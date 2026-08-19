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Welcome to Derry : la Saison 2 enfin officialisée
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Nouveau bond 30 ans en arrière donc (comme prévu).
Abordera forcément le Bradley Gang et total changement d'ambiance avec l’Amérique de la Grande Dépression, où la totalité de Derry est décrite comme "un Cimetière" fait de chômage, de crasse et d'orphelins.

Si tout va bien, la série aura ensuite droit à une troisième et dernière Saison en 1908, année déjà entrevue dans la Saison 1 avec le flashback de Bob, et celle de la fameuse chasse aux œufs de pâques.


Maintenant au-delà de ça, je suis curieux de voir le nouveau fil rouge amorcée à la fin de la Saison 1 (no spoil, même en com svp ).
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    shinz0, alucardhellsing, fuji
    posted the 08/19/2026 at 09:16 AM by shanks
    comments (9)
    sickjackz posted the 08/19/2026 at 09:20 AM
    La saison 1 c’était quand même sacrement de la merde...
    shinz0 posted the 08/19/2026 at 09:20 AM
    Sachant que la série va en arrière le fil rouge aura-t-il des enjeux et de l'intérêt ?
    madmovies posted the 08/19/2026 at 09:33 AM
    sickjackz : Pas faux, j’ai un peu dû me forcer pour terminer la saison…
    alucardhellsing posted the 08/19/2026 at 09:35 AM
    Le gang kelly

    J'ai surkiffé la saison 1

    j'ai hate !!!!

    TOUS A COUVERT LES MIOCHES !!!!!
    pharrell posted the 08/19/2026 at 09:47 AM
    Pas si mal la saison 1. C’est surtout la saison 3 qu’on attend avec la genèse de gripsou.

    Pour moi les 3 saisons étaient déjà plus ou moins officielles.

    Ça sortira pas avant fin 2027 probablement… vu le rythme de production des séries de nos jours…
    shanks posted the 08/19/2026 at 09:52 AM
    shinz0
    Toi t'as pas vu la fin de la Saison 1 pour dire ça
    shinz0 posted the 08/19/2026 at 09:56 AM
    shanks si j'ai vu la fin, ça pourrait remettre en question ce qui se passe dans les films, curieux de voir ça
    bookker posted the 08/19/2026 at 10:20 AM
    sickjackz De la merde cest un peu dur , la serie est quand meme cool avec pleins de passage sympa et un ça bien foutu sur la fin. Apres chacun ces goûts hein
    walterwhite posted the 08/19/2026 at 11:35 AM
    Bien.

    J’espère que des efforts seront fait pour les CGI car c’était pas ouf.
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