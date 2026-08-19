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Nouveau bond 30 ans en arrière donc (comme prévu).Abordera forcément le Bradley Gang et total changement d'ambiance avec l’Amérique de la Grande Dépression, où la totalité de Derry est décrite comme "un Cimetière" fait de chômage, de crasse et d'orphelins.Si tout va bien, la série aura ensuite droit à une troisième et dernière Saison en 1908, année déjà entrevue dans la Saison 1 avec le flashback de Bob, et celle de la fameuse chasse aux œufs de pâques.Maintenant au-delà de ça, je suis curieux de voir le nouveau fil rouge amorcée à la fin de la Saison 1 (no spoil, même en com svp).