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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
GTA VI : le premier détaillant/distributeur indépendant de jeux vidéo en Amérique du Nord prend une décision radicale


En tant que joueurs et détaillants, nous reconnaissons que Grand Theft Auto VI est en passe d'être l'un des plus grands lancements de divertissement de l'histoire L'excitation entourant cette sortie est sans précédent, et nous comprenons pourquo tant de clients attendent avec impatience son arrivée.

Depuis près de 40 ans, VGP s'est engagé à soutenir les médias physiques et à préserver la valeur de la possession physique de jeux. Dans le cadre de cet engagement, notre politique d'entreprise est que nous ne proposons pas de produits physiques pour les consoles de jeux vidéo qui ne contiennent qu*un code de téléchargement numérique.
Sur la base des informations actuellement disponibles, la sortie physique de Grand Theft Auto VI pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X devrait être un produit code-dans-boîte. Par conséquent, VGP ne le proposera pas à la vente conformément à notre politique d'entreprise actuelle.

Nous tenons à préciser que cette décision ne reflète en rien le jeu lui-même. Nous avons un immense respect pour Rockstar Games et pour I'incroyable accomplissement que represente Grand Theft Auto VI.
Si Rockstar décidait un jour de sortir une édition physique contenant un disque dans la bofte, nous serions ravis de la proposer et de la soutenir pour nos clients.

Merci pour votre soutien continu au gaming physique et pour nous avoir aidés à défendre la préservation et la possession des jeux pendant près de quatre décennies.

L'équipe VGP
https://x.com/i/status/2069773098295910714
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    mwaka971, tripy73, rogeraf
    posted the 06/24/2026 at 02:30 PM by ouroboros4
    comments (42)
    rogeraf posted the 06/24/2026 at 02:33 PM
    Round 1, la guerre editeurs commerçants commence !
    judebox posted the 06/24/2026 at 02:40 PM
    Attends, mais le jeu pourrait tenir sur un disque au moins ?
    ravyxxs posted the 06/24/2026 at 02:41 PM
    Damn les couilles aussi lourde qu'un volcan mon gars
    kinectical posted the 06/24/2026 at 02:41 PM
    Ces quoi ces pub de malade mentale de merde denculer qui cache l’écran au complet en ce moment 1 fois sur 2 ça m’empêche de poster un commentaire
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 02:42 PM
    kinectical j'avoue ça devient chiant
    Parfois ça repop sur la même page
    icebergbrulant posted the 06/24/2026 at 02:43 PM
    Alléluiah !
    Le monde n’est peut-être pas encore foutu

    judebox Sur 2 disques probablement
    kinectical posted the 06/24/2026 at 02:44 PM
    ouroboros4 je viens sur ce site car on avais pas vraiment ce genre de truc une petite pub par ci par là ok mais la en ce moment le site est réellement un site denculer
    akinen posted the 06/24/2026 at 02:46 PM
    Alors:

    Half life 2

    Uniquement en demat

    Creation du store steam

    Jeu physique PC dead

    Je dis ça, je dis rien
    mwaka971 posted the 06/24/2026 at 02:47 PM
    Micromania aura pas les balls de faire ça, sachant que les mecs essayent de survivre face aux grandes surfaces, d'ailleurs me demande bien à combien vont le proposer les leclerc carrefour et cie vu que c'est juste un code
    solarr posted the 06/24/2026 at 02:48 PM
    kinectical ouroboros4 utilisez Brave, mes braves.
    masharu posted the 06/24/2026 at 02:49 PM
    judebox Pourquoi 1 seul disque ? GTAV c'est sur 2 disques sur X360/XO.

    GTAVI aurait pu être sur 3, 4 voire 5 disques selon la taille du jeu, mais ça préfère mettre un bout de papier .
    solarr posted the 06/24/2026 at 02:49 PM
    VGP, Question de respect.
    zephon posted the 06/24/2026 at 02:50 PM
    kinectical des fois je ne peux même pas cliquer sur la notification de messages car la pub est devant et pas moyens de la virer
    keiku posted the 06/24/2026 at 02:55 PM
    Bonne initiative, mais si elle n'est pas suivie par d'autre...
    kinectical posted the 06/24/2026 at 02:56 PM
    solarr iPhone malheureusement
    fdestroyer posted the 06/24/2026 at 02:57 PM
    judebox Non, certainement pas, mais est-ce que cela arrêtait Square Enix quand ils nous sortait FF7 sur PS1?

    Ou Chrono Cross?

    Et en plus aujourd'hui, il n'y aurai même plus le soucis de changement de disque en pleine partie, vu que tout s'installe
    noishe posted the 06/24/2026 at 03:00 PM
    masharu fdestroyer Clairement, Rockstar a largement les moyens de mettre la masse de disques si besoin. La version physique de GTA 5 sur PC tenait sur 7 disques. Et les excuses qui circulent comme quoi ils font ça pour éviter les leaks et que tout le monde y joue en même temps, c'est un peu bidon aussi...
    heracles posted the 06/24/2026 at 03:00 PM
    Purée ils ont des bolox eux. Si j'avais un de ces magasins autour de chez moi j'irais chez eux.
    judebox posted the 06/24/2026 at 03:03 PM
    masharu fdestroyer Je suis joueur PC + Switch (enfin quand il y aura des jeux :lol. Sur PC ça fait un bail que les jeux multidisques ont disparus (en plus c'était sur DVD). Je pensais que c'était la même pour les PS et autres Xbox. Visiblement non.

    Le dernier jeu que j'ai eu en physique sur PC c'était Flight Simulator 2020 (sur un paquet de DVD !!).
    Et le dernier GTA, c'était GTAIV, sur je ne sais plus combien de DVD aussi.
    fdestroyer posted the 06/24/2026 at 03:05 PM
    noishe A la limite, si c'est réellement une des raisons qui les poussent à faire ça, mais qu'ils sortent ensuite une version physique, disons, 2-3 mois après, ça me va, j'ai tellement de jeux à faire que je ne suis jamais quelque mois près.

    Mais j'en doute, au final ça rentabilise à mort, ça tue le marché de l'occasion (et dieu sait que des dizaine de GTA5, toutes versions confondues, traînent dans les Cash pour pas un rond)
    akinen posted the 06/24/2026 at 03:08 PM
    kinectical perso je passe par brave maintenant. Safari peut pas supporter la cochonnerie de gamekyo. J’ai un iphone 13 pro
    judebox posted the 06/24/2026 at 03:09 PM
    Ce serait bien aussi qu'ils poussent plus loin leurs convictions et qu'ils ne mettent pas en vente les GKC
    link571 posted the 06/24/2026 at 03:11 PM
    bennj posted the 06/24/2026 at 03:12 PM
    En meme temps ils ont entièrement raison, car si ils laissent faire Take2 alors tous les autres éditeurs vont faire de meme et cest terminé le marché de l'occasion et donc leurs boutiques.
    kevinmccallisterrr posted the 06/24/2026 at 03:14 PM
    Kinectical Installe le navigateur Opera (ou Opera GX) et hop plus aucune pub sur Gamekyo (je suis sur iPhone aussi)
    kinectical posted the 06/24/2026 at 03:16 PM
    kevinmccallisterrr intéressant je ne connaissais pas ce navigateur je vais assayer ça merci
    walterwhite posted the 06/24/2026 at 03:16 PM
    Des hommes !

    Ils savent pertinemment qu’il y aura un avant/après GTA VI et que le marché du physique va morfler sévère.

    Si d’autre revendeurs peuvent s’aligner afin que Take Two revoient leur copie
    masharu posted the 06/24/2026 at 03:17 PM
    judebox Certaine boutiques n'en (re)vendent pas, je viens de check GameSpirit sur Lyon c'est le cas pour l'instant.
    solarr posted the 06/24/2026 at 03:20 PM
    kinectical c'est dispo sur Iphone.
    taiko posted the 06/24/2026 at 03:21 PM
    ravyxxs avec les couilles aussi lourdes, il ne voit même pas qu'il se tire une balle dans le pied tout seul
    solarr posted the 06/24/2026 at 03:21 PM
    Brave est plus léger qu'Opera car la base est un Mozilla épuré.
    nyseko posted the 06/24/2026 at 03:25 PM
    Boycott!!!!
    shambala93 posted the 06/24/2026 at 03:28 PM
    A titre perso m’en fou du physique mais faut saluer la démarche ! Bravo il faut laisser le choix !
    shinz0 posted the 06/24/2026 at 03:40 PM
    Une décision qui ne trahie pas leur principe, bravo
    gasmok2 posted the 06/24/2026 at 03:43 PM
    VGP sont pas canadiens? Je me souviens avoir acheter pas mal de jeux sur leur site
    rogeraf posted the 06/24/2026 at 03:46 PM
    judebox impossible , si Rockstar ne dévoile pas la taille du jeu c'est que ce n'est pas bon signe. Surement 150 gigas voir 200 gigas le GTA
    ravyxxs posted the 06/24/2026 at 03:49 PM
    taiko Seul l'avenir nous le dira tu sais, au final, j'espère sincèrement que Take 2 arrête les conneries, c'est vraiment dégueulasse pour le coup.

    On parle pas d'une compagnie en crise, là ils le font parce qu'ils savent que ça va se vendre, mais c'est un sacré manque de respect, ne serait ce pour la culture, le média et surtout leurs fans. Si ils en sont là aujourd'hui c'est grâce à nous, sans nous, ils n'existeraient pas, et ils sont pas du tout invincible....
    pcverso posted the 06/24/2026 at 04:01 PM
    brook1 posted the 06/24/2026 at 04:07 PM
    C'est courageux de leur part.
    churos45 posted the 06/24/2026 at 04:23 PM
    Je pense que le problème pour ce genre de gros jeu c'est pas que le jeu nécessite un téléchargement, mais que le physique soit à usage unique. On s'en fout qu'il n'y ait pas 2 Blu-Ray, on veut pouvoir prêter ou revendre ce qu'on a acheté.
    bebber posted the 06/24/2026 at 04:27 PM
    Très belle initiative de leur part, vraiment.
    shining posted the 06/24/2026 at 04:38 PM
    Excuse bidon de rockstar , crimson desert a un disque et il on bloquer le jeux si ta pas la mise a jours day one, pour éviter les spoils, il veulent juste pas que vous revendiez votre version disque pour ceux qui feront que l'histoire donc pas d’occasion sur le jeux ......
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