Avec le budget de Wolverine, on aurait pu avoir 3 jeux comme Ratchet & Clank Rift Apart.
Spider Man 2 et Spider Man Miles Morales ont coûté respectivement 3 fois et presque 2 fois plus cher que le premier Spider Man, alors qu'ils réutilisent la même map, etc.
Mais où va tout cet argent ?
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posted the 09/14/2026 at 11:27 AM by supasaiyajin
On comprend mieux tous les choix actuels de Sony
J’ai peur de demander mais Intergalactic, ça doit faire très mal niveau budget !
Heureusement que Naughty Dog a fini les cinématiques il y a quelques jours sinon "Chien Méchant" aurait rejoint Kojima
Clairement pas dans la direction artistique, le character design ou le level design en tous cas...
Alors certes Ratchet se vend moins mais offre une meilleure image à Playstation, et donne bien plus le smile qu'un Spider-Man 2, Miles Morales ou qu'un Wolverine.
Franchement les studios Playstation c'est la décadence créative et artistique.
Intergalactic va devoir tanker beaucoup d'erreurs de Sony et Naughty Dog.
Comment le budget de Spiderman de 90 millions a été dépassé par le budget de l'add-on Miles Morales qui tulise la même map??
Et Spiderman 2 qui a triplé le budget?
81 millions pour un bijou comme Ratchet & Clank et
300 Millions pour un jeu couloir comme Wolverine?
A un moment il faudrait que Sony arrête de dépenser des sommes folles dans le marketing...et si j'étais mauvaise langue dans l'arrosage des influenceurs
Hâte de savoir combien Sony va toucher Day One avec GTA 6, une non-exclu qui ressemble à une exclu
- un jeu lineaire dont l'histoire principale dure 12h
- techniquement pas ouf par rapport aux standards des AAA current gen
- Artistiquement pas loin d'etre generique
- avec un gameplay qui offre aucune profondeur....
- et une sequence en moto a peine digne d'un jeu PS1
horrible: https://www.youtube.com/shorts/vwp2r7c6nf0
ils ont réussi l'exploit de faire pire que ce à quoi je m'attendais avec ce titre au vu des trailers.
Les breles...
ou va l'argent, on se demande bien
Insomniac, revenez à des jeux moins réaliste please... et stop Marvel.
J'espère un gros flop commercial pour Wolverine.
80 millions de budget pour ce jeu c'est déjà du délire, mais Wolverine c'est a un tout autre niveau
il rentre dans la categorie des accident industriel comme Halo Infinite vu l'investissement ahurissant pour le resultat obtenu
L’ultra realisme me fatigue un peu en dehors de quelques licences
J'ai beaucoup aimé ce Ratchet & Clank, qui reste une demes meilleures expérience sur PS5 (honnêtement).
C'est purement subjectif mais pour moi c'est un petit bijou .
walterwhite
Après avec Noël qui arrive, ça reste un jeu Marvel et avec une campagne de pub agressive ils peuvent le faire...même si tout le monde va prendre GTA 6
Et pourtant c’est un des plus mauvais ratchet
djfab oui bien sûr, c'est pas ce que je voulais dire ici.
Mais qu'un jeu comme Ratchet ait pu coûter aussi cher..
Journey ce n'est pas le même budget, ni les mêmes ambitions, ni le meme style de jeu non plus.
Enfin, les deux Ghost of on couté 60 millions par jeu et 30 à 40millions de marketing (source Sucker Punch), donc ils savent aussi faire de moindre budget
gasmok2 riddler J'ai beaucoup aimé Rift apart mais son gros problème c'est que l'exploration ne sert à rien dans le jeu, pas de zones cachées, pas d'endroits accessibles d'une certaine manière, tout est construit en ligne droite et c'est assez dommage pour un jeu du genre.
sinon avec le budjet de wolverine on aurait pu avoir 30 jeux du gabarit de clair obscure... et ils sont même pas foutu de nous refaire un legend of dragoon ou un wild arm
En tout cas Insomniac, l'enfant chérie, ne semble pourtant pas échapper à la "malédiction" qui touche Sony depuis l'ère PS5.
C'est le problème des chiffres faut avoir le budget total (r&d,dev, achat de licence, marketing) et également les ventes totales du jeux.
On rajoute:
Death Stranding c'est Kojima qui gardera à l'avenir les droits.
Pour Wolverine, Sony pourra utiliser contractuellement la licence de façon temporaire.
C'est pas simple à juger car on se rappellera des leaks et qu'on comprenait que la vocation de ce genre de jeu était de vendre de la console avant tout et donc l'aspect à perte était inclus.
L'important c'était de montrer la puissance incroyable de la machine pour convaincre les gens d'acheter...ce n'est qu'ensuite que Sony via son parc de parc de console se rattrapera grâce aux taxes sur les jeux des tiers comme Call of Duty qui ets un des meilleurs exemples (et dont le rachat par Microsoft avait mis Sony en état d'alerte absolue).
Moi perso, j'ai jamais goûter ce qui sort de mon cul pour savoir quel goût sa pouvait avoir.
Juste avec les trailers etc on a plus qu'une vague idée. Mais bon.
Sinon oui j'aimerais bien savoir où va tous le pognon que l'état nous vol sur nos fiche de paye ....même eux ils l'ignore ...taxe taxe taxe.
On est les gueux et les rois et la cours du roi n'arrive pas a boucler les fins de mois.....
Commencer a regarder ou va chaque centime. Faite une lois que quand une personne a un casier judiciaire, il perd toute les aides sociales etc.
Avec notre Édouard qui déclare que le travail ne paye pas.....il paye très bien sauf que avec tous ce qui est prélevé..
10€ de gagner, le salarié en vois peut-être 2€. Et encore il doit payer des impôts dessus, la tva.....
Y en a marre. .le modèle social français a la broyeuse1
donc même sans les chiffres totaux on sait que ca n'a pas couté trop cher...
Ce n'est pas mon Ratchet préféré non plus, mais c'est une des meilleurs expérience sur PS5 (il faut dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup sur cette génération)
oui c'est tout à fait ça en plus d'avoir sa copine avec aucune différence de compétences et de Gameplay
Oui le réalisme c'est le mal aussi.
Après même si tous les AAA coûtent ajd des montants comparables à ce que l'on voit ici, heureusement, la plupart des Studios feraient et font quand même un bien meilleur usage de 300 millions... que ce Wolverine....
51love après pour Wolverine y a clairement des mauvais choix, on est d'accord
Disney doit peut-être demander chère.
Disney doit peut-être demander chère.
Si ces jeux avaient été vendues à 60 balles et pas à 80 balles, ils en auraient vendu beaucoup plus.
Et si les budgets avaient été moins élevés, ça n’aurait pas été l’éternel résultat "inférieur aux attentes" de Sony.
Je ne peux pas dire que je préfère un Miles Morales à un Ratchet et Clank (court mais cosy, familial, fun...), et pourtant le premier a coûté plus de deux fois le second (parce que y a pas le budget marketing dans ces budgets là, si ?)
On es à un moment ou les AA sont excellents et n'ont presque rien à envier à des titres aux budgets bien plus imposants.
Comme sur TLoU P2, qu'on aime ou moins la proposition, le taff effectué sur ce titre est colossal.
Si on te met 300 millions sur la table pr produire un jeu moyen qui paraît dev avec 10 fois moins c'est problématique.
Et ça s'applique a tous les niveaux de budget au final, même sur les AA.
Ces studios Californien avec 30 millions ils te font peut être un GoW Sons of Sparta en 2026
Là où d'autres te font déjà d'excellents jeu comme Returnal.... Pour moins...
Ya vraiment des choses a revoir niveau salaire, hiérarchie, l'organisation doit être devenue une pompe à fric qui produit pas assez.
Sony doit l'avoir mauvaise de mettre autant dans un jeu pour un tel résultat. Insomniac a aussi ses torts..
gamerdome C'est vrai ce que tu dis. Et je suis un pro physique. L'ancien Playstation aurai pensé comme tu dis mais maintenant je suis pas sur que cela leurs suffisent.
Par exemple, presque tout le monde espèrent que Wolwerine soit un flop. Moi le contraire, je veux que cela soit un bon succès pour que le studio ait la chance de faire une suite beaucoup plus quali que le premier. Mais est ce que Playstation va dire oui. L'ancien Playstation avait de plus grande chance que le PlayStation actuel.
Puis plusieurs personnes l'ont déjà dit, les salaires multiplier par le nombre d'employer + les années de dev ça peut monter vite très haut.
C'est bien pour ça que le AAA depuis plusieurs années, pour atteindre le seuil de rentabilité et déclencher le feu vert pour une suite, les ventes doivent être colossales. Ont se rend pas compte.
Fin de l’histoire !
Ghost of Yotei? Oui je l'ai acheté en boite et terminé, j'ai plutôt bien aimé mais j'ai préféré Tsushima pour l'écriture du personnage principal que je n'ai pas trouvé très profond dans Yotei.
Pour le coup je suis d'accord avec toi, même si je n'ai pas aimé TLOU part 2, je reconnais me travail de titan que les Dogs ont investit dans le projet.
Qu'on aime ou pas le titre, ils ont mis tout le monde d'accord techniquement sur le titre et ça se voit à l'écran.
Parce que c'est bcp plus que ça les salaires la bas pour avoir quelques collègues qui y demandé à être transféré.
Ca tourne vite entre 300 et 400k j'ai l'impression, primes et actions comprises.
gasmok2