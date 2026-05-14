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negan
> blog
Forza Horizon 6 : très belle note Metacric
Forza Horizon 6 hérite d'un 92 Metacritic et reste la valeur sûre des jeux de voitures
Pour rappel :
Forza Horizon : 83
Forza Horizon 2 : 86
Forza Horizon 3 : 91
Forza Horizon 4 : 92
Forza Horizon 5 : 92
Forza Horizon 6 : 92
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jenicris
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posted the 05/14/2026 at 01:41 PM by
negan
comments (
36
)
jenicris
posted
the 05/14/2026 at 01:43 PM
Un très bon opus a l'instar des précédents
pcverso
posted
the 05/14/2026 at 01:44 PM
Demain
marcus62
posted
the 05/14/2026 at 01:45 PM
J’ai adoré le 4 au Royaume-Uni mais j’ai pas du tout accroché au 5 au Mexique.
Mais cet opus au Japon, ça me plaît beaucoup ! Je reprendrai un abonnement Game Pass pour l’essayer !
Meilleure note Metacritic de l’année pour le moment ?
J’arrêterai de lire que Pokemon Pokopia est le GOTY 2026 car il a la meilleure note Metacritic
même s’il a l’air excellent et que ce sera l’un des premiers jeux que je prendrai quand je passerai à la Switch 2.
gat
posted
the 05/14/2026 at 01:47 PM
Devant RE9 et Pokopia. La vendeuse de roses en PLS
micheljackson
posted
the 05/14/2026 at 01:51 PM
J'y joue en 4K en Extreme avec ma 5080, visuellement ça tabasse.
Par contre, quand on créé son avatar, il n'y a pas de sexe, mais corps 1, 2 ou 3. Et on nous demande le pronom que l'on veut utiliser, il, elle ou "iel".
Bref, ils n'auront pas mon argent,
je le réserve pour des gens qui le méritent
https://store.steampowered.com/app/4462650/Infinity_Lancer/
malroth
posted
the 05/14/2026 at 01:53 PM
micheljackson
ya du trafic ou c'est vraiment vide ?
zekk
posted
the 05/14/2026 at 01:54 PM
C'est con que les jeux de caisses ne me passionnent pas, parce que ça a l'air quand même très bon comme série
gat
shambala93
posted
the 05/14/2026 at 01:57 PM
gat
Bon par contre dans toutes les vidéos je ne retrouve pas l’ambiance des rues tokyoites la nuit avec le monde. Dommage.
grievous32
posted
the 05/14/2026 at 01:58 PM
Et ça va encore pas être nominé aux GOTY parce que soit disant, on nomine pas les jeux de course =>
En tout cas, je reste franchement triste de cette opportunité manquée de foutre des motos routes et cross.
malroth
posted
the 05/14/2026 at 01:58 PM
zekk
moi j'aimerai juste un jeu de voiture mais façon flight simulator.
C'est a dire choisir une vrai ville dans notre monde et aller rouler laba dans la vraie ville, vraie ruelle. Donc pas de course, juste rouler ^^
Clairement tu te prends un volant et t'as le monde devant toi, et ça te coute 0€ en essance
zekk
posted
the 05/14/2026 at 01:59 PM
malroth
Je comprend totalement
J'ai déjà hésité à prendre un jeu jap de train, pour voir le paysage
skuldleif
posted
the 05/14/2026 at 02:09 PM
zekk
c'est le genre de jeu ty joue un peu par ci par la parfait avec le quick resume ,juste le truc casse couille ca monopolise 150 gb sur le ssd ..
ravyxxs
posted
the 05/14/2026 at 02:11 PM
J'avais dit 92
Negan
!! Bordel j'ai l'ADN de Madame Irma encore une fois
gat
Mmm quelle belle journée pour cueillir des fleurs
jenicris
Ca on le saura que dans 6 mois en fait, tout comme le 5. A chaque sortie, les FH sont excellents, c'est sur le long terme qu'on note si oui ou non ils sont des opus réussi. Pour le moment le 5 figure constamment à la dernière position pour la communauté et pourtant il a eu 92 day one....
zekk
posted
the 05/14/2026 at 02:16 PM
skuldleif
Je n'en doute pas une seule seconde
les 150 gb malheureusement, c'est le propre de tous les gros jeux
romgamer6859
posted
the 05/14/2026 at 02:24 PM
Pour l'instant j'aime bien, évidemment ne vous attendez pas à une révolution
ravyxxs
posted
the 05/14/2026 at 02:26 PM
grievous32
Bah faut parler à Geoff c'est lui qui décide donc bon...Shroud voulait Arc Raiders en GOTY aussi, faut parler les gars,sinon ça sert à rien de se plaindre lol. Et la concurrence est ultra violente donc bon, FH6 à zéro chance.
lalisa
posted
the 05/14/2026 at 02:28 PM
Tu peux corriger s'il te plait le meta de Forza Horizon 1 ? (il est a 85 pas 83).
gat
posted
the 05/14/2026 at 02:31 PM
grievous32
Surtout que ces véhicules sont présents pour l’IA. C’est encore plus frustrant.
51love
posted
the 05/14/2026 at 02:31 PM
J'ai tellement apprécié et retourné FH3 que j'ai eu du mal pour les épisodes suivant à me relancer, j'ai joué que quelques dizaines d'heures a FH4, et encore moins a FH5.
Non pas que les jeux soient moins intéressant, mais la formule m'a lassé...
Je me laisserai forcément tenter tôt ou tard pr ce FH6, surtout vu le cadre, mais je trouve l ensemble trop propre, pas assez naturel, réel...
Petite déception sur ce point, ou c'est moi qui en demande bcp trop...
PS: le marchand de fleurs qui se fait headshot alors qu'il a rien demandé
c'est de bonne guerre avec un énergumène pareil..
gat
posted
the 05/14/2026 at 02:32 PM
grievous32
Surtout que c’est présent pour l’IA. C’est encore plus frustrant. Idem pour les quads.
grievous32
posted
the 05/14/2026 at 02:50 PM
Gat
t'es sûr que c'est de l'IA et pas plutôt une animation prédéfinie comme pour les avions par exemple ? Parce que ça changerait effectivement beaucoup de choses si c'était contrôlé par une IA, ce serait du foutage de gueule de pas le faire...
Ravyxxs
le problème c'est pas d'en parler ou pas, c'est que dans la catégorie des GOTY, tu retrouves majoritairement du jeu solo à campagne. C'est ultra rare les jeux avec une composante multijoueur qui soit pas anecdotique, là comme ça, à part Overwatch et It Takes Two, j'en vois pas d'autres... Et dès que c'est pas du jeu typé action aventure au moins de loin, c'est mort, donc jeux de sport, de course (sauf si c'est Mario Kart parce que Nintendo sont intouchables et ont un totem d'immunité), et j'en passe, c'est osef. Et puis bon, le simple fait que les GOTY prennent même pas en compte 2 mois de l'année, c'est complètement con =')
gat
posted
the 05/14/2026 at 02:54 PM
grievous32
Bonne question. De mémoire (sur le 4 ou le 5), j’ai recommencé plusieurs fois une course comme des quads et j’avais pas eu l’impression que leur trajectoire était prédéfinie. Ou alors c’est très très bien fait.
sonilka
posted
the 05/14/2026 at 02:58 PM
J'avais oublié que FH5 avait tapé une telle moyenne. Alors que c'est une épisode qui a montré que la licence tournait en rond. Probablement le moins bon avec le premier.
dalbog
posted
the 05/14/2026 at 03:03 PM
Je testerai parce que Gamepass mais osef un peu.
Je préfère un Gran Turismo ou un motorsport
sino
posted
the 05/14/2026 at 03:32 PM
romgamer6859
question la plus importante sur ce jeu : le off-road est toujours aussi géniale ? Extrêmement difficile de faire mieux que FH3, et pourtant le 4 et le 5 avait amélioré la formule sur tous les autres aspects.
micheljackson
posted
the 05/14/2026 at 03:53 PM
malroth
Bah c'est pas un GTA, le but est quand même de pouvoir faire des courses, pas d'être emmerdé en permanence. T'avais prévu de t'arrêter aux feus rouges et sur les passages piétons ?
romgamer6859
posted
the 05/14/2026 at 03:54 PM
sino
J'ai juste fait une seule course en off road, mais disons que les tracés sont toujours aussi fous
xynot
posted
the 05/14/2026 at 04:00 PM
Je m'attendais pas à autant, c'est vraiment des boss chez Playground
choroq
posted
the 05/14/2026 at 05:12 PM
Ayant fait que le 5, je suis chaud pour le 6, mais surement le dernier, car c'est vraiment l’environnement que je voulais, et je ne me suis pas encore lassé de la formule, mais après... j'ai le doute.
abookhouseboy
posted
the 05/14/2026 at 05:22 PM
Sans GTA6 cette année, ce serait le potentiel GOTY en fait.
xynot
posted
the 05/14/2026 at 05:51 PM
abookhouseboy
Je doute qu'un jeu de voitures puisse être goty un jour aussi excellent soit-il
rupinsansei3
posted
the 05/14/2026 at 05:57 PM
gat
shinz0
posted
the 05/14/2026 at 06:20 PM
ducknsexe
posted
the 05/14/2026 at 07:37 PM
wickette
posted
the 05/14/2026 at 08:07 PM
Je conçois qu'il revolutionnne pas la franchise mais les petites améliorations + moteur graphique modernisé + Japon c'est bon quoi, day one
ravyxxs
posted
the 05/15/2026 at 02:06 AM
shambala93
OUI c'est confirmé par DF, la ville,villages, sont très vide...mais ça met des 10/10
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Mais cet opus au Japon, ça me plaît beaucoup ! Je reprendrai un abonnement Game Pass pour l’essayer !
Meilleure note Metacritic de l’année pour le moment ?
J’arrêterai de lire que Pokemon Pokopia est le GOTY 2026 car il a la meilleure note Metacritic même s’il a l’air excellent et que ce sera l’un des premiers jeux que je prendrai quand je passerai à la Switch 2.
Par contre, quand on créé son avatar, il n'y a pas de sexe, mais corps 1, 2 ou 3. Et on nous demande le pronom que l'on veut utiliser, il, elle ou "iel".
Bref, ils n'auront pas mon argent,
je le réserve pour des gens qui le méritent
https://store.steampowered.com/app/4462650/Infinity_Lancer/
gat
Bon par contre dans toutes les vidéos je ne retrouve pas l’ambiance des rues tokyoites la nuit avec le monde. Dommage.
En tout cas, je reste franchement triste de cette opportunité manquée de foutre des motos routes et cross.
C'est a dire choisir une vrai ville dans notre monde et aller rouler laba dans la vraie ville, vraie ruelle. Donc pas de course, juste rouler ^^
Clairement tu te prends un volant et t'as le monde devant toi, et ça te coute 0€ en essance
gat Mmm quelle belle journée pour cueillir des fleurs
jenicris Ca on le saura que dans 6 mois en fait, tout comme le 5. A chaque sortie, les FH sont excellents, c'est sur le long terme qu'on note si oui ou non ils sont des opus réussi. Pour le moment le 5 figure constamment à la dernière position pour la communauté et pourtant il a eu 92 day one....
Non pas que les jeux soient moins intéressant, mais la formule m'a lassé...
Je me laisserai forcément tenter tôt ou tard pr ce FH6, surtout vu le cadre, mais je trouve l ensemble trop propre, pas assez naturel, réel...
Petite déception sur ce point, ou c'est moi qui en demande bcp trop...
PS: le marchand de fleurs qui se fait headshot alors qu'il a rien demandé c'est de bonne guerre avec un énergumène pareil..
Ravyxxs le problème c'est pas d'en parler ou pas, c'est que dans la catégorie des GOTY, tu retrouves majoritairement du jeu solo à campagne. C'est ultra rare les jeux avec une composante multijoueur qui soit pas anecdotique, là comme ça, à part Overwatch et It Takes Two, j'en vois pas d'autres... Et dès que c'est pas du jeu typé action aventure au moins de loin, c'est mort, donc jeux de sport, de course (sauf si c'est Mario Kart parce que Nintendo sont intouchables et ont un totem d'immunité), et j'en passe, c'est osef. Et puis bon, le simple fait que les GOTY prennent même pas en compte 2 mois de l'année, c'est complètement con =')
Je préfère un Gran Turismo ou un motorsport
Bah c'est pas un GTA, le but est quand même de pouvoir faire des courses, pas d'être emmerdé en permanence. T'avais prévu de t'arrêter aux feus rouges et sur les passages piétons ?
J'ai juste fait une seule course en off road, mais disons que les tracés sont toujours aussi fous