En tant que joueurs et détaillants, nous reconnaissons que Grand Theft Auto VI est en passe d'être l'un des plus grands lancements de divertissement de l'histoire L'excitation entourant cette sortie est sans précédent, et nous comprenons pourquo tant de clients attendent avec impatience son arrivée.
Depuis près de 40 ans, VGP s'est engagé à soutenir les médias physiques et à préserver la valeur de la possession physique de jeux. Dans le cadre de cet engagement, notre politique d'entreprise est que nous ne proposons pas de produits physiques pour les consoles de jeux vidéo qui ne contiennent qu*un code de téléchargement numérique.
Sur la base des informations actuellement disponibles, la sortie physique de Grand Theft Auto VI pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X devrait être un produit code-dans-boîte. Par conséquent, VGP ne le proposera pas à la vente conformément à notre politique d'entreprise actuelle.
Nous tenons à préciser que cette décision ne reflète en rien le jeu lui-même. Nous avons un immense respect pour Rockstar Games et pour I'incroyable accomplissement que represente Grand Theft Auto VI.
Si Rockstar décidait un jour de sortir une édition physique contenant un disque dans la bofte, nous serions ravis de la proposer et de la soutenir pour nos clients.
Merci pour votre soutien continu au gaming physique et pour nous avoir aidés à défendre la préservation et la possession des jeux pendant près de quatre décennies.
L'équipe VGP
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posted the 06/24/2026 at 02:30 PM by ouroboros4
Parfois ça repop sur la même page
Le monde n’est peut-être pas encore foutu
judebox Sur 2 disques probablement
Half life 2
Uniquement en demat
Creation du store steam
Jeu physique PC dead
Je dis ça, je dis rien
GTAVI aurait pu être sur 3, 4 voire 5 disques selon la taille du jeu, mais ça préfère mettre un bout de papier .
Ou Chrono Cross?
Et en plus aujourd'hui, il n'y aurai même plus le soucis de changement de disque en pleine partie, vu que tout s'installe
Le dernier jeu que j'ai eu en physique sur PC c'était Flight Simulator 2020 (sur un paquet de DVD !!).
Et le dernier GTA, c'était GTAIV, sur je ne sais plus combien de DVD aussi.
Mais j'en doute, au final ça rentabilise à mort, ça tue le marché de l'occasion (et dieu sait que des dizaine de GTA5, toutes versions confondues, traînent dans les Cash pour pas un rond)
Ils savent pertinemment qu’il y aura un avant/après GTA VI et que le marché du physique va morfler sévère.
Si d’autre revendeurs peuvent s’aligner afin que Take Two revoient leur copie
On parle pas d'une compagnie en crise, là ils le font parce qu'ils savent que ça va se vendre, mais c'est un sacré manque de respect, ne serait ce pour la culture, le média et surtout leurs fans. Si ils en sont là aujourd'hui c'est grâce à nous, sans nous, ils n'existeraient pas, et ils sont pas du tout invincible....