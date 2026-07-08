Jusqu'à 136 licenciements chez id Software : plus de 73 % du studio seraient concernés
De nouveaux documents officiels déposés
auprès de la Texas Workforce Commission confirment l'ampleur des licenciements chez ZeniMax Media, filiale de Xbox.
Au total, 158 postes sont supprimés au Texas. Parmi eux, 136 concernent id Software, le studio derrière DOOM. Ce chiffre comprend 96 employés du bureau de Richardson (Texas) ainsi que 40 salariés en télétravail rattachés à ce site.
Les 22 licenciements restants touchent Bethesda Game Studios Austin.
Par ailleurs, les dernières informations répérés sur Resetera indiquent qu'id Software comptait environ 185 employés avant cette vague de suppressions de postes. Si ce chiffre est exact, cela signifie que 136 employés sur 185 ont été licenciés, soit environ 73,5 % des effectifs du studio.
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posted the 07/08/2026 at 05:08 PM by beppop
"current employees tell Aftermath that id Software is losing 90 members of its union bargaining unit plus several additional people in management, totaling out to “about half the studio.”"
Source : https://aftermath.site/microsoft-xbox-layoffs-blizzard-id-software-unions/
Par contre sur un document officiel posté sur bluesky on voit bien le total de 158 posts supprimés : https://bsky.app/profile/kerrblimey.bsky.social/post/3mq5ho5w7kc23
MAIS ce sont les posts au Texas uniquement et pas ceux de iD Software Francfort. Donc à voir si quand ils parlent de la moitié du studio ils comptent aussi la partie des gens qui sont à iD Software Allemagne...
C'est une belle merde en tout cas Dire que je suis en train de faire le DLC de Doom qui est sorti hier bordel, ca rend le jeu amère
Le site officie du CWA qui confirme les 185 personnes après la sortie de The Dark Ages:
https://cwa-union.org/news/releases/video-game-developers-texas-vote-form-latest-wall-wall-union-cwa
In an announcement, members of Local 6215 of the Communication Workers of America (CWA) declared that 165 of the studio's 185 employees had signed union cards affirming their desire for a union via an online portal. Microsoft has recognized the union under a neutrality agreement signed by the CWA with id Software parent company Zenimax
https://www.mobygames.com/game/241974/doom-the-dark-ages/credits/windows/?autoplatform=true
Ensuite dans les crédits de Doom The Dark Ages (sortie en mai 2025), il y a environs 250 personnes crédités chez ID software. Donc t'imagines bien que depuis la sortie du jeu il y a eu des départs ( ce qui est normal dans l'industrie).
Si il y a une antenne à Francfort ça doit être l'équipe support du moteur avec quelques ingénieur qui gère le moteur. Mais "le QG" c'est bien au texas où se passe la partie développement de leur jeu.
L'issue était inévitable, de l'aveux même du saint patron Larry Fink.
Cruel
Quelle tristesse, un tel studio, surtout que leurs sont quand même souvent très bon, les Doom notamment...
Je suis deg... Comme pour BluePoint...
Ça achete des studios talentueux, l'intégration ou les bénéfices sont pas à la hauteur, ça dégage direct, sans aucun remords...
Les rachats de studio, c'est un cancer de l'industrie...
Et pour Bethesda ca serait 22 personnes : https://www.gamesindustry.biz/xbox-layoffs-july-2026
beppop et comme indiqué sur bluesky aussi 165 personnes se sont syndiqués et une autre partie non. Donc honnêtement on a aucune idée du chiffre total d'employés.
Tu dis : "declared that 165 of the studio's 185 employees"
ok je viens de regarder dans ton lien et il est juste indiqué que 165 employés se sont syndiqués, ca ne parle pas de 185, je me suis planté de lien ou ?
Perso je vais attendre l'enquête de Jason Schreier ca sera plus sage.
Mais c'est un putain de gâchis tellement le studio était talentueux
drockspace t'as des chiffres à partager alors qu'on en a aucun officiel ? Les seuls qu'on a ce sont le nombre de joueurs au lancement (3 millions).
51love voir au dessus pour les chiffres.
Dans les crédits du dernier Doom tu as au total 238 personnes rattachés à ID software qui sont remerciées pendant les 5 ans de développement. Donc même si tu n'es pas exactement à 185 personnes jamais de la vie ça dépasse 200 personnes aujourd'hui ils viennent tout juste de sortir un jeu (dans l'industrie c'est la ou tu as les plus gros départ vu que tu n'as plus de projet en full production)
Je viens de regarder et sur le gamepass t'as 18% des gens qui l'ont terminé, et 37% sur Steam (forcément tu payes plein pot ton jeu tu le termines plus "facilement"). Sur playstation j'arrive pas à savoir
n'oublie pas non plus qu'une partie de bethesda a déja été licencié en 2024 et en 2025, le licenciement chez microsoft ca ne data pas de cette année, n'oublie pas qu'en 2025 microsoft a déja licencié 9000 personnes dont une partie déja dans ses studios acquis
et c'est très loin d'être terminé...les yeux seront fixés sur InXile avec la sortie de Clockwork Revolution, cela peut aller très vite en cas de bide du jeu pour ce studio
Et aussi sur Gears of War e-day.
rumeur comme quoi Halo Studios pourrait passer chez Activision
Il s'était fait dégommer auprès des joueurs pour ça.
J'imagine qu'ils vont tout miser sur le UE5, slipspace puis le id tech engine, c'est fini.
Slipspace c'est plutôt décevant, mais le id tech est excellent, quel dommage...
Ok un Doom s'est mal vendu mais pour 6-10H de jeu on a eu un day one gamepass vendu 70E (prix xbox pas id)...ils voulaient quoi xbox ?
Si ton produit ne se vend pas, tu fais quoi ? Tu utilises l’argent magique de l’Etat français pour payer les employés ou tu licencies ?
Et quand je parle de Bethesda je parle de tous les studios de Zenimax si tu préfères
Je peux faire un récapitulatif si tu veux c'est pas un soucis et tu verras la dif