Il y a quelques jours, un fan japonais a mis en ligne une vidéo générée par IA qui montre à quoi pourrait ressembler un potentiel remake de Final Fantasy VI.
Et, à la surprise générale, le légendaire Hironobu Sakaguchi a répondu : Qu'est-ce que c'est que ça !?
C'est génial !
Donc, même si le maître adore
De toute façon, de nos jour on a des tonnes de mods pour le 9, un remake pour moi, est passif.
Mais au moins cela permet de projeter dans un mini-rêve en attendant une sortie sans doute très lointaine
Oui, je suis juste en train de me faire le 9 avec Moguri Mod sur Steam Deck, c'est excellent
La beauté du truc serait reconnue comme telle si ça tournait réellement pas juste sous un moteur de jeu mais sur console ou PC. On peut faire tout et n'importe quoi avec une générateur de contenus.
Ce n'est pas parfait, cela permet de faire la différence.
Perso tant que ça reste de la démonstration et qu'on fait ça pour la beauté de la chose ça ne me dérange
La preuve mêem Sakaguchi semble avoir apprécié
Et il sans doute le mieux placer pour savoir ce que cela représente de toucher à l'un de ses bébés avec de l'IA
Ne pensez vous pas que le meilleur des FF c'est Français, la Fonky Family ?
Ça "donne des idées de ce que ça pourrait ressembler", mais puisque ce n'est pas officiel pourquoi ne pas mettre en avant de vrai talents sur Artstation et cie ? Pourquoi ne pas encourager Square Enix à l'embauche des gens ? Vous voyez que le problème ici c'est l'argent. L'IA générative contourne les gros investissements et derrière c'est les gens qui trinque, partout, avec le gentil "mais c'est l'évolution ! Vous vous adapterez ou au pire ferez autre chose" alors que ça n'a jamais été aussi radical et inhumain.
Ah oui ça permet d'imaginer les choses, mais sans IA générative on aura jamais ce "résultat" réellement.
Et quand on parle d'imperfection, on ne compare pas 6 doigts ou 2 têtes en production finale à des erreurs humaines...
Et pourquoi tu as supprimé ton premier article ?
Je suis d'accord qu'on aime pas, mais c'est pas une raison pour venir en mode"je vais vomir toute ma vulgarité sur l'IA"
On a le droit de pas aimer, mais ce n'est une raison pour écraser ceux qui aiment
Seulement j'ai voulu limiter cette fois pour ne pas prendre un florilège de méchanceté, voilà tout
Et c'est surtout désolant d'avoir l'impression de devoir marcher sur des oeufs mais en postant quelque chose
Juste que tant que ça reste respectueux y'a aucun soucis
La narration de l’époque ne fonctionne pas avec cette représentation sur-realiste. Le remake de Seinen Densetsu 3 m’a bcp plus convaincu de ce coté et je suis sûr que c’est la même chose pour les DQ.
Comme les dialogues à l’emporte-pièce ne passent plus en full 3D réalistes, on passe tout à la moulinette drama/metaphysique et ça donne un resultat gonflant qui parle à personne. Je ne me souviens pas d’une seule cutscene sortant du lot par exemple.
Ils devraient faire un remake vu de haut avec une belle 2D mignonne en respectant les dialogues de l’époque. D’ailleurs pour ceux qui n’ont pas fait FF6 à l’époque, bonne chance. Ça a ultra vieilli et l’aventure m’a laissé un gout de « tout ça pour ça ». J’aurais bien jeté deux tiers du casting tellement les persos et leurs histoires sont souvent nuls et inconsistants.
FF6 est une aventure chorale où il y a 14 personnages jouables dont la moitié ou plus est imposée ou non lors de certains passage plus ou moins long. C’est octopath traveler avant l’heure et bien fait par contre.
Après FF7 Remake et KH4, qu'est-ce qui nous attend ? De nouveaux jeux mobiles ? Des jeux GaaS?
Le prochain Final Fantasy 17 sera-t-il le nouveau FF Online?
https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aE09qxM_460svav1.mp4
j crois que sortir ce genre de vidéo n'aide pas Square Enix surtout si sans qu'on le sache y'aurait un truc en gestation.
thekingofpop y'a un truc Chronoi Trigger qui devrait venir...reste à voir ce que cela sera.
Je joue à des RPG depuis très longtemps, depuis la master system, mais j’ai attaqué les FF avec le VII sur PS1. Après j’ai fait tous les canoniques non mmo (sauf le 15) et j’ai fait les remake 3D sur DS du 3 et du 4.
Le VI je sais qu’il est top, mais je ne m’y suis jamais lancé dedans. L’aspect old school c’est top, j’aime, mais sur certains RPG, je trouve que ça enlève une profondeur dramatique par rapport aux jeux actuels. On pourrait faire passer tellement plus avec un remake de qualité de ce jeu
A ce sujet, d'ailleurs je parlais de The Spirit Within et Dead Final mais la demo technique FFVII sur PS3 c'est exactement pareil, ça ça permet de gauger la faisabilité d'un projet. Le reste, c'est du fandom et on aime ou on aime pas certes, mais l'IA générative que vous le vouliez ou non ça ne fera chanter que les plus naïf d'entre vous. Quand Google et cie arriveront à faire des jeux généré sous AI comme on commence à en voir, on ne va pas être dans la merde.
je trouve ca dommage, c'était justement un bon sujet a débat et il y avait justement plein de chose a dire sur le sujet (d'ailleurs je me suis abonné a leur chaine), on peut critiquer l'ia tant qu'on veut, pour moi un amateur qui arrive a obtenir un taux de visuel de cet accabit, avec une IA c'est extraordinaire, pour moi on placerait un personnage en 3D sur des plan photo du film et on aurait un meilleurs remake que tout ce que pourrait produire square en 20 ans...
ca me fait dire quand même que les artistes devienne de plus en plus obsolète justement et que un vrai passionné avec une IA fait mieux qu'une chiée "d'artiste" et pour bien moins cher
C'est une chaine YouTube qui sort des vidéos généré par IA plusieurs fois par jours, on est dans du brainrot qui surf sur vos nostalgies.
C'est une chaine YouTube qui sort des vidéos généré par IA plusieurs fois par jours, on est dans du brainrot qui surf sur vos nostalgies.
c'est peut être vrai mais ca donne plus envie que tous ce qu'a pu creer square en 20 ans, moi ce que je veux c'est que l'industrie me vendent du rêve et pas du poisson avarié en conserve industrielle...
En plus c'est plus fidèle a l'esprit final fantasy et a l'oeuvre d'origine que ce que square fait en dénaturant ses propre oeuvre... donc tu peux ne pas aimer, mais ca reste une prouesse technique hors du commun... et peu importe la manière ou la technique ou même le nombre de gens derrière, seul le résultat compte et la le résultat me donne plus envie (même si c'est perfectible) que ce que tous les pseudo "artiste" d'aujourd'hui nous crée...
J'ai l'impression que tu le fais exprès de ne pas comprendre.
keiku Je sais
Imagine d'avoir l'impression de marcher sur des oeufs, même ici.
Heureusement sur d'autre communauté c'est plus chill
je ne compare pas les dlc a l'utilisation du dlss... toi c'est ce que tu fais...
Mais peut être que tu deviens trop vieux et que tu n'arrives pas a accepter les nouvelles technologie, aujourd'hui l'industrie est devenu un cancer, aujourd'hui tu paye plus cher les acteurs que le les artiste qui travail sur ton jv... Si on pouvait un peu virer ce beau monde grace a l'IA le jv ne s'en porterait que mieux ( de toute facon, il ne pourrait pas se porter beaucoup pire qu'aujourd'hui)
vaut mieux ne pas plaire et se faire critiquer ( j'ai l'habitude) , ca ne veut pas dire que de un tu as tors (parfois même c'est l'inverse) et de deux, il faudra bien qu'il s'y fasse car c'est l'avenir, même si bien sur il y aura des dérive qui elle seront critiquable mais également des chose très bonne qui elle seront appréciable
je vais encore le dire, mais l'ia n'en est qu'a ca toute naissance, elle va encore beaucoup évoluer et elle va surtout remettre en place beaucoup de dérive actuelle que tous le monde accepte dans le secteur, et tant pis si ca blesse l'égo de certain, il devront faire avec qu'il le veuille ou non
Sauf que quand c'est pour venir vomir sa haine dessus tout en écrasant ceux qui peuvent apprécié, c'est non.
Mais la prochaine fois si une vidéo d'IA qui j'ai envie de mettre en ligne rencontre le même genre de message, ça restera ^^
par contre si on te critique pour ca, bah dis leur que leur avis n'en est qu'un et rien de plus au final, ils peuvent penser ce qu'ils veulent ca ne leur donnera pas raison pour autant... point sur lequel il ne pourront rien rétorquer
ce n'est pas ce que j'ai dit non plus... j'ai dis que tu compare l'un a l'autre
Ça donne envie comme les NFT peuvent de rendre riche
votre fascination pour les contenus générés c'est la même chose là, vous trouvez ça cool que ça réalise ce que vous vous imaginiez il y a 20-30 ans mais ça joue simplement sur votre nostalgie.
bien sur que c'est cool et bien sur que ca joue sur la nostalgie
Et derrière ce sont de vrai personnes qui crinquent. Moi oui je pris pour que cette sphère éclate, quitte à passer à un autre tendance de merde.
mais perso j'en ai rien a battre que les gens trinquent, tu crois que les gens s’inquiète de savoir ce que je fais a mon boulot ? bein moi c'est pareil, ca ne les empèchera de toute facon pas de se faire virer mais entre se faire virer parce qu'on a produit un daube ou se faire virer pour pouvoir produire un succès , bein mon choix va forcément en faveur de l'IA, et je ne suis pas le seul...
comme je dis les seul qui sont inquiété par l'IA sont ceux qui sont dispensable de toute manière (et des gens dispensable il y en a une chiée) et qui IA ou pas se feront virés des que le studio gagnera moins d'argent ce qui arrivera toujours a un moment ou un autre... donc vaut mieux qu'il pense a se reconvertir déja maintenant de toute manière
Sinon la sphère IA est pas prète d'éclater, au contraire elle ne fait que s'emplifier, les applications sont de plus en plus utilisé, c'est la tendance de tous les jeunes japonais qui seront les futurs utilisateurs de la technologie plus tard, et une technologie ne disparait jamais , au pire elle évolue...