Capcom
a annoncé que la franchise Resident Evil
avait désormais dépassé les 201 millions d’unités vendues dans le monde depuis son lancement en 1996.
La saga continue de s’imposer dans le top des licences japonaises les plus vendues au monde, se rapprochant progressivement des chiffres de Final Fantasy
de Square Enix
, avec un écart désormais estimé à seulement quelques millions d’exemplaires. Une progression largement portée par les excellentes ventes des récents épisodes développés sous le RE Engine
.
Parmi eux, Resident Evil Requiem
aurait largement dépassé les attentes de Capcom
avec plus de 7 millions de ventes en moins de trois mois de commercialisation.
Et selon plusieurs insiders réputés fiables, Capcom
disposerait déjà d’un calendrier bien rempli pour les prochaines années, avec une stratégie qui continuerait d’alterner nouveaux épisodes canoniques et remakes afin de maintenir un rythme de sorties régulier comme :
-Deux DLC narratifs pour Resident Evil Requiem cette année, dont un déjà officialisé
-Un Resident Evil Code Veronica Remake prévu pour 2027, qui proposerait une moto comme véhicule d’exploration
-Un remake de Resident Evil 0 attendu pour 2028, avec un système de coopération en ligne
-Ainsi qu’un mystérieux Resident Evil Redlife, le dixième épisode principal de la saga et qui mettrait en avant Claire Redfield
Enfin, plusieurs sources évoquent également un nouveau remake du premier volet de la saga, le chef-d’œuvre de Shinji Mikami, le papa de la série. Ce projet serait probablement destiné à accompagner la future génération de consoles, ainsi que le lancement du futur moteur graphique de Capcom, officiellement baptisé “REx Engine”.
À l’image de ses célèbres morts-vivants, la licence Resident Evil semble tout simplement impossible à enterrer.
ravyxxs
Ils sont malins, je suis sûr qu’ils vont le lancer en même temps que Resident Evil 1 Remake, histoire qu’on se moque pas d’eux parce qu’ils font un remake du remake. Ça va être une grosse baffe.
Bonne chance car c'est un des moins bons de la série.
Le jeu originel: Le premier tiers est plutôt assez bon avec le train, le second moyen et le dernier est catastrophique avec un quasi couloir avec level design proche du néant.
Je suis donc assez curieux.
Alors je ne dirai pas qu’il est mauvais le 0 mais il fait clairement partie des moins bons sans compter les spin-off. Je pense qu’ils sont conscients de ce constat a moins qu’ils fassent une RE3 remake, un volet juste très court dans le seul but d’introduire bien comme il faut RE 1 Remake Remake pour la nouvelle génération (comme la destruction de Raccoon pour préparer Requiem dans RE3 R).
Resident evil est sortie sur ps1 donc ben ça doit faire pas loin de 30 ans.....
Et certains épisode on eu droit a des remakes.....
Resident evil (2002)
Resident evil 0
Resident evil 2 remake
Resident evil 3 remake
Resident evil 4(gamecube)
Resident evil 4(wii)
Resident evil 4 (switch)
Resident evil 4 remake
Resident evil 5
Resident evil 6
Resident evil 7 (ps4)
Resident evil 7 (switch2 )
Resident evil village
Resident evil mercenaires 3d
Resident evil révélations
Resident evil révélation 2
Resident evil the umbrela chronicle
Resident evil (l'autre épisode sortie sur wii)
Et le pire du pire, resident evil 9
Sur les 200 millions, j'ai pas mal contribué.
Ils peuvent se faire de la thune easy rien qu’avec ce petit volet, donc je ne pense pas qu’ils vont l’intégrer à Resident Evil 1 Remake même si l’idée est top.
Par contre pour Resident Evil 1 Remake Remake, je ne vois pas ce qu’ils pourraient rajouter hormis les contrôles modernes. Il est parfait ce jeu, c’est un des rares jeux que je mets 10/10 même. Très curieux de voir ça si c’est vrai.
Resident evil, le meilleur du meilleur
Resident evil 4 (épisodes de 2005)
Resident evil révélation
Je pense qu’ils vont tout miser sur la jouabilité, car les contrôles tank posent de gros problèmes aux nouveaux joueurs. Comme la mannequin de Jill de RE 3 R qui voulait essayer Resident Evil 3 original mais elle n’arrivait pas à marcher droit…
Les contrôles tank, c’est réservé uniquement aux trentenaires et plus. On capte direct la génération des gens avec les anciens RE.
Je me souviens du temps que j'ai passer a examiner chaque objet pour voir s'il y avais pas un bouton secret au dos etc....
La carte, j'ai pris le temps de tous examiner.
Puis c'est porte casser qui te laisser passer 2 ou 3 frois avant de rendre l'âme, et t'obliger a faire le grand tour et de repasser dans les pièces auquel tu avais pas brûler tous les zombie.....
Les plan fixe, aussi, les saloperie de ruban encreur qui t'oblige a réfléchir quand sauvegarder,
Une dinguerie ce jeux. Mais hélas a partir du 4.....
Bravo pour cette licence, c'est mérité
Mais t ouf d'avoir mille versions du 4...
Sinon oui +- pareil pour moi hormis que j'ai vendu tout ce qui est lié à la Dreamcast plus le 6 qui ne mérite pas sa place dans mon musée très sélectif
sasquatsch c'est mon épisode préféré. Mauvais resident evil, mais un bon jeux d'action.
J'ai redémarrer une partie il y a peu....
Mais malgré les 18 jeux achetés, je ne reste qu'une goutte d'eau dans l'océan des 200M.
Pas mal comme fan base
Sur d'autres licences que j'aime comme Gundam c'est aussi le cas depuis 1979 c'est toujours aussi qualitatif, c'est un truc que les japonais savent vraiment faire.
A l'inverse en occident c'est une cata quand on voit Star Wars et la merde que c'est devenu avec Disney ou meme les licences de JV ou les editeurs comme Ubisoft, EA, Bethesda, Bioware, Obdisian n'arrivent plus à maintenir le niveau sur le temps.
Les RE et Monster Hunter sont les deux poules aux œufs d'or de Capcom... Gare néanmoins à l'indigestion avec toutes ces suites, ces remakes, remakes de remakes de remakes...