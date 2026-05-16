-Deux DLC narratifs pour Resident Evil Requiem cette année, dont un déjà officialisé



-Un Resident Evil Code Veronica Remake prévu pour 2027, qui proposerait une moto comme véhicule d’exploration



-Un remake de Resident Evil 0 attendu pour 2028, avec un système de coopération en ligne



-Ainsi qu’un mystérieux Resident Evil Redlife, le dixième épisode principal de la saga et qui mettrait en avant Claire Redfield

a annoncé que la franchiseavait désormais dépassé les 201 millions d’unités vendues dans le monde depuis son lancement en 1996.La saga continue de s’imposer dans le top des licences japonaises les plus vendues au monde, se rapprochant progressivement des chiffres dede, avec un écart désormais estimé à seulement quelques millions d’exemplaires. Une progression largement portée par les excellentes ventes des récents épisodes développés sous leParmi eux,aurait largement dépassé les attentes deavec plus de 7 millions de ventes en moins de trois mois de commercialisation.Et selon plusieurs insiders réputés fiables,disposerait déjà d’un calendrier bien rempli pour les prochaines années, avec une stratégie qui continuerait d’alterner nouveaux épisodes canoniques et remakes afin de maintenir un rythme de sorties régulier comme :