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Il y a un problème avec le budget des jeux PlayStation ?


Avec le budget de Wolverine, on aurait pu avoir 3 jeux comme Ratchet & Clank Rift Apart.



Spider Man 2 et Spider Man Miles Morales ont coûté respectivement 3 fois et presque 2 fois plus cher que le premier Spider Man, alors qu'ils réutilisent la même map, etc.

Mais où va tout cet argent ?

X - https://x.com/NikTek/status/2099061292191387654
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    posted the 09/14/2026 at 11:27 AM by supasaiyajin
    comments (65)
    brook1 posted the 09/14/2026 at 11:28 AM
    Dans les salaires.
    starship posted the 09/14/2026 at 11:29 AM
    La pub
    51love posted the 09/14/2026 at 11:32 AM
    Comment un jeu qui offre des phases de gameplay à moto même pas digne d'un Crash Bandicoot sur Playstation 1 peut avoir couté 305 millions
    icebergbrulant posted the 09/14/2026 at 11:34 AM
    Et ben, ça gère super bien les budgets

    On comprend mieux tous les choix actuels de Sony

    J’ai peur de demander mais Intergalactic, ça doit faire très mal niveau budget !
    Heureusement que Naughty Dog a fini les cinématiques il y a quelques jours sinon "Chien Méchant" aurait rejoint Kojima
    aerithlazyqueen posted the 09/14/2026 at 11:37 AM
    dans la poche du Ceo de Playstation
    aozora78 posted the 09/14/2026 at 11:38 AM
    300 millions pour des jeux mid comme Wolverine, ou à chier comme Concord... mais qu'est ce qu'ils branlent. Ils vont dans quoi les 300 millions ?

    Clairement pas dans la direction artistique, le character design ou le level design en tous cas...

    Alors certes Ratchet se vend moins mais offre une meilleure image à Playstation, et donne bien plus le smile qu'un Spider-Man 2, Miles Morales ou qu'un Wolverine.

    Franchement les studios Playstation c'est la décadence créative et artistique.

    Intergalactic va devoir tanker beaucoup d'erreurs de Sony et Naughty Dog.
    link571 posted the 09/14/2026 at 11:41 AM
    Je pense déjà qu’une grosse partie du budget part dans les poches de Marvel pour l’exploitation de la licence.
    kakazu posted the 09/14/2026 at 11:42 AM
    On se rend compte du gaspillage, certains doivent toucher des salaires aberrants alors qu'ils sont surement inutiles dans l'entreprise. Un peu comme partout
    gasmok2 posted the 09/14/2026 at 11:45 AM
    Il y a de sacrés incohérences dans ces budgets.
    Comment le budget de Spiderman de 90 millions a été dépassé par le budget de l'add-on Miles Morales qui tulise la même map??
    Et Spiderman 2 qui a triplé le budget?

    81 millions pour un bijou comme Ratchet & Clank et
    300 Millions pour un jeu couloir comme Wolverine?

    A un moment il faudrait que Sony arrête de dépenser des sommes folles dans le marketing...et si j'étais mauvaise langue dans l'arrosage des influenceurs
    gamerdome posted the 09/14/2026 at 11:46 AM
    Pas grave, le full démat et les prix du store vont rembourser tout ça.
    icebergbrulant posted the 09/14/2026 at 11:48 AM
    gamerdome

    Hâte de savoir combien Sony va toucher Day One avec GTA 6, une non-exclu qui ressemble à une exclu
    51love posted the 09/14/2026 at 11:50 AM
    aozora78 300 millions pour visiblement :

    - un jeu lineaire dont l'histoire principale dure 12h
    - techniquement pas ouf par rapport aux standards des AAA current gen
    - Artistiquement pas loin d'etre generique
    - avec un gameplay qui offre aucune profondeur....
    - et une sequence en moto a peine digne d'un jeu PS1

    horrible: https://www.youtube.com/shorts/vwp2r7c6nf0

    ils ont réussi l'exploit de faire pire que ce à quoi je m'attendais avec ce titre au vu des trailers.

    Les breles...

    ou va l'argent, on se demande bien
    sino posted the 09/14/2026 at 11:51 AM
    Les salaires à payer (en incluant aussi les frais de fonctionnement du studio) + la communication du jeu + les licences d'utilisation. Schreier avait parlé à un moment des taux d’intérêt à la hausse qui ont fait gonfler le budget, ça + enfin la concurrence au niveau de l'embauche sur des profils très talentueux et expérimenté. Je suis pas très surpris (sauf pour Miles Morales qui prend un gros excédent pour une extension).
    yanssou posted the 09/14/2026 at 11:52 AM
    WTF ces budgets, y'a rien qui va
    brook1 posted the 09/14/2026 at 11:55 AM
    kakazu Les salaires aux US sont très chers chez Naughty Dog, ça peut monter dans les 350 000 dollars/an pour un vétéran, c'est pour ça qu'ils externalisent de plus en plus. Après j'avais vu une news qui expliquait que Marvel Games prenait une grosse commission sur les jeux.
    aozora78 posted the 09/14/2026 at 11:55 AM
    Déjà quand tu compares le trailer de God of War Laufey et Wolverine, tu vois le gap énorme qu'il y a niveau direction artistique et fluidité des animation en combat et du combat design.

    Insomniac, revenez à des jeux moins réaliste please... et stop Marvel.

    J'espère un gros flop commercial pour Wolverine.
    51love posted the 09/14/2026 at 11:56 AM
    gasmok2 Rachet est un "bon" jeu, mais de là a le qualifier de bijou,l'histoire principale m'a semblé bien courte, je l'avais fait en 3 soirs.. Donc moins de 10h...

    80 millions de budget pour ce jeu c'est déjà du délire, mais Wolverine c'est a un tout autre niveau

    il rentre dans la categorie des accident industriel comme Halo Infinite vu l'investissement ahurissant pour le resultat obtenu
    kakazu posted the 09/14/2026 at 11:58 AM
    brook1 qu'un développeur touche ce salaire aucun souci il apporte une vrai plusvalue au jeu. Je visais ceux qui touchent des gros salaires mais qui servent à rien
    shinz0 posted the 09/14/2026 at 11:58 AM
    gamerdome les joueurs remboursent déjà les annulations de GAAS donc ils ne sont pas à un remboursement prés
    akinen posted the 09/14/2026 at 11:59 AM
    J’aurais bien aimé le retour à des licences avec des mascottes, des design « animé » ou originaux.

    L’ultra realisme me fatigue un peu en dehors de quelques licences
    walterwhite posted the 09/14/2026 at 12:01 PM
    6 millions de ventes pour WOLVERINE afin qu'il soit rentable...ah ben ils sont pas dans la merde
    gasmok2 posted the 09/14/2026 at 12:06 PM
    51love
    J'ai beaucoup aimé ce Ratchet & Clank, qui reste une demes meilleures expérience sur PS5 (honnêtement).
    C'est purement subjectif mais pour moi c'est un petit bijou .

    walterwhite
    Après avec Noël qui arrive, ça reste un jeu Marvel et avec une campagne de pub agressive ils peuvent le faire...même si tout le monde va prendre GTA 6
    marchand2sable posted the 09/14/2026 at 12:07 PM
    Vous êtes sur que c'est officiel les budgets là ? De base c'est confidentiel ce genre d'info.
    azerty posted the 09/14/2026 at 12:07 PM
    Les devs avec aux usa sont payé 3000balles par mois.
    djfab posted the 09/14/2026 at 12:10 PM
    51love : un bijou peut être court ! Exemple : Journey.
    supasaiyajin posted the 09/14/2026 at 12:13 PM
    marchand2sable Évidemment que ce n'est pas officiel. C'est X, donc ça vaut ce que ça vaut
    gaby99 posted the 09/14/2026 at 12:18 PM
    Dans le marketing peut être Wolverine est exposée dans tout les arrêt dus de France et en Europe des métro entier recouvert de Wolverine en Inde un building entier au couleur de Wolverine à San Diego des sentinelle énorme dans qlq ville au état unis en référence au jeu une affiche géante sur le centre commercial de la défense de Wolverine
    riddler posted the 09/14/2026 at 12:19 PM
    gasmok2
    Et pourtant c’est un des plus mauvais ratchet
    51love posted the 09/14/2026 at 12:27 PM
    gasmok2 clairement pas mon meilleur Ratchet préféré de mon côté, aussi parce que sa durée de vie m'a laissé sur ma faim.

    djfab oui bien sûr, c'est pas ce que je voulais dire ici.
    Mais qu'un jeu comme Ratchet ait pu coûter aussi cher..

    Journey ce n'est pas le même budget, ni les mêmes ambitions, ni le meme style de jeu non plus.
    zoske posted the 09/14/2026 at 12:27 PM
    bon ça serait bien d'avoir les sources et aussi si le marketing est compté dedans.
    Enfin, les deux Ghost of on couté 60 millions par jeu et 30 à 40millions de marketing (source Sucker Punch), donc ils savent aussi faire de moindre budget
    stardustx posted the 09/14/2026 at 12:29 PM
    Faut bien payer les consultants de Sweet Baby Inc
    soulfull posted the 09/14/2026 at 12:45 PM
    Je suis hyper choqué donc avec la moitié du budget de Wolverine on aurait pu avoir une suite à Ratchet surtout avec le travail déjà effectué sur Rift appart , on aurait vraiment pu avoir un jeu maitrisé et riche.

    gasmok2 riddler J'ai beaucoup aimé Rift apart mais son gros problème c'est que l'exploration ne sert à rien dans le jeu, pas de zones cachées, pas d'endroits accessibles d'une certaine manière, tout est construit en ligne droite et c'est assez dommage pour un jeu du genre.
    keiku posted the 09/14/2026 at 12:46 PM
    et ils a coté disent que death stranding leur a couté trop cher

    sinon avec le budjet de wolverine on aurait pu avoir 30 jeux du gabarit de clair obscure... et ils sont même pas foutu de nous refaire un legend of dragoon ou un wild arm
    keiku posted the 09/14/2026 at 12:49 PM
    zoske c'est les cout de développement, le cout marketting n'est jamais afficher quand on a le cout du jeux, ils faut compter environs 30% de plus que le cout de création pour le cout marketing...
    walterwhite posted the 09/14/2026 at 12:52 PM
    gasmok2 Dans une semaine plus personne parlera de Wolverine.
    kinectical posted the 09/14/2026 at 12:54 PM
    Ouais le budget de Wolverine ne fait douter encore plus de Insomniac en ce moment
    kambei312 posted the 09/14/2026 at 12:57 PM
    Oui il y a un problème. Mais c'est loin d'être le seul...
    nyseko posted the 09/14/2026 at 12:58 PM
    Il y a eu une augmentation des salaires d'une part et ensuite je pense qu'ils ont augmentés la qualité des assets et autres textures ce qui rajoute du temps donc de l'argent mais ne se voit pas nécessairement à l'écran.

    En tout cas Insomniac, l'enfant chérie, ne semble pourtant pas échapper à la "malédiction" qui touche Sony depuis l'ère PS5.
    newtechnix posted the 09/14/2026 at 01:03 PM
    keiku "et ils a coté disent que death stranding leur a couté trop cher"

    C'est le problème des chiffres faut avoir le budget total (r&d,dev, achat de licence, marketing) et également les ventes totales du jeux.

    On rajoute:
    Death Stranding c'est Kojima qui gardera à l'avenir les droits.
    Pour Wolverine, Sony pourra utiliser contractuellement la licence de façon temporaire.

    C'est pas simple à juger car on se rappellera des leaks et qu'on comprenait que la vocation de ce genre de jeu était de vendre de la console avant tout et donc l'aspect à perte était inclus.
    L'important c'était de montrer la puissance incroyable de la machine pour convaincre les gens d'acheter...ce n'est qu'ensuite que Sony via son parc de parc de console se rattrapera grâce aux taxes sur les jeux des tiers comme Call of Duty qui ets un des meilleurs exemples (et dont le rachat par Microsoft avait mis Sony en état d'alerte absolue).
    cyr posted the 09/14/2026 at 01:06 PM
    walterwhite il vont les faire les doigts dans le nez. Quand je vois que certains veulent absolument essayer pour ce faire un avi.

    Moi perso, j'ai jamais goûter ce qui sort de mon cul pour savoir quel goût sa pouvait avoir.

    Juste avec les trailers etc on a plus qu'une vague idée. Mais bon.


    Sinon oui j'aimerais bien savoir où va tous le pognon que l'état nous vol sur nos fiche de paye ....même eux ils l'ignore ...taxe taxe taxe.

    On est les gueux et les rois et la cours du roi n'arrive pas a boucler les fins de mois.....

    Commencer a regarder ou va chaque centime. Faite une lois que quand une personne a un casier judiciaire, il perd toute les aides sociales etc.


    Avec notre Édouard qui déclare que le travail ne paye pas.....il paye très bien sauf que avec tous ce qui est prélevé..

    10€ de gagner, le salarié en vois peut-être 2€. Et encore il doit payer des impôts dessus, la tva.....
    Y en a marre. .le modèle social français a la broyeuse1
    rogeraf posted the 09/14/2026 at 01:06 PM
    Dans les poches des patrons de studios ... hé oui des millions
    keiku posted the 09/14/2026 at 01:11 PM
    newtechnix on sait que death était rentable avec 170 millions de recette et avec suffisamment de bénéfice pour financer le second épisode...

    donc même sans les chiffres totaux on sait que ca n'a pas couté trop cher...
    gasmok2 posted the 09/14/2026 at 01:13 PM
    riddler 51love
    Ce n'est pas mon Ratchet préféré non plus, mais c'est une des meilleurs expérience sur PS5 (il faut dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup sur cette génération)
    riddler posted the 09/14/2026 at 01:14 PM
    soulfull
    oui c'est tout à fait ça en plus d'avoir sa copine avec aucune différence de compétences et de Gameplay
    jenicris posted the 09/14/2026 at 01:18 PM
    Non c'est un problème a tous les AAA
    simbaverin posted the 09/14/2026 at 01:19 PM
    aozora78 Donc tu veux que le jeu flop. Bravo. C'est pas mieux que le jeu marche suffisamment pour que le studio développe une suite qui suppriment les défauts du premiers opus ?
    Oui le réalisme c'est le mal aussi.
    simbaverin posted the 09/14/2026 at 01:20 PM
    C'est officiel les coûts de productions ? Et c'est avec le marketing aussi ?zoske Donc le coût de production de GoY a couté environ 100 millions de dollars avec le marketing ?
    jenicris posted the 09/14/2026 at 01:21 PM
    C'est un problème lié a tous les studios Californiens. L'essentiel venant des salaires. Schreier l'a parfaitement expliqué dans une vidéo.
    simbaverin posted the 09/14/2026 at 01:23 PM
    jenicris C'est vrai que les salaires des studios américains sont environ 2-3 fois plus élevés que celui du Japon par exemple ?
    51love posted the 09/14/2026 at 01:26 PM
    jenicris oui les salaires sont devenus délirants la bas.

    Après même si tous les AAA coûtent ajd des montants comparables à ce que l'on voit ici, heureusement, la plupart des Studios feraient et font quand même un bien meilleur usage de 300 millions... que ce Wolverine....
    potion2swag posted the 09/14/2026 at 01:28 PM
    Ca fait hyper longtemps qu'il est en prod' je pense. Ca pue la prod' livrée sans amour.
    jenicris posted the 09/14/2026 at 01:30 PM
    simbaverin même plus.

    51love après pour Wolverine y a clairement des mauvais choix, on est d'accord
    simbaverin posted the 09/14/2026 at 01:34 PM
    jenicris Ah ouais punaise .....
    cyr posted the 09/14/2026 at 01:42 PM
    Ne pas oublier que la licence wolverine pas a sony. Donc il paye des royalties pour utilisation de la licence.

    Disney doit peut-être demander chère.
    cyr posted the 09/14/2026 at 01:43 PM
    Ne pas oublier que la licence wolverine n'appartient pas a sony. Donc il paye des royalties pour l' utilisation de la licence.

    Disney doit peut-être demander chère.
    magneto860 posted the 09/14/2026 at 01:44 PM
    Bien sûr qu’il y a un souci avec les budgets, et ça se ressent sur les prix et sur la rentabilité.

    Si ces jeux avaient été vendues à 60 balles et pas à 80 balles, ils en auraient vendu beaucoup plus.
    Et si les budgets avaient été moins élevés, ça n’aurait pas été l’éternel résultat "inférieur aux attentes" de Sony.

    Je ne peux pas dire que je préfère un Miles Morales à un Ratchet et Clank (court mais cosy, familial, fun...), et pourtant le premier a coûté plus de deux fois le second (parce que y a pas le budget marketing dans ces budgets là, si ?)
    apollokami posted the 09/14/2026 at 01:50 PM
    Le marketing n'est pas inclus dans cette somme il me semble non?
    gasmok2 posted the 09/14/2026 at 02:49 PM
    Pour résumé, il faut vraiment que l'industrie comprenne qu'il faut miser sur les AA et non plus sur les AAA pour rester rentable et aussi pour pouvoir se permettre de prendre des risques, avoir plus de liberté créatrice, remettre un peu de fraîcheur dans les jeux sans avoir une épée de Damoclès si le jeu ne performe pas comme prévu.

    On es à un moment ou les AA sont excellents et n'ont presque rien à envier à des titres aux budgets bien plus imposants.
    51love posted the 09/14/2026 at 03:30 PM
    gasmok2 bah disons qu'avec 300 millions, si tu fais un jeu solo linéaire, faudrait qu'on voit qu'il y ait eu de l'excellent boulot.

    Comme sur TLoU P2, qu'on aime ou moins la proposition, le taff effectué sur ce titre est colossal.

    Si on te met 300 millions sur la table pr produire un jeu moyen qui paraît dev avec 10 fois moins c'est problématique.

    Et ça s'applique a tous les niveaux de budget au final, même sur les AA.

    Ces studios Californien avec 30 millions ils te font peut être un GoW Sons of Sparta en 2026

    Là où d'autres te font déjà d'excellents jeu comme Returnal.... Pour moins...

    Ya vraiment des choses a revoir niveau salaire, hiérarchie, l'organisation doit être devenue une pompe à fric qui produit pas assez.

    Sony doit l'avoir mauvaise de mettre autant dans un jeu pour un tel résultat. Insomniac a aussi ses torts..
    simbaverin posted the 09/14/2026 at 04:21 PM
    gasmok2 Comme Ghost of Yotei quoi. D'ailleurs tu as acheté le jeu ? Tu as aimé la proposition ? L'ambition du titre etc....

    gamerdome C'est vrai ce que tu dis. Et je suis un pro physique. L'ancien Playstation aurai pensé comme tu dis mais maintenant je suis pas sur que cela leurs suffisent.
    Par exemple, presque tout le monde espèrent que Wolwerine soit un flop. Moi le contraire, je veux que cela soit un bon succès pour que le studio ait la chance de faire une suite beaucoup plus quali que le premier. Mais est ce que Playstation va dire oui. L'ancien Playstation avait de plus grande chance que le PlayStation actuel.
    naoshige11 posted the 09/14/2026 at 04:24 PM
    link571 à l'époque du leak d'Insomniac, ça parlait d'une garantie minimal versée par Sony à Marvel de 9 Millions de Dollars avec en plus des royalties par palier, entre 9 et 18% pour les jeux physique et entre 19 et 26% pour le numérique. Ce qui fait qu'en gros sur le ventes du 1er Spiderman, Sony aurait versé 107 Millions de Dollars à Marvel. Probablement que dans le budget initial c'est quelque chose qui est prix en compte.

    Puis plusieurs personnes l'ont déjà dit, les salaires multiplier par le nombre d'employer + les années de dev ça peut monter vite très haut.

    C'est bien pour ça que le AAA depuis plusieurs années, pour atteindre le seuil de rentabilité et déclencher le feu vert pour une suite, les ventes doivent être colossales. Ont se rend pas compte.
    shambala93 posted the 09/14/2026 at 05:47 PM
    120 k de salaire en moyenne pour Insomniac game… 500 développeurs.
    Fin de l’histoire !
    gasmok2 posted the 09/15/2026 at 07:02 AM
    simbaverin
    Ghost of Yotei? Oui je l'ai acheté en boite et terminé, j'ai plutôt bien aimé mais j'ai préféré Tsushima pour l'écriture du personnage principal que je n'ai pas trouvé très profond dans Yotei.
    gasmok2 posted the 09/15/2026 at 07:04 AM
    51love
    Pour le coup je suis d'accord avec toi, même si je n'ai pas aimé TLOU part 2, je reconnais me travail de titan que les Dogs ont investit dans le projet.
    Qu'on aime ou pas le titre, ils ont mis tout le monde d'accord techniquement sur le titre et ça se voit à l'écran.
    51love posted the 09/15/2026 at 04:09 PM
    shambala93 120k? Par mois ?

    Parce que c'est bcp plus que ça les salaires la bas pour avoir quelques collègues qui y demandé à être transféré.

    Ca tourne vite entre 300 et 400k j'ai l'impression, primes et actions comprises.

    gasmok2
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