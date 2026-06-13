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Geoff Keighley dévoile le TOP 10 des jeux les plus wishlistés du Summer Game Fest


Geoff Keighley a partagé le classement officiel des jeux les plus wishlistés sur Steam entre le 1ᵉʳ et le 11 juin 2026, soit durant la période du Summer Game Fest.

Resident Evil Veronica arrive en première position, loin devant la concurrence, avec un score de 803 000 wishlists (et déjà autour du million actuellement). Il est suivi par d'autres titres comme Guild Wars 3, avec près de 500 000 wishlists, et le très surprenant 1666 Amsterdam, en troisième position avec un bon 494 000 wishlists.

Une victoire notable pour Patrice Désilets, créateur de la série Assassin's Creed, qui a connu de nombreux désaccords avec Ubisoft concernant les droits de son projet. Quant aux autres jeux, ils tournent tous autour des 200 000.

Comme d'habitude, le nombre de wishlists ne garantit pas forcément des ventes, mais cela reste un excellent indicateur d'engouement.

Une belle revanche pour Code Veronica également. Il s'agit d'un Resident Evil longtemps méconnu du grand public, notamment en raison de sa sortie exclusive sur Dreamcast à l'époque, et qui n'avait pas atteint de très grosses ventes malgré ses très grandes qualités.

Capcom avait d'ailleurs sorti une version PS2, ainsi qu’une version GameCube par la suite, afin de toucher un public plus large.

Reste à voir si la qualité de ce remake sera à la hauteur de l'original. En tout cas, la hype est bien là.


Game Discover Co - https://x.com/geoffkeighley/status/2065518251455770629
    tags : resident evil saw assassin's creed summer game fest resident evil code veronica remake alien isolation 2 ill resident evil veronica steam top 10 wishlist guild wars 3 1666 amsterdam lords of the fallen 2 crossfire haex
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    posted the 06/13/2026 at 02:06 PM by marchand2sable
    comments (19)
    bennj posted the 06/13/2026 at 02:15 PM
    Etonnant pour 1666 Amsterdam, ca veut surtout dire que les gens attendent encore les jeux du créateur d'AC. J'ai testé le prologue et ca peut être intéressant mais c'est un AA et surtout le prologue est beaucoup trop court pour se faire un avis, et c'est dommage, mais après tout ce n'est qu'un prologue.
    onsentapedequijesuis posted the 06/13/2026 at 02:23 PM
    La liste de souhaits c'est plutôt utilisé par les joueurs PC, pas étonnant de voir ces titres là mis en avant.
    abookhouseboy posted the 06/13/2026 at 02:23 PM
    bennj C'est le seul titre de ces dix-là à proposer une démo, ça doit aider.
    adamjensen posted the 06/13/2026 at 02:24 PM
    C'est avec les versions PS2 et Gamecube que j'ai connu le jeu, dans sa version Code Veronica X.
    altendorf posted the 06/13/2026 at 02:27 PM
    Etonné de voir ILL aussi bas alors que la hype semblait au rendez-vous sur les réseaux, comme quoi
    marchand2sable posted the 06/13/2026 at 02:29 PM
    altendorf

    Très choqué aussi. Surtout que le trailer est de toute beauté et donne sacrément envie.
    kroseur posted the 06/13/2026 at 02:31 PM
    Saw devant FF revelation ptdr les gens ont vraiment des gouts de merde.
    jenicris posted the 06/13/2026 at 02:32 PM
    RE Veronica
    jenicris posted the 06/13/2026 at 02:34 PM
    altendorf les réseaux c'est pas si représentatif qu'on le pense, à mon avis. Et tant mieux je dirais
    cyr posted the 06/13/2026 at 02:58 PM
    Nos goûts ne sont pas représentatif de la majorité. C'est aussi simple que ça.
    xynot posted the 06/13/2026 at 03:01 PM
    Capcom les rois de 2026 qui vont réitérer l'année prochaine
    keiku posted the 06/13/2026 at 03:10 PM
    La seule chose qui m'étonne dans ce classement c'est de voir black flag devant isolation 2, pour le reste ca semble logique
    guiguif posted the 06/13/2026 at 03:26 PM
    kroseur La page Steam de FF7 a seulement été lancé jeudi et c'est pas sur ce support qu'il fera ses plus grosses ventes donc bon.
    marcus62 posted the 06/13/2026 at 03:34 PM
    J'aurai cru aussi ILL plus haut !

    Visuellement c'est une sacré claque, très photoréaliste mais sachant que derrière c'est un petit studio, j'ai quelques doutes si le jeu sera vraiment à la hauteur de ce qu'on a pu voir.
    noishe posted the 06/13/2026 at 03:36 PM
    marcus62 Franchement ça fait des années qu'ils nous montrent ILL avec des trailers vraiment impressionnants (depuis 2022) mais sans jamais avoir aucune séquence de gameplay non scriptée. Je sens toujours un peu l'arnaque derrière, ça a l'air trop bien foutu pour être vrai, mais j'espère vraiment me tromper.
    marcus62 posted the 06/13/2026 at 03:45 PM
    noishe : Je suis totalement d’accord avec toi ! Même si visuellement, ce qu’on a vu, c’est bien réelle. J’ai peur que ce soit une petite aventure/une petite expérience.

    Je reste assez hypé mais avec de grosses craintes. Pareil, j’espère me tromper et vivement une séquence de gameplay réellement joué pour pouvoir dissiper ou non les doutes.
    5120x2880 posted the 06/13/2026 at 03:46 PM
    onsentapedequijesuis C'est une liste de souhait sur Steam donc ouai
    brook1 posted the 06/13/2026 at 03:51 PM
    onsentapedequijesuis Ça existe aussi sur console.
    noishe posted the 06/13/2026 at 03:53 PM
    marcus62 Attendons 2027 pour être fixés
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