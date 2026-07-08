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Doom : The Dark Ages
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name : Doom : The Dark Ages
platform : PC
editor : Bethesda Softworks
developer : ID Software
genre : FPS
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beppop
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[Update] ID Software (DOOM) licencie la majorité de ses effectifs



Jusqu'à 136 licenciements chez id Software : plus de 73 % du studio seraient concernés

De nouveaux documents officiels déposés auprès de la Texas Workforce Commission confirment l'ampleur des licenciements chez ZeniMax Media, filiale de Xbox.

Au total, 158 postes sont supprimés au Texas. Parmi eux, 136 concernent id Software, le studio derrière DOOM. Ce chiffre comprend 96 employés du bureau de Richardson (Texas) ainsi que 40 salariés en télétravail rattachés à ce site.

Les 22 licenciements restants touchent Bethesda Game Studios Austin.

Par ailleurs, les dernières informations répérés sur Resetera indiquent qu'id Software comptait environ 185 employés avant cette vague de suppressions de postes. Si ce chiffre est exact, cela signifie que 136 employés sur 185 ont été licenciés, soit environ 73,5 % des effectifs du studio.
https://www.resetera.com/threads/game-developer-texas-warn-notice-136-employees-have-been-laid-off-at-id-software-further-22-at-bgs-austin.1572145/
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    posted the 07/08/2026 at 05:08 PM by beppop
    comments (36)
    riddler posted the 07/08/2026 at 05:10 PM
    Debile
    beppop posted the 07/08/2026 at 05:11 PM
    Histoire de dire "on a fermé aucun studio"
    zekk posted the 07/08/2026 at 05:16 PM
    romgamer6859 posted the 07/08/2026 at 05:19 PM
    Comment tu veux qu'ils développent un jeu maintenant, ils feront du support
    e3ologue posted the 07/08/2026 at 05:21 PM
    Bon est d'accord, ils viennent de tuer un studio mythique du média
    coconutsu posted the 07/08/2026 at 05:24 PM
    Super étrange quand même ce qu'ils font avec Id Software...
    jenicris posted the 07/08/2026 at 05:24 PM
    Il reste quasi plus rien du Zenimax d'avant rachat...
    fdestroyer posted the 07/08/2026 at 05:26 PM
    Et RARE? il reste quelque personne dedans? Ou bien ils l'ont tué aussi à petit feu?
    altendorf posted the 07/08/2026 at 05:30 PM
    Que Microsoft fusionne ce qu'il reste d'id Software avec MachineGames
    gamjys posted the 07/08/2026 at 05:30 PM
    Mais le dernier Doom a bidé ?
    bennj posted the 07/08/2026 at 05:39 PM
    beppop je pense qu'aucun chiffre n'est bon. Le site Aftermath qui indiquait le chiffre total de 185 employés en tout (d'ou sort-il ce chiffre personne ne sait), indique dans un nouvel article posté hier qu'il y a 90 personnes de chez iD (qui sont syndiqués) qui sont virés et en tout ca serait la moitié du studio :

    "current employees tell Aftermath that id Software is losing 90 members of its union bargaining unit plus several additional people in management, totaling out to “about half the studio.”"

    Source : https://aftermath.site/microsoft-xbox-layoffs-blizzard-id-software-unions/

    Par contre sur un document officiel posté sur bluesky on voit bien le total de 158 posts supprimés : https://bsky.app/profile/kerrblimey.bsky.social/post/3mq5ho5w7kc23

    MAIS ce sont les posts au Texas uniquement et pas ceux de iD Software Francfort. Donc à voir si quand ils parlent de la moitié du studio ils comptent aussi la partie des gens qui sont à iD Software Allemagne...

    C'est une belle merde en tout cas Dire que je suis en train de faire le DLC de Doom qui est sorti hier bordel, ca rend le jeu amère
    walterwhite posted the 07/08/2026 at 05:39 PM
    La médiocrité ne mène qu’à la médiocrité.
    beppop posted the 07/08/2026 at 05:47 PM
    bennj tout est expliqué

    Le site officie du CWA qui confirme les 185 personnes après la sortie de The Dark Ages:

    https://cwa-union.org/news/releases/video-game-developers-texas-vote-form-latest-wall-wall-union-cwa

    In an announcement, members of Local 6215 of the Communication Workers of America (CWA) declared that 165 of the studio's 185 employees had signed union cards affirming their desire for a union via an online portal. Microsoft has recognized the union under a neutrality agreement signed by the CWA with id Software parent company Zenimax

    https://www.mobygames.com/game/241974/doom-the-dark-ages/credits/windows/?autoplatform=true

    Ensuite dans les crédits de Doom The Dark Ages (sortie en mai 2025), il y a environs 250 personnes crédités chez ID software. Donc t'imagines bien que depuis la sortie du jeu il y a eu des départs ( ce qui est normal dans l'industrie).

    Si il y a une antenne à Francfort ça doit être l'équipe support du moteur avec quelques ingénieur qui gère le moteur. Mais "le QG" c'est bien au texas où se passe la partie développement de leur jeu.
    drockspace posted the 07/08/2026 at 05:50 PM
    le dernier Doom est un énorme flop
    oreillesal posted the 07/08/2026 at 05:55 PM
    Et c'est ainsi que se clos le chapitre des studios Modern·e·s
    L'issue était inévitable, de l'aveux même du saint patron Larry Fink.
    Cruel
    51love posted the 07/08/2026 at 05:57 PM
    Je pensais pas qu'il avait flop à ce point. On a pas eu des chiffres, ou même rien que des estimations de vente pour Doom?


    Quelle tristesse, un tel studio, surtout que leurs sont quand même souvent très bon, les Doom notamment...

    Je suis deg... Comme pour BluePoint...

    Ça achete des studios talentueux, l'intégration ou les bénéfices sont pas à la hauteur, ça dégage direct, sans aucun remords...


    Les rachats de studio, c'est un cancer de l'industrie...
    neptonic posted the 07/08/2026 at 06:06 PM
    gamjys oui il me semble qu'il a bidé, c'est l'épisode de la trilogie qui a le moins bien marché. On pourrait dire merci Gamepass, mais même sur PS5 je crois c'était pas ouf les ventes
    bennj posted the 07/08/2026 at 06:10 PM
    jenicris qu'est-ce qui te permet de dire ca ? Visiblement ils sont viré 20% des effectifs d'Obsidian : https://kotaku.com/avowed-the-outer-worlds-pentiment-studio-obsidian-xbox-layoffs-2000713032

    Et pour Bethesda ca serait 22 personnes : https://www.gamesindustry.biz/xbox-layoffs-july-2026

    beppop et comme indiqué sur bluesky aussi 165 personnes se sont syndiqués et une autre partie non. Donc honnêtement on a aucune idée du chiffre total d'employés.

    Tu dis : "declared that 165 of the studio's 185 employees"

    ok je viens de regarder dans ton lien et il est juste indiqué que 165 employés se sont syndiqués, ca ne parle pas de 185, je me suis planté de lien ou ?

    Perso je vais attendre l'enquête de Jason Schreier ca sera plus sage.

    Mais c'est un putain de gâchis tellement le studio était talentueux

    drockspace t'as des chiffres à partager alors qu'on en a aucun officiel ? Les seuls qu'on a ce sont le nombre de joueurs au lancement (3 millions).

    51love voir au dessus pour les chiffres.
    tripy73 posted the 07/08/2026 at 06:11 PM
    Tous à vomir ces gros acteurs de l'industrie...
    beppop posted the 07/08/2026 at 06:21 PM
    bennj je suis plus sur mon PC, mais là c'est une question de logique.

    Dans les crédits du dernier Doom tu as au total 238 personnes rattachés à ID software qui sont remerciées pendant les 5 ans de développement. Donc même si tu n'es pas exactement à 185 personnes jamais de la vie ça dépasse 200 personnes aujourd'hui ils viennent tout juste de sortir un jeu (dans l'industrie c'est la ou tu as les plus gros départ vu que tu n'as plus de projet en full production)
    bennj posted the 07/08/2026 at 06:22 PM
    neptonic ca dépend ce qu'on appelle par bider. Tu peux pas demander aux gens d'acheter un jeu alors qu'ils payent pour le gamepass pour justement y jouer. Tout ce qu'on a c'est que c'était le plus gros lancement de idtech sur le nombre de joueurs, mais forcément vu qu'il y avait aussi les personnes qui l'ont juste lancé sur gamepass et basta.

    Je viens de regarder et sur le gamepass t'as 18% des gens qui l'ont terminé, et 37% sur Steam (forcément tu payes plein pot ton jeu tu le termines plus "facilement"). Sur playstation j'arrive pas à savoir
    beppop posted the 07/08/2026 at 06:24 PM
    C'est documenté, les studios atteignent leur taille critique dans les derniers mois du développement juste avant le lancement. Une fois le jeu sortie ils n'ont plus besoin de garder tout le monde ni les intérimaires surtout pour un studio comme ID qui ne travaille que sur 1 projet à la fois
    keiku posted the 07/08/2026 at 06:26 PM
    bennj Et pour Bethesda ca serait 22 personnes

    n'oublie pas non plus qu'une partie de bethesda a déja été licencié en 2024 et en 2025, le licenciement chez microsoft ca ne data pas de cette année, n'oublie pas qu'en 2025 microsoft a déja licencié 9000 personnes dont une partie déja dans ses studios acquis
    beppop posted the 07/08/2026 at 06:30 PM
    keiku D'ailleurs la vague n'est pas fini, sur les 3200 licenciement annoncé chez Xbox (dont Zenimax et Acti), 1600 ont pris effet lundi. Les 1600 restant Asha a dit que ça va se poursuivre sur les 12 prochains mois. Donc l'ampleur des dégâts ne sera pas connu avant la fin d'année/début d'année prochaine.
    obi69 posted the 07/08/2026 at 06:37 PM
    A noter que TOUTE l'équipe technique en charge du développement du moteur maison l'ID Software, ainsi que des outils, a été virée.
    newtechnix posted the 07/08/2026 at 06:47 PM
    "Jusqu'à 136 licenciements chez id Software : plus de 73 % du studio seraient concernés"



    et c'est très loin d'être terminé...les yeux seront fixés sur InXile avec la sortie de Clockwork Revolution, cela peut aller très vite en cas de bide du jeu pour ce studio

    Et aussi sur Gears of War e-day.

    rumeur comme quoi Halo Studios pourrait passer chez Activision
    keiku posted the 07/08/2026 at 06:48 PM
    beppop oui et ca peut encore continué l'année prochaine et peut être même plus tard, le grand reset ca veut bien dire ce que ca veut dire, tout a 0
    lautrek posted the 07/08/2026 at 06:53 PM
    Je me souviens que le dernier avait juste une clé sur le cd, il fallait télécharger l'intégralité du jeu sur le PSN.

    Il s'était fait dégommer auprès des joueurs pour ça.
    wickette posted the 07/08/2026 at 06:58 PM
    Un studio brillant avec un engine excellent et des connaissances techniques parmis les meilleures au monde dans le JV...

    J'imagine qu'ils vont tout miser sur le UE5, slipspace puis le id tech engine, c'est fini.


    Slipspace c'est plutôt décevant, mais le id tech est excellent, quel dommage...

    Ok un Doom s'est mal vendu mais pour 6-10H de jeu on a eu un day one gamepass vendu 70E (prix xbox pas id)...ils voulaient quoi xbox ?
    kirk posted the 07/08/2026 at 07:15 PM
    Si il y a bien un studio qui ne méritait pas ça c'est bien lui. Tout ça à cause des choix à la cons de M$.
    adelfhitlor posted the 07/08/2026 at 08:05 PM
    lautrek Yep, c'est pour ça que j'ai skip cet opus perso.
    gamjys posted the 07/08/2026 at 08:13 PM
    neptonic c'est chaud, j'ai cru qu'il avait fonctionné. Décidément tous ce que touche Microsoft se transforme en catastrophe.
    drockspace posted the 07/08/2026 at 08:39 PM
    Bennj tu t'en doutes bien vu la fermeture du studio, c'était un des premiers à se lancer avec des jeux à 80 boules. il s'était pris un sacré bad buzz au lancement sur Steam
    shambala93 posted the 07/08/2026 at 08:59 PM
    tripy73
    Si ton produit ne se vend pas, tu fais quoi ? Tu utilises l’argent magique de l’Etat français pour payer les employés ou tu licencies ?
    tripy73 posted the 07/08/2026 at 09:47 PM
    shambala93 : quand tu t'appelles MS et que tu es l'une des plus grosse multinationales du monde évalué à plus de 3000 milliards de dollars, tu donnes une seconde chance à ton équipe de développement qui a enchaîné les masterpieces avant cette erreur de parcours...
    jenicris posted the 07/09/2026 at 01:56 PM
    bennj Obsidian aucun rapport. Mais c'est un 1/4 des effectifs
    Et quand je parle de Bethesda je parle de tous les studios de Zenimax si tu préfères
    Je peux faire un récapitulatif si tu veux c'est pas un soucis et tu verras la dif
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