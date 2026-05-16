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Resident Evil Requiem
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name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
La licence Resident Evil dépasse les 200 millions de ventes dans le monde


Capcom a annoncé que la franchise Resident Evil avait désormais dépassé les 201 millions d’unités vendues dans le monde depuis son lancement en 1996.

La saga continue de s’imposer dans le top des licences japonaises les plus vendues au monde, se rapprochant progressivement des chiffres de Final Fantasy de Square Enix, avec un écart désormais estimé à seulement quelques millions d’exemplaires. Une progression largement portée par les excellentes ventes des récents épisodes développés sous le RE Engine.

Parmi eux, Resident Evil Requiem aurait largement dépassé les attentes de Capcom avec plus de 7 millions de ventes en moins de trois mois de commercialisation.

Et selon plusieurs insiders réputés fiables, Capcom disposerait déjà d’un calendrier bien rempli pour les prochaines années, avec une stratégie qui continuerait d’alterner nouveaux épisodes canoniques et remakes afin de maintenir un rythme de sorties régulier comme :


-Deux DLC narratifs pour Resident Evil Requiem cette année, dont un déjà officialisé

-Un Resident Evil Code Veronica Remake prévu pour 2027, qui proposerait une moto comme véhicule d’exploration

-Un remake de Resident Evil 0 attendu pour 2028, avec un système de coopération en ligne

-Ainsi qu’un mystérieux Resident Evil Redlife, le dixième épisode principal de la saga et qui mettrait en avant Claire Redfield


Enfin, plusieurs sources évoquent également un nouveau remake du premier volet de la saga, le chef-d’œuvre de Shinji Mikami, le papa de la série. Ce projet serait probablement destiné à accompagner la future génération de consoles, ainsi que le lancement du futur moteur graphique de Capcom, officiellement baptisé “REx Engine”.

À l’image de ses célèbres morts-vivants, la licence Resident Evil semble tout simplement impossible à enterrer.


    tags : resident evil capcom shinji mikami re engine rex engine resident evil code veronica remake resident evil 0 remake biohazard 9 resident evil requiem dlc resident evil leaks resident evil 10 resident evil redlife resident evil new info
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    ravyxxs, mrpopulus, adamjensen, burningcrimson, shima, link49
    posted the 05/16/2026 at 11:49 AM by marchand2sable
    comments (30)
    marchand2sable posted the 05/16/2026 at 11:53 AM
    Vivement le REx déjà que le Requiem est magnifique en plus.
    ravyxxs posted the 05/16/2026 at 11:56 AM
    marchand2sable Mais tellement l'ami, tellement
    mrpopulus posted the 05/16/2026 at 12:27 PM
    La meilleure licence de tous les temps avec Zelda
    marchand2sable posted the 05/16/2026 at 12:32 PM
    mrpopulus

    ravyxxs

    Ils sont malins, je suis sûr qu’ils vont le lancer en même temps que Resident Evil 1 Remake, histoire qu’on se moque pas d’eux parce qu’ils font un remake du remake. Ça va être une grosse baffe.
    adamjensen posted the 05/16/2026 at 12:38 PM
    Que du bon en somme.
    burningcrimson posted the 05/16/2026 at 12:47 PM
    Merité
    newtechnix posted the 05/16/2026 at 01:56 PM
    "-Un remake de Resident Evil 0 attendu pour 2028, avec un système de coopération en ligne"

    Bonne chance car c'est un des moins bons de la série.

    Le jeu originel: Le premier tiers est plutôt assez bon avec le train, le second moyen et le dernier est catastrophique avec un quasi couloir avec level design proche du néant.

    Je suis donc assez curieux.
    marchand2sable posted the 05/16/2026 at 02:03 PM
    newtechnix

    Alors je ne dirai pas qu’il est mauvais le 0 mais il fait clairement partie des moins bons sans compter les spin-off. Je pense qu’ils sont conscients de ce constat a moins qu’ils fassent une RE3 remake, un volet juste très court dans le seul but d’introduire bien comme il faut RE 1 Remake Remake pour la nouvelle génération (comme la destruction de Raccoon pour préparer Requiem dans RE3 R).
    vyse posted the 05/16/2026 at 03:16 PM
    marchand2sable je ne pense pas qu'un remake de 0 soit nécessaire ; ou alors mélangé au remake du 1 pour ne faire un corpus unique. Mais j'ai trouvé que le 0 faisait très bis repetita du 1
    cyr posted the 05/16/2026 at 03:16 PM
    On peux avoir les chiffres par épisode ?

    Resident evil est sortie sur ps1 donc ben ça doit faire pas loin de 30 ans.....

    Et certains épisode on eu droit a des remakes.....
    xynot posted the 05/16/2026 at 03:21 PM
    Totalement mérité, ça fait plusieurs années que Capcom ne se fout pas de nous avec RE et visiblement ça paie très bien.
    cyr posted the 05/16/2026 at 03:27 PM
    Pour rigoler, voici ma liste des resident evil que je possède :

    Resident evil (2002)
    Resident evil 0
    Resident evil 2 remake
    Resident evil 3 remake
    Resident evil 4(gamecube)
    Resident evil 4(wii)
    Resident evil 4 (switch)
    Resident evil 4 remake
    Resident evil 5
    Resident evil 6
    Resident evil 7 (ps4)
    Resident evil 7 (switch2 )
    Resident evil village
    Resident evil mercenaires 3d
    Resident evil révélations
    Resident evil révélation 2
    Resident evil the umbrela chronicle
    Resident evil (l'autre épisode sortie sur wii)


    Et le pire du pire, resident evil 9

    Sur les 200 millions, j'ai pas mal contribué.
    marchand2sable posted the 05/16/2026 at 03:30 PM
    vyse

    Ils peuvent se faire de la thune easy rien qu’avec ce petit volet, donc je ne pense pas qu’ils vont l’intégrer à Resident Evil 1 Remake même si l’idée est top.

    Par contre pour Resident Evil 1 Remake Remake, je ne vois pas ce qu’ils pourraient rajouter hormis les contrôles modernes. Il est parfait ce jeu, c’est un des rares jeux que je mets 10/10 même. Très curieux de voir ça si c’est vrai.
    cyr posted the 05/16/2026 at 03:30 PM
    Et me 3 préféré sont:
    Resident evil, le meilleur du meilleur
    Resident evil 4 (épisodes de 2005)
    Resident evil révélation
    cyr posted the 05/16/2026 at 03:32 PM
    marchand2sable ouais quitte a faire un remake du remake......j'espère qu'il vont pas le dénaturer car celui la, pas touche.
    marchand2sable posted the 05/16/2026 at 03:39 PM
    cyr

    Je pense qu’ils vont tout miser sur la jouabilité, car les contrôles tank posent de gros problèmes aux nouveaux joueurs. Comme la mannequin de Jill de RE 3 R qui voulait essayer Resident Evil 3 original mais elle n’arrivait pas à marcher droit…

    Les contrôles tank, c’est réservé uniquement aux trentenaires et plus. On capte direct la génération des gens avec les anciens RE.
    mrpopulus posted the 05/16/2026 at 04:28 PM
    cyr RE9 pire que RE6 ? C'est pas possible d'avoir des goûts qui sentent autant le munster
    cyr posted the 05/16/2026 at 05:56 PM
    mrpopulus Je classe pas re9 et re5 est le dernier de mon classement, alors heureuse?
    cyr posted the 05/16/2026 at 06:03 PM
    marchand2sable Je me souviens de la question au tous début, ne sachant pas se que cela impliquerait....donc j'ai répondu avec honnêteté, et mon premier run c'etais pas le mode plus facile

    Je me souviens du temps que j'ai passer a examiner chaque objet pour voir s'il y avais pas un bouton secret au dos etc....

    La carte, j'ai pris le temps de tous examiner.

    Puis c'est porte casser qui te laisser passer 2 ou 3 frois avant de rendre l'âme, et t'obliger a faire le grand tour et de repasser dans les pièces auquel tu avais pas brûler tous les zombie.....

    Les plan fixe, aussi, les saloperie de ruban encreur qui t'oblige a réfléchir quand sauvegarder,


    Une dinguerie ce jeux. Mais hélas a partir du 4.....
    mrpopulus posted the 05/16/2026 at 08:09 PM
    cyr Je m'en tape un rein tes goûts sont désastreux
    cyr posted the 05/16/2026 at 08:17 PM
    mrpopulus tous les goûts sont dans la nature. Prétendre par contre que tes goûts sont les meilleurs c'est être intolérant, prétentieux et j'en passe.
    ducknsexe posted the 05/21/2026 at 08:14 AM
    Sincèrement, RE9 est un excellent épisode de la franchise. Pas le meilleur, mais clairement un très bon opus. La première partie est quasiment un sans-faute. En revanche, la deuxième moitié montre certaines faiblesses d’écriture. Raccoon City n’est pas exploitée correctement, et la fin enchaîne les boss sans vraiment laisser le temps de souffler. Bon je présume qu il y aura un DLC pour explorer une autre partie de la ville

    Bravo pour cette licence, c'est mérité
    gasmok2 posted the 05/21/2026 at 08:27 AM
    cyr Tous ces épisodes et même pas Code Veronica.
    sasquatsch posted the 05/21/2026 at 08:41 AM
    cyr gasmok2 mouarf j'allais justement le dire...
    Mais t ouf d'avoir mille versions du 4...
    Sinon oui +- pareil pour moi hormis que j'ai vendu tout ce qui est lié à la Dreamcast plus le 6 qui ne mérite pas sa place dans mon musée très sélectif
    cyr posted the 05/21/2026 at 09:05 AM
    gasmok2 ben le 0 m'avait pas autant captivé que le premier....j'ai fait une pause sur gamecube.

    sasquatsch c'est mon épisode préféré. Mauvais resident evil, mais un bon jeux d'action.

    J'ai redémarrer une partie il y a peu....
    barret49201 posted the 05/21/2026 at 09:22 AM
    Aeris201 Link49 a voté mais pas toi
    evasnake posted the 05/21/2026 at 10:36 AM
    Perso, j'ai RE1-2-3 (PSX), Code Veronica (DC), 0-1 (GC), 4 (PS2), Umbrella-Darkside Chronicles (Wii), 5-6 (PS3), Revelations (3DS), 2-3-7 (PS4), 4-8-9 (PS5).

    Mais malgré les 18 jeux achetés, je ne reste qu'une goutte d'eau dans l'océan des 200M.
    sasquatsch posted the 05/21/2026 at 11:06 AM
    Bah, si on a tous entre 5 et 18 jeux RE on est grossièrement 20 millions de joueurs RE...
    Pas mal comme fan base
    mibugishiden posted the 05/21/2026 at 11:09 AM
    Ce que je trouve formidable c'est que Capcom ont cette force et talent de pouvoir continuer à faire briller une licence aussi ancienne qui date de 1996 avec brio et continuer à entretenir la flamme sans trop la denaturer, meme si y a eu des bas à certains moments ils ont toujours su ecouter les fans.

    Sur d'autres licences que j'aime comme Gundam c'est aussi le cas depuis 1979 c'est toujours aussi qualitatif, c'est un truc que les japonais savent vraiment faire.

    A l'inverse en occident c'est une cata quand on voit Star Wars et la merde que c'est devenu avec Disney ou meme les licences de JV ou les editeurs comme Ubisoft, EA, Bethesda, Bioware, Obdisian n'arrivent plus à maintenir le niveau sur le temps.
    alex111 posted the 05/21/2026 at 02:21 PM
    Ceci étant dit, maintenant Capcom, allez baiser les pieds et les mains de Shinji Mikami, le papa de la série... Sans qui cet énorme succès à cash n'aurait pas été possible, et la boite ne serait pas aussi en forme et solide financièrement... avec certains autres licences phares...

    Les RE et Monster Hunter sont les deux poules aux œufs d'or de Capcom... Gare néanmoins à l'indigestion avec toutes ces suites, ces remakes, remakes de remakes de remakes...
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