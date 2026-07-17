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Castlevania : Belmont's Curse
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PC
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Konami
developer :
Motion Twin
genre :
action
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Castlevania Belmont's Curse : Previews Video FR
Quelques previews video FR du prochain Castlevania
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ootaniisensei
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edgar
posted the 07/17/2026 at 06:38 PM by
guiguif
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12
)
ootaniisensei
posted
the 07/17/2026 at 06:39 PM
Plus j'en vois plus je suis hype par le jeu
malroth
posted
the 07/17/2026 at 06:48 PM
Oue, au debut la DA m'avait un peu choqué au premier coup d'oeil
Mais en vrai, plus je vois le jeu tourner avec des videos de gameplay et plus je kiffe
Day one biensur.
legato
posted
the 07/17/2026 at 06:49 PM
GG au français d'avoir ramené la série en 2026 , je ne suis pas super fan de la DA mais le gameplay semble solide.
balf
posted
the 07/17/2026 at 06:50 PM
Est-ce le grand retour de Konami ?
edgar
posted
the 07/17/2026 at 06:56 PM
J’ai juste regardé quelques minutes de la première vidéo de JVM et apparemment ça sent très bon.
Je suis vraiment content de ce retour car la première annonce ne m’avait pas du tout rassuré sur la qualité du jeu, je trouvais ça beaucoup trop flashy et coloré pour un Castlevania.
sosky
posted
the 07/17/2026 at 07:24 PM
Miam entre Castlevania, FF Résonance et Dragon’s Dogma 2, la Switch 2 va bien tourner en mode nomade
jackfrost
posted
the 07/17/2026 at 08:20 PM
Impeccable et à 29.00€
wickette
posted
the 07/17/2026 at 08:27 PM
J'attends d'en savoir plus sur la version Switch 2: màj gratuite, release séparée payante
Peux pas acheter sans savoir, mais très hâte en tout cas
jeanouillz
posted
the 07/17/2026 at 09:42 PM
On aura trop de choses a faire en cette fin d'année...
Et Bloodstained 2 aussi qui ne s'est pas montré depuis
mercure7
posted
the 07/17/2026 at 10:27 PM
Ca sera day one (Castlevania oblige), mais visuellement, y a un truc qui me gêne sans trop arriver à mettre le doigt dessus.
Un mix entre le perso bien trop petit (en terme d'échelle) pour un jeu Castlevania, les biomes un peu "mono-couleur" (prédominance d'orange, puis de rouge, etc), les impacts de coups assez chelou etc
J'adore Dead Cells et la franchise Castlevania, donc je vais faire confiance à l'équipe, mais c'est pas la hype de folie, faut le dire.
k13a
posted
the 07/17/2026 at 11:42 PM
Le jeu sera peut être très bon mais visuellement je le trouve vraiment moche.
greggy
posted
the 07/18/2026 at 07:50 AM
La DA j'ai vraiment du mal, comme pour Shinobi
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Mais en vrai, plus je vois le jeu tourner avec des videos de gameplay et plus je kiffe
Day one biensur.
Je suis vraiment content de ce retour car la première annonce ne m’avait pas du tout rassuré sur la qualité du jeu, je trouvais ça beaucoup trop flashy et coloré pour un Castlevania.
Peux pas acheter sans savoir, mais très hâte en tout cas
Et Bloodstained 2 aussi qui ne s'est pas montré depuis
Un mix entre le perso bien trop petit (en terme d'échelle) pour un jeu Castlevania, les biomes un peu "mono-couleur" (prédominance d'orange, puis de rouge, etc), les impacts de coups assez chelou etc
J'adore Dead Cells et la franchise Castlevania, donc je vais faire confiance à l'équipe, mais c'est pas la hype de folie, faut le dire.