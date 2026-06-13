Geoff Keighley
a partagé le classement officiel des jeux les plus wishlistés sur Steam
entre le 1ᵉʳ et le 11 juin 2026, soit durant la période du Summer Game Fest
.
Resident Evil Veronica
arrive en première position, loin devant la concurrence, avec un score de 803 000 wishlists (et déjà autour du million actuellement). Il est suivi par d'autres titres comme Guild Wars 3
, avec près de 500 000 wishlists, et le très surprenant 1666 Amsterdam
, en troisième position avec un bon 494 000 wishlists.
Une victoire notable pour Patrice Désilets
, créateur de la série Assassin's Creed
, qui a connu de nombreux désaccords avec Ubisoft
concernant les droits de son projet. Quant aux autres jeux, ils tournent tous autour des 200 000.
Comme d'habitude, le nombre de wishlists ne garantit pas forcément des ventes, mais cela reste un excellent indicateur d'engouement.
Une belle revanche pour Code Veronica
également. Il s'agit d'un Resident Evil
longtemps méconnu du grand public, notamment en raison de sa sortie exclusive sur Dreamcast
à l'époque, et qui n'avait pas atteint de très grosses ventes malgré ses très grandes qualités.
Capcom
avait d'ailleurs sorti une version PS2
, ainsi qu’une version GameCube
par la suite, afin de toucher un public plus large.
Reste à voir si la qualité de ce remake sera à la hauteur de l'original. En tout cas, la hype est bien là.
Très choqué aussi. Surtout que le trailer est de toute beauté et donne sacrément envie.
Visuellement c'est une sacré claque, très photoréaliste mais sachant que derrière c'est un petit studio, j'ai quelques doutes si le jeu sera vraiment à la hauteur de ce qu'on a pu voir.
Je reste assez hypé mais avec de grosses craintes. Pareil, j’espère me tromper et vivement une séquence de gameplay réellement joué pour pouvoir dissiper ou non les doutes.