Le site officiel du jeu vient d'ouvrir et, au vu des images de toute beauté dévoilées, le titre semble encore plus impressionnant visuellement queL'insidercontinue de son côté à partager des détails sur son compteet rappelle que ce remake sera particulièrement ambitieux. Il proposera même du contenu inédit ainsi que plusieurs passages remaniés. Rien que la présence dedans le trailer d'annonce semble confirmer ce point.Côté gameplay, le jeu osera des zones semi-ouvertes avec une moto obtenue dès le début de l'aventure.sera également de retour et bénéficiera même d'un combat de boss jouable. Et même sisera lui aussi de retour,sera largement plus mise en avant dans ce remake.Toujours selon, le remake renouera avec les zombies ultra détaillés qui avaient marqué les joueurs de. Les détails seront particulièrement impressionnants, notamment dans le cimetière, où certaines parties des corps de ces derniers tomberont en lambeaux ou seront infestées d'asticots.Malheureusement, aucune date de sortie n'a encore été communiquée en dehors d'un vague 2027. Mais il est très probable que le jeu sorte avant le 31 mars 2027 afin de clôturer l'exercice fiscal 2026 deen beauté.