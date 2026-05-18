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ouroboros4 > blog
Hironobu Sakaguchi trouve "génial" une vidéo montrant à quoi pourrait ressembler un remake de Final Fantasy VI
Il y a quelques jours, un fan japonais a mis en ligne une vidéo générée par IA qui montre à quoi pourrait ressembler un potentiel remake de Final Fantasy VI.

Et, à la surprise générale, le légendaire Hironobu Sakaguchi a répondu : Qu'est-ce que c'est que ça !?
C'est génial !

Donc, même si le maître adore



https://x.com/auuo/status/2056072149115531302?s=20
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    jowy14, guyllan
    posted the 05/18/2026 at 01:18 PM by ouroboros4
    comments (52)
    kevisiano posted the 05/18/2026 at 01:19 PM
    Un des seuls gros FF qui manque à ma collection...
    guiguif posted the 05/18/2026 at 01:19 PM
    SE n'est deja pas capable de lacher le remake de FF9...
    ravyxxs posted the 05/18/2026 at 01:21 PM
    guiguif Jte jure, ils ont surement aussi oublié le 8...

    De toute façon, de nos jour on a des tonnes de mods pour le 9, un remake pour moi, est passif.
    jenicris posted the 05/18/2026 at 01:22 PM
    La réponse de Kawazu...
    masharu posted the 05/18/2026 at 01:22 PM
    Je vais reposter mon commentaire : Mon avis c'est que si on n'est pas "spécialement fan" de l'idée qu'il n'y a plus besoin de talent humain pour produire du contenu artistique et divertissant, il ne faut pas relayer ce genre de chose. Final Fantasy: The Spirits Within ou même Dead Final a plus de mérite que des séquences générées automatiquement par IA, aussi beau ça soit. On a des talents sur Terre pour produire ce genre de chose et ça m'énerve que des gens sont plus fascinés par des contenus générés.
    ouroboros4 posted the 05/18/2026 at 01:24 PM
    masharu Cela permet surtout de se donner une petite idée, car personne n'a le budget sauf SE pour faire ça
    Mais au moins cela permet de projeter dans un mini-rêve en attendant une sortie sans doute très lointaine
    ganon29 posted the 05/18/2026 at 01:24 PM
    ravyxxs
    Oui, je suis juste en train de me faire le 9 avec Moguri Mod sur Steam Deck, c'est excellent
    masharu posted the 05/18/2026 at 01:27 PM
    ouroboros4 Quand tu remarques les imperfections dû à l'IA qui ne sait pas générer les détails, ça refroidit. Faut en effet pas avoir d'esprit critique pour admirer ça.

    La beauté du truc serait reconnue comme telle si ça tournait réellement pas juste sous un moteur de jeu mais sur console ou PC. On peut faire tout et n'importe quoi avec une générateur de contenus.
    ouroboros4 posted the 05/18/2026 at 01:29 PM
    masharu Justement voilà pourquoi ça reste de l'IA
    Ce n'est pas parfait, cela permet de faire la différence.
    Perso tant que ça reste de la démonstration et qu'on fait ça pour la beauté de la chose ça ne me dérange
    La preuve mêem Sakaguchi semble avoir apprécié
    ouroboros4 posted the 05/18/2026 at 01:30 PM
    masharu Et honnêtement dire que Sakaguchi n'a pas d'esprit critique car il semble aimé le résultat c'est un peu fort
    Et il sans doute le mieux placer pour savoir ce que cela représente de toucher à l'un de ses bébés avec de l'IA
    5120x2880 posted the 05/18/2026 at 01:33 PM
    ouroboros4 Exact, ça permet de se donner une idée, pour ce qui est de l'imperfection, du manque de détails etc, ça s'applique aussi aux jeux humains et mériterait parfois d'être peaufiné avec l'IA justement. Pondre des vidéos comme ça puis s'inspirer du meilleur avec 2% d'IA, pourquoi pas.
    rogeraf posted the 05/18/2026 at 01:33 PM
    Magnigique ...
    Ne pensez vous pas que le meilleur des FF c'est Français, la Fonky Family ?
    gat posted the 05/18/2026 at 01:35 PM
    rogeraf Mystère et suspense
    ouroboros4 posted the 05/18/2026 at 01:35 PM
    5120x2880 Rien n'est jamais parfait de toute façon, car la perfection n'existe pas
    barret49201 posted the 05/18/2026 at 01:40 PM
    Moi je trouve ça degueulasse perso.
    masharu posted the 05/18/2026 at 01:41 PM
    ouroboros4 La "preuve" quand l'Asie accepte davantage ces choses... Les NFT c'est légion là-bas et combien de fois on attendu ici les "mais les NFT ça permettrait de revendre du démat !!!" alors que jamais dans notre monde capitaliste ça arrivera (sans parler de scams type Play to Earn). L'IA générative détruit des gens, mais oui Sakaguchi aime ce résultat ici, ça me fait une belle jambe hein. J'aime bien Mistwalker mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dire amen à tout.

    Ça "donne des idées de ce que ça pourrait ressembler", mais puisque ce n'est pas officiel pourquoi ne pas mettre en avant de vrai talents sur Artstation et cie ? Pourquoi ne pas encourager Square Enix à l'embauche des gens ? Vous voyez que le problème ici c'est l'argent. L'IA générative contourne les gros investissements et derrière c'est les gens qui trinque, partout, avec le gentil "mais c'est l'évolution ! Vous vous adapterez ou au pire ferez autre chose" alors que ça n'a jamais été aussi radical et inhumain.

    Ah oui ça permet d'imaginer les choses, mais sans IA générative on aura jamais ce "résultat" réellement.

    Et quand on parle d'imperfection, on ne compare pas 6 doigts ou 2 têtes en production finale à des erreurs humaines...

    Et pourquoi tu as supprimé ton premier article ?
    ouroboros4 posted the 05/18/2026 at 01:44 PM
    masharu J'ai supprimé l'article car après même 4 messages c'était déjà pour partir dans la vulgarité
    Je suis d'accord qu'on aime pas, mais c'est pas une raison pour venir en mode"je vais vomir toute ma vulgarité sur l'IA"

    On a le droit de pas aimer, mais ce n'est une raison pour écraser ceux qui aiment
    rogeraf posted the 05/18/2026 at 01:48 PM
    gat Effectivement
    masharu posted the 05/18/2026 at 01:49 PM
    ouroboros4 C'est surtout que cette fois tu n'as pas mit "même si je ne suis pas fan de l'IA générative", forcément c'est plus ouvert. C'est tout.
    fan2jeux posted the 05/18/2026 at 01:50 PM
    Cette video est incroyable
    ouroboros4 posted the 05/18/2026 at 01:52 PM
    masharu J'ai toujours le même avis : je ne suis pas fan de l'IA générative.
    Seulement j'ai voulu limiter cette fois pour ne pas prendre un florilège de méchanceté, voilà tout
    Et c'est surtout désolant d'avoir l'impression de devoir marcher sur des oeufs mais en postant quelque chose
    masharu posted the 05/18/2026 at 01:52 PM
    ouroboros4 Et déso de ne pas être d'accord et de militer contre ça, à moins que ça soit interdit de l'exprimer ce que je ne pense pas être le cas donc faudra faire avec.
    ouroboros4 posted the 05/18/2026 at 01:53 PM
    masharu Comme je l'ai dit je n'ai aucun soucis avec ceux qui ne sont pas d'accord moi
    Juste que tant que ça reste respectueux y'a aucun soucis
    zekk posted the 05/18/2026 at 01:53 PM
    kevisiano J'ai deux versions GBA si tu veux
    gat posted the 05/18/2026 at 01:56 PM
    zekk Les FF sur GBA coûtent la peau du cul. Attends ta retraite et tu pourras t’exiler en Thaïlande
    tlj posted the 05/18/2026 at 02:03 PM
    Géniale cette video. Je signe pour un remake avec cette realisation n’ayant jamais fais l’original
    alucardhellsing posted the 05/18/2026 at 02:12 PM
    c'est le seul remake de FF apres le 7 que je desire le plus !!!! car c'est pour moi l'apogée de FF a la fin de la 2D
    cail2 posted the 05/18/2026 at 02:23 PM
    Le producteur de FF VII a déjà dit que le VI est impossible à faire en 3D il faudrait un budget trop colossal compte tenu du scope du jeu. C'est pas le meilleur FF pour rien...
    akinen posted the 05/18/2026 at 02:32 PM
    Alors, vu le resultat de FF7, j’suis pas ok perso.

    La narration de l’époque ne fonctionne pas avec cette représentation sur-realiste. Le remake de Seinen Densetsu 3 m’a bcp plus convaincu de ce coté et je suis sûr que c’est la même chose pour les DQ.

    Comme les dialogues à l’emporte-pièce ne passent plus en full 3D réalistes, on passe tout à la moulinette drama/metaphysique et ça donne un resultat gonflant qui parle à personne. Je ne me souviens pas d’une seule cutscene sortant du lot par exemple.

    Ils devraient faire un remake vu de haut avec une belle 2D mignonne en respectant les dialogues de l’époque. D’ailleurs pour ceux qui n’ont pas fait FF6 à l’époque, bonne chance. Ça a ultra vieilli et l’aventure m’a laissé un gout de « tout ça pour ça ». J’aurais bien jeté deux tiers du casting tellement les persos et leurs histoires sont souvent nuls et inconsistants.
    akinen posted the 05/18/2026 at 02:36 PM
    Certains n’ont surement jamais compris que Terra n’est aucunement l’héroïne ou le personnage principal voir le perso le plus « dirigé » dans l’aventure.

    FF6 est une aventure chorale où il y a 14 personnages jouables dont la moitié ou plus est imposée ou non lors de certains passage plus ou moins long. C’est octopath traveler avant l’heure et bien fait par contre.
    thekingofpop posted the 05/18/2026 at 02:49 PM
    Square Enix n'a plus la même volonté qu'avant. Pour eux, c'est « trop de travail », « ça va durer 10 ans à développer »…

    Après FF7 Remake et KH4, qu'est-ce qui nous attend ? De nouveaux jeux mobiles ? Des jeux GaaS?
    Le prochain Final Fantasy 17 sera-t-il le nouveau FF Online?
    hypermario posted the 05/18/2026 at 03:22 PM
    ouroboros4 Ca c'etait le pik de la video IA :

    https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aE09qxM_460svav1.mp4
    newtechnix posted the 05/18/2026 at 03:23 PM
    sortie de l'aspect nostalgie et surfant sur le désir de beacoup de revoir FF6 renaitre de ses cendres...le truc généré par l'IA fait le minimum syndicale et c'est un travail d'IA pour les nuls.

    j crois que sortir ce genre de vidéo n'aide pas Square Enix surtout si sans qu'on le sache y'aurait un truc en gestation.

    thekingofpop y'a un truc Chronoi Trigger qui devrait venir...reste à voir ce que cela sera.
    temporell posted the 05/18/2026 at 03:25 PM
    franchement je comprend pas, là c'est un concept si un jour un remake doit voir le jour bien sur le produit doit être fait à 100% par l'humain. sérieux la hate de l'IA est devenue tellement violente que maintenant on à pas le droit de s'en servir pour crée un modèle de base pour s'inspirer
    masharu posted the 05/18/2026 at 03:41 PM
    newtechnix Ça vient d'un compte qui spamme de vidéo générée par AI de tout et n'importe quoi, mais faudrait fermer sa gueule parce que "ça reste impressionnant" et la "hate pour l'IAgen" est absurde.
    jowy14 posted the 05/18/2026 at 03:55 PM
    masharu masharu moi cette vidéo me donne gravement envie, mais attention, pas envie qu’une IA nous fasse le jeu, mais envie qu’une équipe talentueuse de chez Square Enix s’y attelle pour nous sortir d’ici 2/3 ans un jeu FFVI dans ces standards visuels là.

    Je joue à des RPG depuis très longtemps, depuis la master system, mais j’ai attaqué les FF avec le VII sur PS1. Après j’ai fait tous les canoniques non mmo (sauf le 15) et j’ai fait les remake 3D sur DS du 3 et du 4.
    Le VI je sais qu’il est top, mais je ne m’y suis jamais lancé dedans. L’aspect old school c’est top, j’aime, mais sur certains RPG, je trouve que ça enlève une profondeur dramatique par rapport aux jeux actuels. On pourrait faire passer tellement plus avec un remake de qualité de ce jeu
    kikoo31 posted the 05/18/2026 at 04:03 PM
    hypermario
    masharu posted the 05/18/2026 at 04:05 PM
    jowy14 C'est de l'IA générative, ça ne repose sur aucune base donc aucune garantie que Square Enix puisse arriver au même résultat sur NS2/PS5/PS6 et PC (et quand on voit qu'il leur faut 3 jeux pour remake FFVII, ça promet...). C'est pour ça qu'il vaut mieux se fier par du concret c'est à dire par le talent des uns et des autres sur ce qu'on sait faire de mieux.

    A ce sujet, d'ailleurs je parlais de The Spirit Within et Dead Final mais la demo technique FFVII sur PS3 c'est exactement pareil, ça ça permet de gauger la faisabilité d'un projet. Le reste, c'est du fandom et on aime ou on aime pas certes, mais l'IA générative que vous le vouliez ou non ça ne fera chanter que les plus naïf d'entre vous. Quand Google et cie arriveront à faire des jeux généré sous AI comme on commence à en voir, on ne va pas être dans la merde.
    brook1 posted the 05/18/2026 at 04:09 PM
    jenicris Je comprends sa réaction, ça induit le public en erreur, en plus ça ajoute une pression supplémentaire sur les devs, parce que le jour où ils feront le remake et que le rendu ne plaira pas, ça ressortira. C'est vidéo IA pour insulter les dev.
    keiku posted the 05/18/2026 at 04:58 PM
    c'est très bien et le mini film ff8 ne dénature pas l'oeuvre contrairement a ce que square aurait fait s'il avait fait un remake du 8
    keiku posted the 05/18/2026 at 05:37 PM
    ouroboros4 J'ai supprimé l'article car après même 4 messages c'était déjà pour partir dans la vulgarité

    je trouve ca dommage, c'était justement un bon sujet a débat et il y avait justement plein de chose a dire sur le sujet (d'ailleurs je me suis abonné a leur chaine), on peut critiquer l'ia tant qu'on veut, pour moi un amateur qui arrive a obtenir un taux de visuel de cet accabit, avec une IA c'est extraordinaire, pour moi on placerait un personnage en 3D sur des plan photo du film et on aurait un meilleurs remake que tout ce que pourrait produire square en 20 ans...

    ca me fait dire quand même que les artistes devienne de plus en plus obsolète justement et que un vrai passionné avec une IA fait mieux qu'une chiée "d'artiste" et pour bien moins cher
    masharu posted the 05/18/2026 at 05:42 PM
    keiku Non il a supprimé parce que les commentaires le gênait. Là il a le backup de Sakuguchi, mais même lui se fait backlash sur les réseaux là pour ne pas soutenir les créateurs.

    C'est une chaine YouTube qui sort des vidéos généré par IA plusieurs fois par jours, on est dans du brainrot qui surf sur vos nostalgies.
    keiku posted the 05/18/2026 at 05:50 PM
    masharu oui j'avais bien compris que c'était pour ca qu'il avait suprimé...

    C'est une chaine YouTube qui sort des vidéos généré par IA plusieurs fois par jours, on est dans du brainrot qui surf sur vos nostalgies.

    c'est peut être vrai mais ca donne plus envie que tous ce qu'a pu creer square en 20 ans, moi ce que je veux c'est que l'industrie me vendent du rêve et pas du poisson avarié en conserve industrielle...

    En plus c'est plus fidèle a l'esprit final fantasy et a l'oeuvre d'origine que ce que square fait en dénaturant ses propre oeuvre... donc tu peux ne pas aimer, mais ca reste une prouesse technique hors du commun... et peu importe la manière ou la technique ou même le nombre de gens derrière, seul le résultat compte et la le résultat me donne plus envie (même si c'est perfectible) que ce que tous les pseudo "artiste" d'aujourd'hui nous crée...
    masharu posted the 05/18/2026 at 05:51 PM
    keiku Ça donne envie comme les NFT peuvent de rendre riche .
    ouroboros4 posted the 05/18/2026 at 05:53 PM
    masharu Non ce n'est pas pour ça
    J'ai l'impression que tu le fais exprès de ne pas comprendre.

    keiku Je sais
    Imagine d'avoir l'impression de marcher sur des oeufs, même ici.
    Heureusement sur d'autre communauté c'est plus chill
    guyllan posted the 05/18/2026 at 05:54 PM
    On ne répètera jamais suffisamment à quel point l’IA générative est un formidable outil de prototypage pour le jeu vidéo. Pas étonnant que des studios comme Capcom aient récemment révélé l’utiliser en partie de cette manière.
    keiku posted the 05/18/2026 at 05:57 PM
    masharu non ce n'est pas du tout la même chose, tu compares ici une technologie a un modèle économique...

    je ne compare pas les dlc a l'utilisation du dlss... toi c'est ce que tu fais...

    Mais peut être que tu deviens trop vieux et que tu n'arrives pas a accepter les nouvelles technologie, aujourd'hui l'industrie est devenu un cancer, aujourd'hui tu paye plus cher les acteurs que le les artiste qui travail sur ton jv... Si on pouvait un peu virer ce beau monde grace a l'IA le jv ne s'en porterait que mieux ( de toute facon, il ne pourrait pas se porter beaucoup pire qu'aujourd'hui)
    keiku posted the 05/18/2026 at 06:01 PM
    ouroboros4 j'ai envie de dire, chacun a le droit de donner son avis, qu'il soit positif ou négatif, tu n'as pas a les prendre en compte s'il ne te plaise pas..., mais il ne faut pas te censurer pour autant, c'est la pire des choses...

    vaut mieux ne pas plaire et se faire critiquer ( j'ai l'habitude) , ca ne veut pas dire que de un tu as tors (parfois même c'est l'inverse) et de deux, il faudra bien qu'il s'y fasse car c'est l'avenir, même si bien sur il y aura des dérive qui elle seront critiquable mais également des chose très bonne qui elle seront appréciable

    je vais encore le dire, mais l'ia n'en est qu'a ca toute naissance, elle va encore beaucoup évoluer et elle va surtout remettre en place beaucoup de dérive actuelle que tous le monde accepte dans le secteur, et tant pis si ca blesse l'égo de certain, il devront faire avec qu'il le veuille ou non
    ouroboros4 posted the 05/18/2026 at 06:04 PM
    keiku Comme je l'ai dit j'ai aucun soucis qu'on aime ou pas l'IA générative.
    Sauf que quand c'est pour venir vomir sa haine dessus tout en écrasant ceux qui peuvent apprécié, c'est non.

    Mais la prochaine fois si une vidéo d'IA qui j'ai envie de mettre en ligne rencontre le même genre de message, ça restera ^^
    masharu posted the 05/18/2026 at 06:07 PM
    keiku Oui "AIgen" et "NFT" ça n'est pas la même sujet hein, tu ne corriges personnes là et ça n'est pas ce que j'ai dit hein, ne commencez pas à me faire dire ce que je n'ai pas dit. "Ça donne envie" = c'est comme ceux qui croient que les NFT c'est le nouveau Livret A et se sont rué dessus, votre fascination pour les contenus générés c'est la même chose là, vous trouvez ça cool que ça réalise ce que vous vous imaginiez il y a 20-30 ans mais ça joue simplement sur votre nostalgie. Et derrière ce sont de vrai personnes qui crinquent. Moi oui je pris pour que cette sphère éclate, quitte à passer à un autre tendance de merde.
    keiku posted the 05/18/2026 at 06:07 PM
    ouroboros4 oui, surtout que ca reste dans le sujet du jv, maintenant tu en aura toujours qui cracheront, et c'est normal et ce n'est pas grave...

    par contre si on te critique pour ca, bah dis leur que leur avis n'en est qu'un et rien de plus au final, ils peuvent penser ce qu'ils veulent ca ne leur donnera pas raison pour autant... point sur lequel il ne pourront rien rétorquer
    keiku posted the 05/18/2026 at 06:20 PM
    masharu Oui "AIgen" et "NFT" ça n'est pas la même sujet hein, tu ne corriges personnes là et ça n'est pas ce que j'ai dit hein, ne commencez pas à me faire dire ce que je n'ai pas dit. "Ça donne envie" = c'est comme ceux qui croient que les NFT c'est le nouveau Livret A et se sont rué dessus

    ce n'est pas ce que j'ai dit non plus... j'ai dis que tu compare l'un a l'autre

    Ça donne envie comme les NFT peuvent de rendre riche


    votre fascination pour les contenus générés c'est la même chose là, vous trouvez ça cool que ça réalise ce que vous vous imaginiez il y a 20-30 ans mais ça joue simplement sur votre nostalgie.

    bien sur que c'est cool et bien sur que ca joue sur la nostalgie

    Et derrière ce sont de vrai personnes qui crinquent. Moi oui je pris pour que cette sphère éclate, quitte à passer à un autre tendance de merde.

    mais perso j'en ai rien a battre que les gens trinquent, tu crois que les gens s’inquiète de savoir ce que je fais a mon boulot ? bein moi c'est pareil, ca ne les empèchera de toute facon pas de se faire virer mais entre se faire virer parce qu'on a produit un daube ou se faire virer pour pouvoir produire un succès , bein mon choix va forcément en faveur de l'IA, et je ne suis pas le seul...

    comme je dis les seul qui sont inquiété par l'IA sont ceux qui sont dispensable de toute manière (et des gens dispensable il y en a une chiée) et qui IA ou pas se feront virés des que le studio gagnera moins d'argent ce qui arrivera toujours a un moment ou un autre... donc vaut mieux qu'il pense a se reconvertir déja maintenant de toute manière

    Sinon la sphère IA est pas prète d'éclater, au contraire elle ne fait que s'emplifier, les applications sont de plus en plus utilisé, c'est la tendance de tous les jeunes japonais qui seront les futurs utilisateurs de la technologie plus tard, et une technologie ne disparait jamais , au pire elle évolue...
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