiment triste pour la licence.
Par contre bien triste de voir Silent Hill 2 si bas il mérite 6-7M tellement le taff à été exceptionnel, un des plus grand remake jamais réalisé