Le site officiel du jeu vient d'ouvrir et, au vu des images de toute beauté dévoilées, le titre semble encore plus impressionnant visuellement que Resident Evil Requiem
.
L'insider Dusk Golem
continue de son côté à partager des détails sur son compte X
et rappelle que ce remake sera particulièrement ambitieux. Il proposera même du contenu inédit ainsi que plusieurs passages remaniés. Rien que la présence de Hunk
dans le trailer d'annonce semble confirmer ce point.
Côté gameplay, le jeu osera des zones semi-ouvertes avec une moto obtenue dès le début de l'aventure. Wesker
sera également de retour et bénéficiera même d'un combat de boss jouable. Et même si Chris
sera lui aussi de retour, Claire
sera largement plus mise en avant dans ce remake.
Toujours selon Dusk Golem
, le remake renouera avec les zombies ultra détaillés qui avaient marqué les joueurs de Resident Evil 2 Remake
. Les détails seront particulièrement impressionnants, notamment dans le cimetière, où certaines parties des corps de ces derniers tomberont en lambeaux ou seront infestées d'asticots.
Malheureusement, aucune date de sortie n'a encore été communiquée en dehors d'un vague 2027. Mais il est très probable que le jeu sorte avant le 31 mars 2027 afin de clôturer l'exercice fiscal 2026 de Capcom
en beauté.
Tous ceux qui ont fait ce jeu sur Dreamcast savent à quel point il y a X moments grandioses dans ce RE. Je crois que ça va être encore mieux que RE2R et RE4R.
Dans la l'intro, avec la chase scene avec l’hélicoptère. C'était au siège d'Umbrella a Paris
D'ailleurs on jouera Chris aussi ?
marchand2sable Quand j'ai réalisé que c'était Veronica et l'intro de Paris C'est pour ce genre de chose que j'aime les remakes.