a partagé le classement officiel des jeux les plus wishlistés surentre le 1ᵉʳ et le 11 juin 2026, soit durant la période duarrive en première position, loin devant la concurrence, avec un score de 803 000 wishlists (et déjà autour du million actuellement). Il est suivi par d'autres titres comme, avec près de 500 000 wishlists, et le très surprenant, en troisième position avec un bon 494 000 wishlists.Une victoire notable pour, créateur de la série, qui a connu de nombreux désaccords avecconcernant les droits de son projet. Quant aux autres jeux, ils tournent tous autour des 200 000.Comme d'habitude, le nombre de wishlists ne garantit pas forcément des ventes, mais cela reste un excellent indicateur d'engouement.Une belle revanche pourégalement. Il s'agit d'unlongtemps méconnu du grand public, notamment en raison de sa sortie exclusive surà l'époque, et qui n'avait pas atteint de très grosses ventes malgré ses très grandes qualités.avait d'ailleurs sorti une version, ainsi qu’une versionpar la suite, afin de toucher un public plus large.Reste à voir si la qualité de ce remake sera à la hauteur de l'original. En tout cas, la hype est bien là.