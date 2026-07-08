Jusqu'à 136 licenciements chez id Software : plus de 73 % du studio seraient concernésauprès de la Texas Workforce Commission confirment l'ampleur des licenciements chez ZeniMax Media, filiale de Xbox.Au total, 158 postes sont supprimés au Texas.Les 22 licenciements restants touchent Bethesda Game Studios Austin.Par ailleurs, les dernières informations répérés sur Resetera indiquent qu'id Software comptait environ 185 employés avant cette vague de suppressions de postes. Si ce chiffre est exact, cela signifie que 136 employés sur 185 ont été licenciés, soit environ 73,5 % des effectifs du studio.