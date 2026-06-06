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Resident Evil Veronica
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name : Resident Evil Veronica
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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marchand2sable
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Resident Evil Veronica s'annonce encore plus beau que Requiem


Le site officiel du jeu vient d'ouvrir et, au vu des images de toute beauté dévoilées, le titre semble encore plus impressionnant visuellement que Resident Evil Requiem.

L'insider Dusk Golem continue de son côté à partager des détails sur son compte X et rappelle que ce remake sera particulièrement ambitieux. Il proposera même du contenu inédit ainsi que plusieurs passages remaniés. Rien que la présence de Hunk dans le trailer d'annonce semble confirmer ce point.

Côté gameplay, le jeu osera des zones semi-ouvertes avec une moto obtenue dès le début de l'aventure. Wesker sera également de retour et bénéficiera même d'un combat de boss jouable. Et même si Chris sera lui aussi de retour, Claire sera largement plus mise en avant dans ce remake.

Toujours selon Dusk Golem, le remake renouera avec les zombies ultra détaillés qui avaient marqué les joueurs de Resident Evil 2 Remake. Les détails seront particulièrement impressionnants, notamment dans le cimetière, où certaines parties des corps de ces derniers tomberont en lambeaux ou seront infestées d'asticots.

Malheureusement, aucune date de sortie n'a encore été communiquée en dehors d'un vague 2027. Mais il est très probable que le jeu sorte avant le 31 mars 2027 afin de clôturer l'exercice fiscal 2026 de Capcom en beauté.




















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    adamjensen, osiris67, sorakairi86
    posted the 06/06/2026 at 11:02 AM by marchand2sable
    comments (9)
    adamjensen posted the 06/06/2026 at 11:05 AM
    marchand2sable posted the 06/06/2026 at 11:09 AM
    Ça sent l’intro jouable à Paris

    Tous ceux qui ont fait ce jeu sur Dreamcast savent à quel point il y a X moments grandioses dans ce RE. Je crois que ça va être encore mieux que RE2R et RE4R.
    vyse posted the 06/06/2026 at 11:09 AM
    jai pas souvenir de paris dans l'original ?
    marchand2sable posted the 06/06/2026 at 11:10 AM
    vyse

    Dans la l'intro, avec la chase scene avec l’hélicoptère. C'était au siège d'Umbrella a Paris
    vyse posted the 06/06/2026 at 11:13 AM
    marchand2sable ahh atten je la remate sur YT
    vyse posted the 06/06/2026 at 11:18 AM
    marchand2sable je viens de regarde a aucun moment n'est mentionné paris, ni dans le texte introductif et rien dans l'intro ne montre quoique soit de parisien ?
    redxiii102 posted the 06/06/2026 at 11:21 AM
    vyse je me suis dit pareil
    D'ailleurs on jouera Chris aussi ?
    brook1 posted the 06/06/2026 at 11:21 AM
    Espérons qu'il ne le charcute pas comme RE3 remake, l'intro m'a fait penser à celui-ci, je veux retrouver tous les environnements de l’original, faites pas les cons, Capcom
    altendorf posted the 06/06/2026 at 11:36 AM
    J'ai vu passer quelques rumeurs hier qui disaient que c'était potentiellement le premier jeu sur la nouvelle version du RE Engine.

    marchand2sable Quand j'ai réalisé que c'était Veronica et l'intro de Paris C'est pour ce genre de chose que j'aime les remakes.
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